Блоги / Дина Дабришюте

Сортируй и властвуй

Бесконечно приходится смотреть на три вещи: как повышаются цены, изменяется законодательство и увеличивается количество мусора на улицах.

Хоть с последним, казалось бы, явно можно и нужно работать населению, почему-то это не получается. В Псковской области экоактивисты и регоператор действуют эффективно: проводятся разнообразные тематические акции, на улицах стоят контейнеры для раздельного сбора мусора и организованы субботники. Однако бутылки, окурки, прошлогодние листья и прочие артефакты свинства и ныне там.

Не очень люблю приводить примеры типа «а вот у них», но в данном случае не могу пройти мимо чужого опыта. Вот в Москве, например, на улицах чисто, с клумб убраны лебеди из покрышек, а во дворах стоят повсеместно контейнеры для раздельного сбора мусора. Я своими глазами на прошлой неделе видела, как ими успешно пользуются и школьники, и пенсионеры. И в отсеках для разного вида отходов действительно лежат только те, которые там быть должны. Иной менталитет? Разное воспитание? Большие зарплаты? Кажется, ничто из вышеперечисленного не может влиять на меткость попадания стеклянной бутылки в контейнер для стекла.

Почему-то наш человек часто считает, что раздельный сбор мусора - это то, что нужно регоператору, государству, соседу, но никак не ему самому. Оглядываясь на ныне недружественную Эстонию, пскович говорит, что ему тоже неплохо бы иметь некие преференции, если он берется отделять бумагу от пластика в собственной мусорной корзине. Платите, мне, говорит, снижая тариф на вывоз ТКО, я же сделаю то, что вам нужно.

На этом моменте, даже не знаю, что сказать. Глобализация, конечно, выходит из моды в нынешней геополитической обстановке, но не кажется ли вам, что, если вы сортируете мусор, помогая его переработке, снижаете количество используемого пластика, то вы помогаете всем в самом широком смысле? Вклад в экологию места, где ты живешь, стоит дорого, только не в денежном эквиваленте. Это инвестиции в будущий свежий воздух и чистую воду.

Не верите в такое кристальное масштабное будущее, посмотрите чуть уже – это перспектива более чистых улиц, даже при том же количестве дворников. Часто за нежеланием заниматься раздельным сбором мусора и учиться этому стоит обычная лень. Только в этом нынче почти никто не признается. От того столько негодования вызывает сама идея сортировки бытовых отходов. Ее называют модой, выкачиванием денег из государственной казны (на закупку контейнеров, например), бессмысленной тратой времени и сил, но по сути это элементарная забота о себе.

К такому наш человек не привык, и кажется, совершенно не готов работать в этом направлении. Бросить пресловутый фантик мимо урны или оставить в парке пакет с мусором считается нормой для современного Митрофанушки, ведь дворники уберут, им же за это платят. Только барские времена прошли, и прохожему давно никто ничего не должен.

Дина Дабришюте