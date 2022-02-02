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Яблоко разврата

Псковская Лента Новостей представляет очередной выпуск программы «Реплика», выходящей в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове. Свое мнение высказывает псковский журналист Дина Дабришюте.

Кто умножает познания, умножает скорбь. Данную мысль в Библии озвучивает царь Соломон, припоминая историю грехопадения человечества. Этот ветхозаветный пророк отличался, согласно Писанию, недюжинной мудростью. Меньше знаешь - крепче спишь, вторит ему мудрость народная. А с ней спорить не станет и атеист!

Современные служители РПЦ своими заявлениями зачастую пытаются затмить славу праотцев. Хочется верить, что не от большого зла они это делают. Глава синодального Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион в эфире одного федерального канала недавно заявил, что секс-шопы надлежит запретить на государственном уровне (или как минимум регулировать их вывески). Священнослужитель назвал эти магазины «узаконенным развратом».

К теме интим-продаж владыка пришел неспроста. К нему обратился телезритель, обеспокоенный, что реклама точек продаж интимных товаров попадает в поле зрения детей. Понятно, что в публичном пространстве от православного служителя другой позиции, кроме категоричного осуждения «магазинов для взрослых», не услышишь. Ведь в церкви считается, что плотские утехи должны быть и не утехами вовсе, а естественным способом продолжения рода, и ограничений в сексе существует едва ли не больше, чем запретов употребления тех или иных продуктов (конечно, есть ряд оговорок, но сейчас не о них, не о абортах и даже не о половом воспитании).

Помним, что вера - личное дело каждого, да и внимания, в данном случае, заслуживает не каноническая составляющая, а реакция служителя культа на вызовы современности. Заявления церковников о необходимости строгого запрета чего бы то ни было звучат в светском государстве (которым пока что является РФ) дико и вызывают резкое неприятие и критику РПЦ в обществе. Запретить равно закрыть глаза, откреститься от темы или проблемы.

Ограничить проще всего, главное, не требует никаких интеллектуальных усилий, и звучит весомо.

Отдельно взятые священники своими категоричными высказываниями портят репутацию всей структуры, выставляя ее на посмешище. Современные люди хотят, чтобы с ними разговаривали, а не проклинали за любую неуставную мысль, чтобы объясняли что к чему, а не угрожали лишением всех обещанных райских благ.

Вот как раз говорить умеют далеко не все, надевающие церковное облачение. Если бабке или рьяному неофиту еще можно простить, что они гаркнули, например, на женщину в брюках в храме, то служителю едва ли. Ну а интимные вопросы вообще обсуждаются в личных беседах, обобщать все с телеэкранов неуместно. Впрочем, неуместным можно назвать и сам вопрос зрителя, явно озабоченного рекламой. Интересно, волнует ли уважаемого моралиста то, что нарисовано на заборе? А нехорошие слова, которые говорят неправославные дяди и тети? Или он поместит чадо в шкаф и изолирует от греха от общества подальше, а то мало ли какие познания ему попадутся на глаза?

Псковичам сильно повезло. Они воистину живут в богоспасаемом месте, где секс-шопов почти нет. Мне кажется, что и не всякий коренной скобарь знает, чем торгуют в таких магазинах. Зато у нас много храмов. Главное, чтобы они лишний раз не попадали в кадр, когда фотографируетесь. Нынче за это могут осудить не только отдельные представители РПЦ, но и УК РФ.

Дина Дабришюте