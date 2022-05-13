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Блоги / Дина Дабришюте

Езда, бабки и театральная медицина

13.05.2022 18:08|ПсковКомментариев: 0

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска новой радиопрограммы «Дабришутинг». Она выходит на волнах радиостанции «ПЛН FM» (102.6 FM) раз в неделю по пятницам. Под прицелом поэта, журналиста и настоящего сноба Дины Дабришюте главные события общественной и культурной жизни Псковской области за последние семь дней.

 

Эта программа ни своим названием, ни содержанием не призывает кого бы то ни было к насилию и не является выражением чьей-либо позиции в отношениях России и Украины.

По-прежнему я выбираю только самые интересные и актуальные инфоповоды недели и высказываю свое мнение относительно происходящего.

Сегодня в выпуске:

  • Тормозить нельзя гонять: что остановит электросамокат.
  • Столичные аппетиты в провинции, или почему псковичи не страдают от скромности.
  • Ежик в морфинном тумане на сцене Псковского театра драмы.

Опустим дежурное приветствие и пройдемся в порядке очереди по всем темам.

Источник: e-cars.tech

Пока Николай Васильевич Гоголь через века ставит риторический вопрос о том, какой русский не любит быстрой езды, наши современники борются с лихачами на дорогах. Автомобилисты давно имеют целый свод правил и необходимых ограничений, которые относительно добросовестно исполняются. К велосипедистам вопросов не так уж много, пока они не носятся по пешеходной части мостов. Кто заслуживает пристального внимания, обсуждения и зачастую осуждения, так это водители гироскутеров, электосамокатов, моноколес и прочих новомодных средств передвижения. Повсеместно, вне зависимости от качества асфальта и наличия соответствующей инфраструктуры, мода на кикшеринг цветет пышным цветом, дети и взрослые в письмах Деду Морозу просят им подарить модное средство передвижения или же копят самостоятельно (а иногда и берут кредит) на столь желанный девайс.

Новости о том, как электросамокат сбил очередного прохожего, с наступлением тепла сыплются со всех новостных лент. Наконец-то у законотворцев дошли руки до того, чтобы изобрести велосипед ГОСТ, в котором будет четко прописаны требования к так называемым средствам индивидуальной мобильности (СИМ). Согласно этому документу в Россию нельзя будет ввозить скоростные СИМы, появятся жесткие ограничения по размеру колес приборов, их подсветки и прочих технических параметров. Казалось бы, новости хорошие, жди себе конец июня, пока обсуждение проекта закончат. Однако эта попытка ограничения скорости на корню (приборы предполагается просто запрограммировать до нужного уровня) не решит проблему аварийности данных транспортных средств. Дело даже не в том, что ПДД для владельцев компактного электротранспорта, что дышло. Бестолковые Спиди Гонщики тоже ни при чем (сами знаете, насколько у нас дураков припасено).

Главная и единственная проблема в том, что контролировать соблюдение даже старых требований, ограничений, рекомендаций, пожеланий в должном объеме некому. А новые грани чуть ли не всякого закона, уже по традиции, остаются красивыми словами. Помню, как прошлой весной, я пыталась понять, кто же ответственный в Псковской области за уборку урн для отходов собачьей жизнедеятельности. Обзвонив все возможные и невозможные инстанции, ответа на вопрос я так и не нашла. Так что больших надежд на светлое будущее с электросамокатами и гироскутерами не возлагаю.

Поражаюсь изобретательности коммерсантов и процветанию их дела на дремучей в инфраструктурном плане Псковской земле. Раз в Москве модно организовывать кикшеринг, значит, и нам надо! И не важно, что город перерыт, асфальт в ямах и специальных дорожек практически нет. Потребитель радостно повелся на маркетинговый ход, ведь в запрещенных соцсетях и не такое показывают. То, что от одного конца нашего славного городка до другого дойти можно примерно за час пешком, и кататься на СИМах негде, мало кого волнует. Зато по моде! И бабок сбиваешь не хуже, чем в столице, и мамаш с малышами пугаешь, почти что как настоящий москвич. В общем, человеком себя чувствуешь! Шутки шутками, но лето на носу, а самокатчики уже на полном ходу. Кажется, вставлять палки в их колеса будет действенно только в буквальном смысле этого выражения. Метафоры и законы, к сожалению, не помогут. Берегите бабок и себя!

Источник: pikabu.ru

Самыми богатыми людьми в известной шутке считаются курильщики, алкоголики и автомобилисты, потому что они никогда не прекратят покупать привычные товары, как бы дорого те не стоили. Может оно и так, не могу сказать, так как не отношусь ни к одной из перечисленных категорий. Но, судя по последним статистическим новостям, псковичи явно метят в богатые люди. Согласно опросу, который провела Псковская лента новостей, нашему человеку для счастья нужна зарплата в 100 – 250 тысяч рублей в месяц.

Не утруждайте себя подсчетами, когда вы сможете достигнуть такой прибыли. Эксперты уже сделали это за вас!

«Через 14 лет и 3 месяца свыше половины населения Псковской области будет получать зарплату 100 тысяч рублей и более (с учетом покупательной способности в регионе)», - гласит новость. Что ж, до богатства рукой подать! Подождем, когда большие деньги приплывут в наши руки.

Страшно подумать, какой уровень инфляции настанет к тому времени, и сколько будут стоить базовые товары в потребительской корзине. У меня нет веры в то, что вдруг в нашем регионе доходы обычного человека будут хоть как-то коррелироваться со столичными, или что внезапно у людей появятся шансы много заработать на одной работе. С чего бы такой шик? Специалисты от нас давно уезжают туда, где много платят, развиваться в большинстве сфер рынка в регионе негде, а каких-то сегментов занятости нет вовсе. Хоть с заграницей сейчас сложнее, в международных проектах особо не заработаешь, зато внутренние миграции работоспособного населения в поисках лучшей и богатой жизни не прекращаются. Пожелаем удачи рабочему классу!

В этих инфоповодах меня смущает только один момент. Хорошо, допустим пскович возжелал иметь сто тысяч рублей на руки в месяц, представим, что он достигнет своих желаний через 14 лет, а куда у нас, извините, он собрался тратить честно заработанные? Отдохнуть толком негде, светские рауты не водятся, хвастаться техникой бессмысленно (не все поймут)... Если только на серебре и на золоте есть, меняя приборы по мере загрязнения. Тем более я не представляю, как можно сейчас расходовать подобные суммы. Ну если только вложить их в сахар, импортные продукты питания или накопить на гражданство другой страны. Понятно, что людям просто хочется денег и много, работать при этом не всегда входит в их планы.

В экономически нервное время аппетиты растут как на дрожжах, ибо финансы кажутся гарантом спокойствия для большинства людей. Думаю, экономистам на этот счет есть, что сказать, да кто ж их послушает. Сейчас многие наши с вами современники отказались от планов и прогнозов хоть на какие-то сроки. В этом свете, думаю, вся подобная статистика не более, чем мечта сейчас, и анекдот через 14 лет и 3 месяца.

Фото здесь и далее: Игорь Ефименко

Недавно я имела удовольствие продолжительное время общаться с одним известным псковским философом. После нашего пространного и многослойного разговора о разговоре меня какое-то время не покидало чувство непонятности (во всех смыслах всех синонимов этого слова). Ровно точно такое же ощущение я поймала, покидая показ премьерного спектакля Псковского театра драмы «Морфий». Михаил Булгаков снова на нашей сцене, с присущими ему бытовой мистикой и поиском моральных ориентиров.

Неоднократный номинант премии «Золотая Маска» режиссер Антон Федоров отработал постановку так, как у нас не работают режиссеры в принципе. Ни в одном премьерном спектакле театра за год не было видно столько труда его создателя, сколько в «Морфии». Зал видел и чувствовал. Это был показ, когда люди хлопали не только в конце.

Плотное художественное полотно окутывает зрителя с самого начала действа. За два часа постановки это полотно принимает форму то смирительной рубашки, то мокрой ткани, хлестающей по лицу и дубеющей на морозе, то окровавленного медицинского бинта.

Не ощущать (порой даже физически) происходящее перед твоими глазами невозможно. Я бы не назвала эти чувства сопереживанием, это нечто иное, но ясно, что равнодушным свидетелем здесь быть нельзя. Пространство сцены сделано фантастически красиво. Символизм визуальных и аудиальных решений в «Морфии» считывается без труда. Я бы назвала этот спектакль очень простым для понимания, но довольно сложным для восприятия.

Непривычна игра актеров, которую демонстрировала труппа. Бездушные мультяшные заведенные персонажи, потрошащие очередные мешки с кишками, с ударом часов превращались в живых людей, которых кружит вьюга, безжалостная и беспощадная, даже к тем, кто к ней привык. В ней мысленные волки материализуются, не видно ни зги и страшно холодно.

«Морфий» напоминает, насколько человек смертен и несвободен. Все умрут, все зависимы, но каждый выбирает, что он поставит во главу своего угла, какой идеей будет двигаться его жизнь вперед, пусть и по инерции. Одну из главных ролей в спектакле сыграл Александр Овчаренко. На мой взгляд, именно его герой является центральным персонажем пьесы и самым сложным. Игра актера в этой роли была блестящей. Если вы до сих пор не понимаете, чему же учат в театральном, нужно сходить и посмотреть «Морфий». Это действительно качественно сделанная и отлично сыгранная постановка. Спектакль уже успели окрестить лучшим в репертуаре псковского театра. Считаю, что это определение вполне оправданным и жду номинаций этой работы на «Золотую маску».

Единственное, что я лично не смогу простить режиссеру в этой интерпретации Михаила Булгакова, так это концовку. Два часа я переживала, сжимала пальцами подлокотники кресла, ставила себя на место персонажей, проводила культурные параллели, ждала каждого нового удара театральных часов, слушала как на соседних креслах громко шептали «это больше невыносимо смотреть, убейте уже меня», и все это ради того, чтобы увидеть банальную концовку из типичного русского сериала? Нет, в моем мире «Морфий» имеет совершенно иной финал, со своими Куртом Кобейном и Аннушками, разлившими масло.

Таким получился мой обзор событий на сегодня. Что попадет под прицел в следующий раз? Узнаете через неделю.

Дина Дабришюте

Теги: #театр #спектакль #культура #Дабришутинг #ПЛН FM
Источник: Псковская Лента Новостей
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