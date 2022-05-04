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Молитва от санкций

Зерна и плевелы, земное и небесное, духовное и материальное - все смешалось в сознании верующих граждан в эти пасхальные дни. С начала военной спецоперации России на Украине волна заявлений о притеснении православных священнослужителей, не разделяющих взгляды Кремля на происходящее, прокатилась и стихла.

Возможно, приходские разборки по вопросам геополитики идут где-то и сейчас, но мы о них слышим гораздо реже. Кстати, то, что Псков не засветился нигде с этой повесткой, очень красноречиво говорит о дипломатических способностях нынешнего митрополита. (Или о том, что те, кто мог глаголом жечь сердца людей, уже давно почили своей или не своей смертью.)

Зато высшие церковные власти наряду со всеми народными деятелями, чиновниками, поп-звездами и иными лидерами общественного мнения выходят и провозглашают вполне ожидаемые от них идеи. Варьируются эти мысли в зависимости от страны, из которой вещает церковное начальство.

Так, глава Римско-католической церкви Папа Римский Франциск активно высказывает свое осуждение сложившейся ситуации и даже заявляет о готовности приехать к Владимиру Путину на прием. Правда, российская сторона уже отметила, что никаких договоренностей об этом нет. То, что Папа поддерживает имидж и вписывается в любую мировую повестку, ни для кого не новость. Видимо, времена крестовых походов и инквизиции понтифики будут компенсировать желанием быть мировыми арбитрами весь оставшийся человечеству срок.

Большой резонанс в мире сейчас вызвало заявления главы РПЦ патриарха Московского Кирилла, который обычно ограничивался молитвами в любой непонятной ситуации. На Радоницу епископ РПЦ в проповеди заявил о том, что Россия «никогда ни на кого не нападала» и «лишь защищала свои рубежи», и что сейчас враждебные России силы пытаются оторвать церковь от народа.

ЕС, памятуя еще мартовский разговор патриарха с главами других церквей, где предстоятеля РПЦ западные коллеги по цеху обвинили в оправдании жестокости, убийства и прочих грехов (а судьи кто?), уже подготовил персональные санкции для Святейшества. Думаю, такие санкции точно введут, чтоб неповадно было (лишь бы никого не сожгли).

В комментарии патриарха о текущей ситуации напрягает его довольно резкая риторика. Интересно, а тех православных, которые еще сомневаются насчет происходящего на Украине, будут отлучать от церкви? Не пополнится ли список грехов еще парой-тройкой новых, современных? Но главный вопрос, почему РПЦ сейчас решила выступить инструментом в руках власти и нырнуть в политику?

Думается, что любая церковь вместо того, чтобы навешивать ярлыки и предавать друг друга анафеме, лучше бы дистанцировалась от геополитических конфликтов и не поддерживала оголтелые речи политиков со всех сторон. История уже достаточно раз показала, что нет ничего хуже, чем воинствующая церковь. Молились бы себе о мире, глядишь, и санкций было бы меньше.

С одной стороны, сейчас такой исторический момент, когда о происходящем вокруг никому молчать невозможно. С другой стороны, если все выйдут на баррикады и станут нести знамя, где же голову преклонить человеку, уставшему от шума и знамен? Правда, последние статистические данные говорят о том, что дух материального, кажется, победил отечественные духовные скрепы.

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В опросе о том, сколько денег россиянам нужно для счастья, оказалась невиданная ранее сумма - порядка 190 тысяч рублей в месяц. Родина в опасности, враги терзают Церковь, а людям хочется просто денег. Что ж, кажется, капитализм в России все-таки существует, для всего остального есть РПЦ. Ну и Бог с ней.

Дина Дабришюте