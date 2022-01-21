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Начальник, будь человеком

Пора крепостного крестьянства закончилась в России не для всех работодателей. Отношение к подчиненным как к рабам, которые всегда выполняют поручения плохо и безответственно, является общим местом корпоративной политики многих фирм. 21 век, который часто называют веком высоких технологий, бесспорно, шагнул дальше, но не в сторону уважения чужого труда и его объективной оценки, а от нее.

Дистанционный формат работы, возможность находиться на связи 24/7 практически из любой точки мира развязали руки не только любителям давать срочные поручения за пять минут до конца рабочего дня. Теперь начальник может общаться с коллективом и нарезать важные задачи, требующие немедленного внимания, в любое время суток. Подчиненные, которые зачастую, пытаясь следовать наказам Петра I, делают вид лихой и придурковатый, как миленькие бросаются грудью закрывать все проблемы и ... перерабатывают.

Даже если у вас пятидневная рабочая неделя, график с 9 до 18 с часовым обедом, и вы каждый день тратите всего 15 минут на выполнение дополнительных заданий и общение с руководителем, то только за одну рабочую неделю набегают 1 час 15 минут. За них вам, конечно же, не заплатят (исключение – если начальник признает это сверхурочной работой). Несложно посчитать, сколько времени за месяц, полгода или год вы работаете бесплатно.

Тем, кто трудится удаленно, немного проще: они имеют полное право находиться не в сети после окончания рабочего дня и не выполнять поручения руководства с чистой совестью и согласно трудовому договору(или получать сверхурочные), а вот офисным работникам противостоять желаниям начальника не так просто.

Как рядовые служащие могут защитить себя законно от внеурочных поручений начальства? Этим вопросом задались депутаты Госдумы. Член комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб разработала законопроект, который будет рассмотрен на весенней сессии. Депутат настаивает на том, чтобы любые переработки оплачивались по сверхурочному тарифу: за первые два часа не менее чем в полуторном размере, за последующие – в двойном размере. Работник может вместо денег попросить дополнительный отдых.

Специалисты отмечают, что в случае принятия данного закона, ТК РФ менять, может быть, не придется, потому что в нем уже прописаны все возможные пути развития трудовых отношений. К сожалению, многие граждане читают договоры при приеме на работу примерно так же, как пользовательские соглашения для установки компьютерных программ. Правовая неграмотность населения приводит к тому, что страдает от нее, в первую очередь, работодатель. Много работать – не всегда много зарабатывать, иногда это просто много работать. Отсюда проблемы сотрудников со здоровьем, следовательно, частые больничные, внезапные увольнения и текучка кадров.

С одной стороны, естественный отбор «офисного планктона» никто не отменял. А, с другой, почему работа должна становиться еще одной гонкой на выживание? В обществе и так достаточно экономических и социальных проблем, которые приходится решать. Барство хорошо на картинах русских художников, но законы трудовых отношений в современном мире все-таки писаны, даже дуракам. Человек человеку, конечно, волк. Но ведь не сволочь.

Дина Дабришюте