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Эхо Олимпиады

Зимняя Олимпиада в Пекине закончилась, а ее о(б)суждение еще долго будет раскатываться эхом по просторам Интернета. Дело даже не в том, что российская сборная вновь выступала без национального флага, или что показала не те результаты, на которые рассчитывал каждый уважающий себя болельщик. Из разряда спортивных соревнований Олимпиада давно перешла в разряд политических событий, и главные битвы, очевидно, идут не на спортивных площадках.

Достижения российского спорта - это одна из духовных скреп страны, то, чем можно гордиться наравне с успехами в ВОВ, первенством в космосе и провозглашаемым устойчивым патриархатом. Несогласные хотя бы с одним из пунктов или сомневающиеся автоматически становятся изменниками, теряют облик человека и подвергаются высмеиванию. Идти дальше этих полумер предложили в Госдуме. Депутат Олег Нилов призвал ввести уголовную ответственность за оскорбления спортсменов в сети. Альтернатива - многомиллионные штрафы.

Поводом для закипания гнева народного избранника стал твиттер главного редактора «Медиазоны» Сергея Смирнова (СМИ и главред признаны иностранными агентами в РФ). Сергей ретвитнул один из постов о сомнительных методах работы с подопечными российского тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе и подписал его у себя в аккаунте: «Почему надо запретить фигурное катание». Олег Нилов в своей пламенной речи не поскупился на характеристики для Сергея Смирнова, назвав его провокатором и много кем еще, проча главреду «Медиазоны» высказывать свое мнение на нарах, а не в соцсетях. Гнев депутата, кстати, можно понять: он не один год поддерживал фигурное катание, был в свое время президентом и вице-президентом Федерации фигурного катания на коньках Санкт-Петербурга. Так что инагент задел парламентария за живое, сам того не подозревая. Кажется, такими темпами закон об оскорблении чувств верующих того и гляди расширят, включив туда дополнительные пункты о том, что надлежит сделать с теми, кто не верит в исключительные достижения российского спорта, науки, медицины и т.д.

Поверьте, я никоим образом не оправдываю тех, кто оскорбляет спортсменов или кого-то еще. Навешивание ярлыков и ёрничание над спортивными неудачами не красят российских оппозиционеров, так же, как и бесконечные объяснения этих неудач кознями западных политиков.

Но есть в этой истории то, что действительно настораживает - вседозволенность власти в своих публичных высказываниях. Депутаты Госдумы почти как британские ученые, которые давно стали притчей во языцех, только гражданам России от их предложений уже не смешно. Кроме спортивных побед, изобретений лекарств и произведений искусства существует цифровая реальность, где есть мнения об этих фактах, и больше ничего нет. Стоит ли слова в соцсетях трактовать как деятельность, подрывающую устои? Вопрос риторический. Но власть пытается контролировать виртуальное пространство, вводя туда новые и новые ограничения. Другое дело, что работают эти фильтры через раз.

Для взращивания безоговорочной национальной гордости нужны события из реальной жизни, новые победы, новые герои, о которых общество не забудет через день. Запретительные меры или даже слова о них не вызывают у людей ничего, кроме раздражения или страха, а эти чувства никак не связаны с настоящей любовью к Родине.

Дина Дабришюте