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НовоОбразование

Получить новую специальность, увеличить доход в десятки раз, приобрести возможность жить исключительно в свое удовольствие, иметь успех, влияние и многие другие блага существования обещают интернет-курсы. Коучи и тренеры рассказывают истории о чудесном преображении, тысячах счастливых судеб своих учеников и, главное, о том, что достичь новой жизни, полной радости, легко, достаточно просто заплатить учителю за уникальные знания. Чем быстрее курсы обещают чудеса, тем яснее, что перед вами – мошенники или, как их еще называют, инфоцыгане.

Соцсети уже давно стали для них платформой безграничного заработка, ведь дураки доверчивые люди еще не перевелись на свете. Бороться с интернет-обманщиками решили депутаты Госдумы. Они предложили ввести реестр онлайн-коучей и обязательное лицензирование их деятельности. Сейчас потребитель, покупающий курсы в интернете, не защищен никак, законодатели намерены это исправить. Чтобы заметить, как пандемия и свойственный ей дистанционный формат работы и учебы, изменили отношение людей к онлайну, не нужно занимать кресло депутата - достаточно проводить пару часов в неделю в любой из социальных сетей. Там вы, даже сами того не желая, встретите уйму рекламы всевозможных курсов. Говорить об их неэффективности и предаваться разоблачениям не стану, поделюсь наблюдениями иного рода.

Я видела сотни предложений о помощи в личном росте, психологической прокачке, развитии экстрасенсорных способностей, быстром и легком доходе без отрыва от дивана, но никто ни разу не предложил мне научиться монтировать сантехнику, устанавливать двери или делать ремонт одной парой рук без регистрации и смс. Отдельные уроки по развитию этих навыков, конечно, есть в Сети, но их никто особо не рекламирует. Конечно, онлайн невозможно изучить досконально рабочую специальность, но тогда у меня еще вопрос: почему у нас есть мастер-классы по живописи, но нет о том, как подключить ванну в квартире или положить плитку? Почему организуют лекции об искусстве, но никто не рассказывает в таком же формате о том, как правильно выбирать строительные материалы и ориентироваться в новинках техники отечественных и зарубежных производителей?

Сейчас модно быть творческим, психологически подкованным и разбирающимся в разных сферах прекрасного. Конечно, кто-то должен нести в мир красоту и рассказывать об устройстве художественного произведения. Очевидно, что людям больше нравится говорить на кухне об экзистенциальных вопросах, а не спорить, как правильнее прочистить канализацию. Проблема в том, что зрители/слушатели курсов зачастую сразу после окончания программы автоматически становятся в своих глазах экспертами в области, с которой немного познакомились, и начинают учить других. Можно ли выдавать диплом музыковеда тому, кто прослушал месячный курс лекций об истории классической музыки? Сомнительно. Правда, учеба в вузах нынче тоже ничего и никому не гарантирует, кроме диплома государственного образца, которым можно успешно разве что раздувать мангал.

Способен ли человек стать медиком, читая блог врача в Инстаграм? Вряд ли. Но при таком количестве дистанта за время учебы тоже возникают в этом сомнения. С одной стороны, всю жизнь нужно учиться чему-то новому и самостоятельно развиваться профессионально, с другой, сейчас ни высшее, ни среднее образование не дают ни базы, на которую нужно наращивать новый опыт, ни навыков по применению знаний в жизни, а в не теории. При таком раскладе речь идет уже о кризисе образовательной системы вообще, начиная еще со школы. Никто не может ответить на вопрос, чему же именно там должны учить и как. Да и есть ли универсальный ответ на него?



Дина Дабришюте