Обитель спящих муз

Псковская Лента Новостей продолжает следить за ситуацией в региональном отделении Союза писателей, в котором ранее разгорелся конфликт. Сегодня публикуем текст известной поэтессы, блогера ПЛН Дины Дабришюте, в котором она высказывает собственное мнение о происходящем в среде литераторов.

Чуть больше месяца назад в профессиональном псковском литературном сообществе произошел грандиозный скандал. В духе нашего времени полем боя стало интернет-пространство, а именно комментарии в официальной группе регионального отделения Союза писателей России (СПР) ВКонтакте.

Кратко напомню, как дело было: писатель и бывший глава СПР области Игорь Смолькин (он же Изборцев) решил похоронить труды своего бывшего зама, поэта Андрея Бениаминова, и удалил в официальной группе сообщества чуть ли не все посты. Виртуальное злодеяние против здравого смысла было сделано совместно с врио главы Псковского СПР Светланой Размыслович. Мастера слова многажды схлестнулись в словесном поединке, на шум пришли даже СМИ, в скором времени потертые посты были-таки восстановлены.

Нынче многострадальная страница «Союз писателей России. Псковская область» носит название «исторической», а для официального голоса Союза писателей региона в ВК создана новая группа, собранная силами смолькиноугодных литераторов. Казалось бы, инцидент исчерпан, писательская лодка стукнулась о быт и поплыла дальше по волнам литературного процесса. Но нельзя просто так взять и не крикнуть ей вслед пару ласковых.

Я давно наблюдаю за средой псковских маститых литераторов. Могу сказать, что раньше было лучше. Конечно, недовольства были всегда, к молодым относились скептически, даже настоящий раскол существовал – все как у нормальных людей. Но за последние 10 лет региональное отделение СПР превратилось в фантасмагорическое чудище. Почти все, кто смотрел несколько дальше собственных литературных наград на груди, – умерли. Один из главных принципов работы большинства оставшихся профессиональных литераторов – убей ближнего своего. Твой товарищ провел большое мероприятие почти в одиночку? Скажи, что он слишком много на себя берет. Молодые инициативные литераторы захотели сотрудничать? Никогда не зови их на официальные мероприятия и обязательно скажи, что они все делают плохо, только не прямо, а на своих страницах (басню напиши, сказку, все как Аполлон велел). На фестивале в Михайловском не накрыли поляну как полвека назад? Сообщи в соцсетях, что областная культура пробила дно, а кто поехал на пушкинские дни – нехороший человек. И никогда ни с кем не сотрудничай, только ной и жалуйся.

Итогом такого планомерного внутреннего развала творческого писательского союза в Псковской области стала тотальная разобщенность писательской среды. Особого внимания здесь заслуживает громадная пропасть между поколениями авторов. Как бы ни старались умудренные опытом и поцелованные музой поэты плодить свои копии в детище Союза писателей России – Совете молодых литераторов, толку никакого. Свежеиспеченные авторы держатся за юбки мастеров, поют им дифирамбы и изо всех сил посыпают себя нафталином, чтобы как можно больше походить на своих наставников…

Но самое незавидное положение в нынешнем литературном процессе у читателя. Ему и почитать-то некого. Скучно, господа! Творческое развитие авторов любого возраста предполагает определенную свободу: плюрализм мнений, открытую критику, живую полемику и эксперименты. А еще важен талант. Профессиональной писательской среде Псковской области пока точно чего-то не хватает.

