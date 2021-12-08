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Эта музыка будет вечной

Псковская Лента Новостей представляет очередной выпуск программы «Реплика», выходящей в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове. Свое мнение высказывает псковский журналист Дина Дабришюте.

Noize MC и Oxxxymiron. Фото: Википедия

Русскому рэпу опять досталось: следственный комитет взялся проверить тексты Oxxxymiron и Noize MC. Их обвинили в пропаганде наркотиков, призывах к экстремизму и реабилитации нацизма.

Послушав недавно вышедшие альбомы ребят, кажется, что запрещенные вещества - самое безобидное из этого списка смертных грехов деятелей современного искусства. Попытки прижать музыкантов за то, что они с сарказмом относятся к полицейским и высмеивают государство за поголовное присвоение статуса инагента СМИ, констатировать тревожно. На этом фоне недавние обвинения Моргеншнтерна и Элджея в пропаганде наркотиков еще «цветочки». Добавляет остроты и абсурда ситуации то, что проверять тексты Мирона Федорова и Ивана Алексеева (соответственно Oxxxymiron и Noize MC) будут по фейковому обвинению блогера Дмитрия Якушева, который просто пошутил в соцсетях.

СК РФ смотрит на эту ситуацию без улыбки и проверки гарантирует. Могут оштрафовать, а могут и посадить, такая русская рулетка. Конечно, те, кто не слушает русский рэп, скажут, что тексты современных исполнителей не несут ничего разумного, доброго и светлого, сплошной мат и пропаганду свободных отношений.

Однако на эту ситуацию стоит посмотреть под другим углом и провести некоторые параллели с недавним советским прошлым. Времена, когда неугодных режиму авторов печатали в подполье и читали из-под полы, ссылали куда-подальше за измену Родине и преследовали, словно и не проходили никогда. В наше время волнительно даже пытаться проводить такие фактические параллели в публичном пространстве. Через годы, через расстоянья вопрос к властям один: доколе они будут кошмарить деятелей искусства? Неужели нельзя просто так взять и дать людям самовыражаться? Неужели звучащая из колонок молодежи музыка способствует полному и окончательному разложению современного общества? Очень сомневаюсь в этом. Такие схемы не работают.

Попытки насадить культуру и справиться с засильем инфомусора были предприняты российскими властями в феврале, когда в силу вступил закон, который обязал соцсети удалять контент с матерными словами в течение суток. Что, стали дети меньше материться в очереди за лимонадом и сигаретами? Не заметила. Да и кто ищет, тот всегда найдет, ведь то, что запрещено ВК, можно на Ютуб. Так и нынешние ритуальные проверки текстов популярных исполнителей не дадут ровным счетом ничего, кроме камней в огород правоохранителей. Заменяй батарейки или нет, эта музыка все равно будет вечной, потому что будущее за возобновляемыми источниками энергии.

Дина Дабришюте