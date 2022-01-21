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«Дабришутинг»: О студенческом ковидобесии, поэтах и апокалипсисе

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию первого выпуска новой радиопрограммы «Дабришутинг». Она выходит на волнах радиостанции «Эхо Москвы в Пскове (102.6 FM) раз в неделю по пятницам. Под прицелом поэта, журналиста и настоящего сноба Дины Дабришюте главные события общественной и культурной жизни Псковской области за последние семь дней.

Темы выпуска:

реальная и сомнительная забота государства о детях;

частный случай псковского студенческого ковидобесия;

художники, поэты и, разумеется, апокалипсис.

За эту неделю произошло немало событий, заслуживающих оценки.

Сегодня я расскажу о тех, которые привлекли мое внимание больше остальных. Так что, опустим дежурное приветствие и пройдемся в порядке очереди по всем мишеням.

Усиленная забота о детях законом и рублем стала популярной темой на минувшей неделе. Удивительно, но факт: наконец-то депутаты Госдумы приняли законопроект об ужесточении наказания для педофилов-рецидивистов. Теперь таких преступников будут сажать пожизненно. Новость долгожданная, мера давно необходимая и предлагаемая многими институтами. Поражает скорость принятия этого решения: законотворцы превзошли сами себя и одобрили значимый для общества документ даже без привязки к выборам. Кто теперь осмелится сказать, что власти ничего не делают для народа и несправедливы? Кто-то, конечно, не перестанет так считать, но лишний козырь в копилку позитивного общественного мнения депутаты себе прибавили.

Решение еще одной серьезной проблемы, уносящей жизни детей и взрослых, предложили в Генпрокуратуре. Движение «Колумбайн» она просит признать террористическим. ФСБ выявила в Интернете много крупных сообществ, которые пропагандируют антисоциальные идеи американских подростков Эрика Харриса и Дилана Клиболда и провоцируют жестокость у их русскоговорящих единомышленников.

Вопрос, быть тому или не быть, обсудят в феврале в Верховном суде. Возможно, инициатива хорошая, не исключено, что удастся навести порядок в мире виртуальном, и даже кого-то поймать и посадить в реальности. А как быть с теми, кто берет ружье и отправляется стрелять по людям, даже не зная слова «колумбайн»? Как будут их идентифицировать? Может быть, не все агрессивные подростки из сомнительных групп пойдут и на самом деле совершат преступление, ограничившись разговорами в чатах. Но когда ствол уже куплен, то он даже по чеховской традиции, обязательно выстрелит.

Есть мнение, что проблемы подростковых агрессии, буллинга, шутинга и прочего негатива не решить локальными мерами, нужна перестройка общественного сознания. Мне кажется, это невозможно. Отрицательные персонажи были, есть и будут, как ни крути. Это еще в сказках написано.

Идти от общего к частному реально в вопросах материальных и экономических. Сейчас Общественная палата России предложила очередное расширение мер поддержки семей с детьми. Сформирован перечень после опроса родителей, проведенного ВЦИОМ. Предлагается снизить ставку по ипотеке, субсидировать половину аренды жилья, платить ежемесячно пособие до 18 лет на каждого ребенка и обеспечить нянями детей до трех лет.

Где взять деньги на эти преференции, уважаемые общественники не уточняют. Количество льгот, которые предлагаются и/или утверждаются для семьей с детьми ежегодно поражает воображение. Складывается ощущение, что государству больше не нужен никто, кроме активно размножающихся ячеек общества. Молчу уже о том, что семьи с одним ребенком или двумя не получают практически никакой поддержки, даже моральной.

Понятно, что демографию в стране повышать надо, но непонятно, а что же будет делать выросший ребенок на следующий день после своего совершеннолетия? Куда он пойдет учиться, и на какие шиши? Где он сможет легально и достаточно сам зарабатывать? Почему уважаемые общественники даже на региональном уровне ничего не предлагают по этой части?

Подачки отдельным категориям граждан не решат глобальных проблем в стране, не поднимут экономику и не улучшат качество жизни. Да и внимания заслуживают не только те люди, у кого есть дети, возникли сложные жизненные обстоятельства или проблемы со здоровьем. Государство должно поддерживать все категории граждан, вне зависимости от состава семьи. И желательно не на словах.

На очереди тема более локальная, но не менее интересная.

Полярность отношения псковичей к куар-кодам, кажется, достигла своего пика. Сервис по поиску работы hh.ru сообщил, что жители нашего региона в январе в 6 раз чаще (в 6, Карл!), чем в декабре стали указывать в своем резюме пройденную вакцинацию от коронавируса. Более того, соискатели считают данный факт своей биографии преимуществом при устройстве на работу и просят за это зарплату побольше.

Хорошая попытка произвести впечатление, но что-то подсказывает, что не прокатит. Почему работодатель, тем более потенциальный, должен платить больше за то, что предполагаемый сотрудник имеет определенную прививку? Казалось бы, совсем недавно антиваксеры лепили на грудь звезды Давида и говорили о геноциде, осуждая введение куар-кодов, а нынче, погляди в окно... Люди сами себя поделили на нормальных и ненормальных, привитых и непривитых, адекватных и нет. Лагеря с нетерпением ждут фиаско друг друга, и злорадно потирают руки от всякой шпильки в адрес противника.

Какая из крайностей более бредовая, сходу и не скажешь. Коронавирус, почти сразу как появился, из болезни превратился в тест на адекватность. С одной стороны, пандемия – это беда, которая может объединить людей по всему миру, с другой, взгляд на меры борьбы с ней свои в голове каждого. Я бы даже сказала, особое мнение есть слишком у многих.

Нередко активные противники вакцинации от «короны» творят дичь похлеще городских сумасшедших. Вот и локальное псковское ковидобесие достигло очередного... этапа. Студенты Псковского государственного университета (и им сочувствующие) подготовили петицию против ограничения доступа в учебное заведение студентов без куар-кода. Они не согласны с вузовским приказом о дистанционном обучении для них, пеняя, что подобные меры - нарушение права на образование. Кстати, практически точно такую же формулировку использовали критики дистанта в школах.

В качестве аргументов в поддержку своей позиции граждане ругают университетское руководство, приводят ряд выдержек из российских законов и, конечно, Конституции (интересно, есть ли среди авторов данной петиции те, кто хаял последние поправки в нее и призывал их не принимать?).

Минувшие просвещенные века истории государства Российского не раз демонстрировали, что студенты – особая социальная категория. Они анализируют, бунтуют, оценивают скептически происходящее вокруг, и их мнение реально может повлиять на решения властей. Нынешний студент зачастую тупо просиживает штаны в ожидании заветной «корочки», а потом идет работать кассиром в сетевой маркет.

Это я не к тому, что вместо слов надо срочно идти с вилами на славное руководство псковского университета или, что работать в магазине стыдно. Петиция против ограничения доступа в ВУЗ студентов без куар-кода выглядит как мамкино письмо классной руководительнице о том, что дите ее особенное, хорошее и в школе будет вести себя так, как ему хочется, а не так, как вы там в своих администрациях придумали. И почему вообще в школах до сих пор нельзя курить? А зачем к педагогу обращаться на «вы»? Я сильно обобщаю сейчас, но, думаю, суть понятна.

Идти в университет со своим уставом как минимум странно, учитывая ситуацию по заболеваемости коронавирусом в регионе и в России. Как странно и то, что тех, кто спокойно отнесся к принятию новых мер в университете, кажется не спросили. Обычно петиции никак не влияют на ситуацию, оставаясь интернет-файлом, объединившем в себе подписи единомышленников. Последние пару лет власть любого уровня граждане охотно ругают за то, что разные противовирусные ограничения сильно разделяют общество.

Однако мне кажется, виноваты в срачах в Интернете и появлении сомнительных виртуальных документов совсем не власти. Ведь не президент, не губернатор и даже не глава муниципалитета поливает отборной грязью всякого несогласного с их мнением, не правда ли?

А теперь о прекрасном. На неделе культурная жизнь областной столицы особо насыщенной была для художников и почитателей их талантов. Во всяком случае, в мое поле зрения попали, в основном, выставки. О паре из них расскажу, не в хронологическом порядке. 16 января в областной библиотеке на Профсоюзной состоялась презентация литературно-художественного сборника «Апокалипсис глазами современников», изданного в Ростове-на -Дону в прошлом году.

Где Псков и где Ростов-на-Дону, спросите вы. Все логично, ведь этот сборник иллюстрирован работами нескольких псковских авторов. Презентация прошла и прошла, а в коридоре третьего этажа библиотеки осталась выставка «(Не)настоящее искусство». На ней работы участников сборника, выходящие за рамки концепции издания. Картины и коллажи Димы Свиндела, братьев Ивановых и Богдана Аквинского можно будет увидеть до 31 января.

Мне было интересно посетить выставку, погонять в голове ассоциации на чужое творчество. Однако не думаю, что ради этого стоит целенаправленно идти в библиотеку. Дело не в художественной ценности представленных картин, которую я сейчас не оспариваю, а в их формате. Уверена, что вы ничего не потеряете, если посмотрите сии творения молодых иллюстраторов-художников-коллажистов в Интернете. Там еще и обратная связь есть, кому потребуется.

15 января в псковском креативном пространстве «Лофт» открылась выставка картин еще одного участника сборника «Апокалипсис глазами современников» Никиты Родина. Экспозиция называется «Дурацкие картинки с длинными названиями». Молодой человек на своих рисунках помещает настоящих исторических персонажей в реальные, но нетипичные для них условия, с изобилием деталей.

Кроме того, автор в каждой своей работе спрятал котика. Не знаю, как вам, а мне кажется, что замечать нюансы и тратить время на изучение картины стоит у классических живописных шедевров в галереях, а никак не в узком коридоре молодежного пространства у почти карикатурных черно-белых рисунков. Две этих выставки молодых иллюстраторов для меня стали свидетельском того, что из всего многообразия форм искусства без потерь переживет любые ограничения лишь картинка. Выживут только художники и, скорее всего, цифрового искусства. Констатируем это через пару сотен лет, а пока расскажу о своем опыте участия в культурной жизни Пскова.

Во вторник в зале все той же библиотеки на Профсоюзной состоялось открытие поэтического клуба «Зеркало». Первым его гостем стала я. Поделюсь несколькими наблюдениями:

1)людям интересно общаться с автором,

2)зрители любого возраста не против интерактива,

3)областная библиотека даже после длительного ремонта все-таки не совсем соответствует современным запросам на проведение определенного формата мероприятий, она по-прежнему выполняет классический набор функций. Главная из них – комфортное чтение, предполагающее правильные освещение и мебель.

Если вам важны внешние атрибуты творческой атмосферы, хочется сделать камерно или вычурно, то придется принести необходимое для этого оборудование или подумать о посещении другого пространства. Радует, что на данный момент в Пскове есть разные места для культурного досуга, может, их даже больше, чем желающих к нему приобщиться.

Таким получился мой обзор событий минувшей недели. Что попадет под прицел в следующий раз, и кто займет кресло директора Псковской областной филармонии вместо Елизаветы Барышниковой? Обсудим уже в феврале!