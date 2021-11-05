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Блоги / Дина Дабришюте

Жопа и чувства

05.11.2021 17:49|ПсковКомментариев: 10

Недавно соцсети заполонил новый мем о том, что в 21 веке нужно фотографироваться так, чтобы на фоне не было храма. Откуда у этой шутки растут ноги, понятно стало очень быстро. Растут они из физиологически правильного места. Пока идет пандемия, а население занято обсуждением экономических проблем, в России впервые приговорили к реальному сроку обвиняемых в оскорблении чувств верующих.

 

Фото: Ирина Волкова / @vftdy / Instagram

Криминализирован соответствующий закон был еще в далеком 2013 году, после скандальной истории с Pussy Riot. С тех пор более 30 уголовных дел заводили по статье «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий», но обычно для нарушителей все заканчивалось условным сроком, обязательными работами или штрафом. Блогер Руслан Бобиев и модель Анастасия Чистова сломали эту гуманистическую систему. Они отправятся на 10 месяцев в колонию за фотосессию у храма Василия Блаженного в Москве. На злосчастных фото молодые люди имитировали оральный секс и невольно стали законодателями моды на снимки в полуголом виде у исторически знаковых мест.

Например, Instagram-модель Ксения Дамова, она же Рита Фокс, взяла и сфотографировалась на фоне Московского Кремля, обнажив себя ниже пояса. Правоохранители признали кадры мелким хулиганством и отправили девушку на две недели под арест. Похожая история произошла в Петербурге, только конец там пока другой. Героиня скандальных снимков модель Ирина Волкова в буквальном смысле нашла приключения на свою пятую точку, правда, до того, как это стало мейнстримом. Еще в прошлом году она не постеснялась выложить свои фото в стрингах на фоне Исаакиевского собора. Чтобы возбудить следственный комитет и общественность потребовался год и чужие снимки на фоне Московского Кремля. Получается, что преступления такого рода не имеют срока давности? Тогда активным пользователям социальных сетей не лишним будет почистить свои фотобазы от сомнительных снимков или вообще удалить со всех носителей фото на фоне памятников, особенно религиозных. Просто на всякий случай.

А жителям и гостям Пскова лучше делать снимки себя на хромакее или исключительно в новых районах города, в исторический центр с его обилием храмов не стоит соваться. Получается так? Грань между здравым смыслом и абсурдностью в действии закона об оскорблении чувств верующих довольно размыта. Во-первых, каждый мыслит в меру своей испорченности. Во-вторых, доказать, кто, как и чьи чувства хотел задеть весьма сложно. Некоторых людей, например, всерьез задевают фото учителей в купальниках. Давайте и их под уголовную статью пустим, чего мелочится! Глядишь, в колонии им удастся заработать больше, чем на ставке педагога в провинции.

Не вызывает сомнений необходимость наказания граждан за вандализм, за реальный вред, причиненный памятнику, не важно, религиозному, военному или арт-объекту. Однако в реальности можно присесть на месяц-другой за фото в соцсетях. Вот такой вот законодательно-технический прогресс, нанотехнологии и 21 век. Это явно не тот киберпанк, который все ожидали.

Дина Дабришюте

Источник: Псковская Лента Новостей
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