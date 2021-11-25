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Те же зайцы, только в профиль

Псковская Лента Новостей представляет очередной выпуск программы «Реплика», выходящей в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове. Свое мнение высказывает псковский журналист Дина Дабришюте.

На днях «Союзмультфильм» явил миру первый трейлер перезапуска культового мультфильма «Ну, погоди!». Этот советский сериал-калька с «Тома и Джерри» любим многими до сих пор, хотя некоторые модные современные методики воспитания детей не рекомендуют подобную мультипликационную пищу для незрелых мозгов подрастающего поколения.

Премьеру нового старого мультика можно будет увидеть в декабре. Судя по количеству дизлайков на анонсе, зрители ее не то чтобы сильно ждут. Трейлер, правда, не впечатляет: волк-геймер (потому что вредные привычки героев советского времени разрешено сейчас наблюдать только в реальной жизни), невнятные новые персонажи, явно сбежавшие из эскизов какого-нибудь американского мультика, и заяц, который пытается ценить черный юмор. Все вместе выглядит топорно и совсем не привлекательно.

Интереса перезапуск не вызывает, вызывает вопрос: зачем? Неужели мало плохо отрисованной мультипликации в сети? Неужели старые Волк и Заяц не способны вызвать ни одной эмоции у современного ребенка? Откуда вообще пошла эта мода на бесконечный апгрейд «старых» творческих решений под «новые» мозги и запросы? Повторение давно уже не мать учения, а бизнес. Например, очень много современных песен частично или полностью цитируют мелодии или текст музыкальных композиций, популярных лет так 20-30 назад. Делается это и для расширения аудитории какой-нибудь Клавы Коки (ну а вдруг?), и для того, чтобы новый товар больше слушали и покупали, хотя бы из ностальгического интереса.

С фильмами история, в общем, такая же (те, кто ждет новую «Матрицу», думаю, со мной согласятся). Когда что-то давно и нежно любимое попадает в поле зрения, это приятно. Если песня хорошо перепета - здорово! Если сиквел/приквел/продолжение истории через 100500 лет сняты качественно, интересно и оригинально, то мало кто станет обвинять авторов в отсутствии новых идей и попытке заработать на любителях смаковать прошлое. Другое дело, когда старых зайцев рисуют плохо, но якобы модно, в соответствии с запросами потенциального зрителя. А получаются те же зайцы, только плохо нарисованные.

Перезапуск «Ну, погоди!» напомнил мне попытки каких-нибудь районных интернет-сообществ или творческих коллективов ДК быть в трендах. Это история, когда нет ни денег, ни людей, ни ума, ни фантазии, но есть острое желание «пилить контент» и бежать впереди паровоза. Вот и появляются ежеутренние поздравления «С Днем дня» в пабликах районных газет, танцы «пчелок» и прочий местечковый кринж, который силами интернета часто превращается в народное достояние.

Грешат откровенными промахами и дурновкусием в погоне за модными форматами не только в райцентрах, но и в городах покрупнее. Вспомните, крупные культурные события, например, в Пскове. Не раз у гостей дергался глаз от бестолковой программы, плохо подготовленной, но из принципа («чтобы было!») заявленной площадки, от пересечения мероприятий, которые проводят разные организаторы в один и тот же день, дабы показать «конкурентам», кто на региональной арене популярнее. Иной раз так и хочется ответить на очередную инициативу культурно-досуговой сферы: «Не надо делать нам как лучше, оставьте нам как хорошо» (Помните, был такой Всероссийский Пушкинский праздник поэзии - некогда одна из визитных карточек культурной жизни Псковской области. «Иных уж нет, а те далече», как писал Александр Сергеевич). Развиваться, идти вперед, пробовать новое, конечно, надо. Но так, чтобы за это не было стыдно зрителю.

Дина Дабришюте