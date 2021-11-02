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Блоги / Дина Дабришюте

Дед Мазай и QR-зайцы

02.11.2021 15:01|ПсковКомментариев: 3

Псковская Лента Новостей представляет очередной выпуск программы «Реплика», выходящей в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове. Свое мнение высказывает псковский журналист Дина Дабришюте.

 

Расписным печатным пряником заманивает нынче власть вакцинироваться российский народ! Такой коврижки на ярмарке не купишь, и «Алиэкспресс» ее не доставит! Депутат Госдумы Василий Власов предложил ввести скидку на проезд в общественном транспорте для всех привившихся от коронавируса. По его задумке, уполовинить плату необходимо на полгода, аккурат до ревакцинации. Товарищ Власов уверен, что данные льготы станут существенным материальным стимулом для участия в прививочной кампании миллионов граждан.

Таким образом, кроме коллективного иммунитета (который для всех иммунитет: и для привитых, и для непривитых), будут реализованы и меры социальной поддержки. Чтобы потом никто не кричал на площадях, что государство о своих верноподданных не заботится!

Если представить, реализацию этой идеи на псковской почве, то работникам «Псковпассажиравтотранса» может стать дурно прямо сейчас. Автобусный парк на ладан дышит: ремонтировать технику не на что, еще совсем недавно не начисляли вовремя зарплату сотрудникам. Кто компенсирует даже в теории финансовые потери убыточного предприятия? Риторический вопрос.

Инициатива ввести льготный проезд для вакцинированных очень хороша на словах. Во-первых, звучит красиво: привейся и катись! Во-вторых, обсуждать в тех же автобусах ее можно бесконечно долго, как и мучить кондукторов вопросами, когда же проезд здравомыслящим станет дешевле.

Тема социальных преференций для той или иной категории граждан любима народом, хоть дальше разговоров обычно дело не идет. Зато как говорят! На всех уровнях: от депутата в Кремле до бабок в редких сельпо. Кто из них чаще на общественном транспорте ездит, тот и будет дольше радоваться новым льготам, пусть и воображаемым. Вот так в потоке повышения цен на все товары, отрицательного роста зарплат, закрытия бизнеса, ограничений перемещения в пространстве маленьким островком надежды на светлое будущее маячит проезд, например, в псковских городских автобусах не за 25-27 рублей, а за 12, 5 или 13, 5.

А куда поедем-то? С нынешней статистикой заболеваемости COVID-19 разве что в Египет, больше все равно особо никуда не пускают. Но из Пскова покамест не на всякий юг можно попасть напрямую. Да и Роспотребнадзор советует сидеть дома, не разносить заразу и беречь себя и своих близких. Так что час пик в общественном транспорте надо бы отменить в нынешней эпидобстановке, а не обещать льготы тому, кто покатит утром на работу. И вообще ежедневное столкновение лицом к лицу антиваксеров и привитых опасно для физического и морального здоровья общества.

Есть мнение, что до локдауна рукой подать, а на деревню к бабушке в Псковскую область уже уехали на нерабочую неделю все бюджетники из Москвы и Петербурга. Так что если льготы за проезд на общественном транспорте введут, то ехать останется разве что в поликлинику за больничным или в продуктовый. И хоть текущая нерабочая неделя уже во многих регионах стала не последней, говорить о необходимости преференций для вакцинировашихся слишком поздно. Как пел известный в определенных кругах автор-исполнитель Псой Короленко: «Бывает остановочка, когда еще не всё, Но бывает слишком поздно...». Приехали, господа депутаты!

Дина Дабришюте

Источник: Псковская Лента Новостей
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