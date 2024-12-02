Блоги / Дина Дабришюте

«Маленькие» трагедии

- Это пошло!

- Это Пушкин!

(спектакль «Маленькие трагедии», реж. Гульназ Балпеисова)

В юбилейный год со дня рождения Александра нашего Сергеевича имя его звучит из каждого утюга. Вообще Пушкину грех жаловаться – он чуть ли не единственный из школьной программы, чью фамилию помнят всю жизнь. Незыблемая классика, «солнце русской поэзии»! От того так волнительно, когда какой-нибудь молодой творец берет и делает с наследием великого А.С. все, что его дерзкой душе угодно. Народ переживает!

Так, например, не все псковичи могут простить театру «Трикстер» вольную трактовку пушкинских образов. Русалки, баба Яга, Шамаханская царица и прочие герои сказок, фривольно разгуливающие три года подряд на Днях Пушкинской поэзии и русской культуры, бередят сердца блюстителей классики. С другой стороны, некоторым обывателям Александр Сергеевич так набил оскомину, что его хотят похоронить окончательно, вместе со всеми произведениями.

К концу 2024-го года действительно непросто даются афиши мероприятий с отсылками к творчеству Пушкина, от одного его имени уже плоховато. Когда появились анонсы грядущей премьеры Псковского академического театра драмы (вы знаете, чьего имени), большого ажиотажа вокруг этого события как будто не наблюдалось. Во-первых, весной «Маленькие трагедии» в программе уже были, во-вторых, ну сколько можно... Однако фотосессия с примерки костюмов, анонсированный блестящий актерский состав и достойный внимания список работ молодого режиссера Гульназ Балпеисовой подогревали интерес к постановке даже у скептиков.

В итоге премьерные показы прошли с аншлагом, зрители в полном восторге, даже те, кто ничего не понял. О чем же осенне-зимние премьерные «Маленькие трагедии» дрампуша? О том, что и вызывает в сердце человека трагедию. Первая и главная среди причин – любовь. Пушкиниана режиссера завязана на ней, что вполне соответствует характеру поэта (если снять с него бронзу). Спектакль куда шире пересказа текстов определенного творческого цикла и глубже технического эксперимента с компоновкой произведений.

Человечность действия достигается в «трагедиях» не только спецэффектами и скримами актеров, но, в первую очередь, самим текстом. Он отлично знаком тому, кто внимательно учился в школе: это фрагменты из «Евгения Онегина», хрестоматийные стихи А.С. и, наконец, сами «Маленькие трагедии».

Теперь представьте, что, допустим, школьная программа встала строго в хронологическом порядке. Какие строфы стихов и романа в стихах написаны автором одновременно ровно 200 лет назад? А если пофантазировать? Именно этим режиссер Гульназ Балпеисова занимается на протяжении трех часов на сцене: страстно, смело, безоглядно. Зал же активно вовлекается в процесс сотворчества происходящему, ведь если текст знаком многим, то переживания - всем.

Одна из самых напряженных сцен «Маленьких трагедий» ждет зрителя к концу спектакля – это «Моцарт и Сальери» в исполнении Алексея Ухова. Не известно, посещал ли артист по примеру голливудских коллег психоневрологический диспансер, чтобы сыграть свою роль в спектакле, но получилось эффектно. Величина трагедии гения, которая стоит ему нормальной жизни, позволяет смело взять в кавычки пушкинское «маленькие» и шумно выдохнуть, увидев, опускающийся занавес.

P.S. Когда-нибудь мы все же похороним Пушкина и больше не увидим Максима Плеханова с бакенбардами, шагающего в «Маленькие трагедии» прямиком из «Пленных духов».

Максим Плеханов. Спектакль «Пленные духи»

Дина Дабришюте