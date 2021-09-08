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Блоги / Дина Дабришюте

Родительский чат, начало начал

08.09.2021 10:18|ПсковКомментариев: 0

В каждой сфере жизни, куда ни глянь, присутствует определенная доля безумия.   Школа отличается от прочих тем, что здесь оно фактически узаконено. Требования к цвету спортивной формы, рисунку на дневниках и тетрадях, правила общения учителей с родителями,  ошибки в учебниках - у каждого из нас  своя история вопросов к организации образовательного процесса.

 

Возвышается над этим информационным хаосом родительский чат. Где еще вы найдете такое количество орфографических и смысловых ошибок? Что еще породит в голове крамольную мысль о принудительным курсах русского языка для взрослых? Когда еще вы несколько раз за 5 минут захотите назвать малознакомого собеседника тупым?

Наверное, нет ничего более информативно-бестолкового, чем эти переписки человек на сорок. Любое общественное волнение готовы обсудить бдительные родители даже на каникулах. Каждый первый активист на поверку оказывается  ковид-диссидентом, антипрививочником, зоошизой или ура-патриотом. Нередко всем сразу. Конечно, этот собирательный персонаж найдет повод высказать свое самое важное мнение по любому вопросу мироустройства. Если вы с ним не согласитесь, то вам крышка.

Вообще родительские чаты призваны быть источником полезной информации: что задано, что взять с собой завтра в школу или садик, к какому конкурсу нужно готовиться, сколько сдавать на подарок детям. На деле эти действительно важные вопросы занимают не более 30% переписки. Занятно наблюдать за общением родителей в чате с учителем и без него, когда уязвленная чем-то яжмать часов в 10-11 вечера начинает хамить педагогу, ища параллельно в соседней переписке единомышленников. Скандалы, интриги, расследования. И откуда у людей столько времени и энергии? Всегда поражаюсь этому. Наверное, даже немного завидую. Интересно, какие аргументы эти товарищи-родители приводят своим детям, чтобы те меньше сидели в смартфонах?

Родительский чат - живой организм. В августе он, как младенец, плачет от колик, не понимает, что происходит.  В начале сентября ноет, как подросток, что в школе совсем уже все озверели, а только третье число на календаре. К маю чат становится агрессивным, видавшим виды престарелым мизантропом, который жизнь познал, но удовольствия от нее не получил никакого. Можно выключить оповещения чата, можно даже из него принципиально выйти, но может ли что-то повлиять на качество общения незнакомых людей, не имеющих ничего общего, кроме цифры и буквы на дневнике отпрысков?

Я не знаю ни одного человека, которому нравится общаться в чатиках с левыми людьми. То ли вокруг меня собрались сплошные интроверты, то ли друзья что-то недоговаривают. В любом случае, с окружением мне повезло. Когда нынешние родители сами учились в школе, не было ни чатов, ни смартфонов вообще. Атмосфера в родительском сообществе была более здоровая, мало кому из взрослых приходило в голову поносить маму Васи Пупкина при своем ребенке, потому что она в интернетике не права. Да и интернетика еще не было в таком доступе. Печально я гляжу на наше поколенье, которое зачастую использует скорость передачи информации так бестолково. В этом смысле наши дети гораздо лучше нас. Они просто смотрят Тик-ток, а не срутся в комментах. Вообще школьники были бы гораздо культурнее, если бы не их родители.

Дина Дабришюте

Источник: Псковская Лента Новостей
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