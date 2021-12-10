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Блоги / Дина Дабришюте

Тварь ли ты дрожащая?

10.12.2021 16:40|ПсковКомментариев: 1

Кто не мечтает о лишнем выходном дне? Редкий человек. Бурления идей о том, что в России надо работать меньше за ту же зарплату, возникают часто.

 

Одна из свежих мыслей - предложение депутата Госдумы Виталия Милонова сократить рабочий день в темное время года на один час. Инициативу знатно раскритиковали, парламентария пустили на смех. Бюджетники отнеслись более-менее лояльно к этой затее, а представители бизнеса в ответ предложили снизить налоги и покрыть убытки, которые понесли фирмы из-за коронавируса.

«Дневной дозор»: Сократить нельзя оставить

Диалог предпринимателей и власти с каждым годом складывается все труднее и обходится все дороже для народа. Есть мнение, что виноват в этом сам народ. Сейчас объясню, что я имею в виду. Зачем люди хотят больше отдыхать? Чтобы было личное время. У кого есть такая возможность? У тех, кто получает достаточно на одной работе с адекватным графиком, кто имеет низкие запросы к уровню жизни, кто умеет распределять свое время. Решающим фактором при выборе работы для многих является зарплата. Однако часто люди готовы пахать за три копейки, потому что найти источник более высокого дохода совершенно нереально из-за личностных особенностей и жизненных обстоятельств.

Так вот, по мнению некоторых экспертов в области SMM и PR и аналитиков рынка занятости, сотрудники разных сфер виноваты в том, что соглашаются на работу 24/7 за низкую зарплату. Дескать, не ценит себя человек, вот и устраивается в какой-нибудь сетевой магазин или официантом в забегаловку, где бонусом прилагается скотское отношение руководства. Сам дурак, раз не позволил себе быть богатым и успешным! Вот так нам недвусмысленно намекают, что дыры в кошельке напрямую связаны с дырами в голове.

Мне было очень интересно узнать, как обстоят дела с ментальным здоровьем в других странах, однако в русскоязычном сегменте Интернета не попалось ничего по теме. Зато нашлось несколько новостей о том, как другие отдыхают, пока мы, дураки (зачеркнуто), работаем. С первого января 2022 года в ОАЭ, например, вводят новую рабочую неделю, где не только смещаются выходные дни. Самое важное, конечно не то, когда отдыхать, а сколько - теперь официально в Эмиратах из семи дней трудиться положено 4,5. Пока что это правило касается только чиновников, но, как показывает практика прошлых лет, учреждения и компании тоже подтянутся.

Вот так новогодний подарок! Это не повышение цен на красную икру и услуги ЖКХ, это куда приятнее! Во всяком случае, выглядит привлекательно и вызывает некую зависть российского рабочего класса.

Страдает ли бизнес от увеличенных выходных? Вопрос к арабам. В Исландии эксперимент с сокращенной рабочей неделей проводился много лет, с 2015-го по 2019-й. Выяснилось, что производительность труда в разных сферах благодаря этой мере осталась на прежнем уровне или выросла, а работники стали счастливее. В Испании тоже пробуют жить по иному графику, государство пообещало компенсировать затраты компаний, связанные с этим экспериментом.

Россияне в далеком 2019 году идею ввода четырехдневки восприняли неоднозначно. В Госдуме тогда отметили: может, и сможем, но с учетом экономических обстоятельств. В каком месте находятся сейчас эти обстоятельства, все мы знаем. Некоторые там уже давно, потому что как бы ни хотелось, но развитие экономики в стране происходит не так быстро.

Собственно вот и ответ, почему мы не можем стать счастливее и уделять больше времени себе и близким: работать надо, страну с колен поднимать. А там, глядишь, и всеобщее счастье в виде короткой недели не за горами. Но только для тех, кто не выгорит.

Дина Дабришюте

Источник: Псковская Лента Новостей
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