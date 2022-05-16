Блоги / Дина Дабришюте

Ближе к жизни, к живому делу!

Приходите, парни, на завод,

Видеоблогинг уже не в моде,

На YouTube'е нынче не везёт,

Зато всегда везёт на заводе…

Известная песня одной российской певицы с наступлением весны антироссийских санкций стала неожиданно актуальной, иронию в эти строчки больше вкладывать не получается.

Тема «нормальной» работы в принципе теперь никого не улыбает, нынче не до смеха никому, ведь пришло время производства поднимать с колен! Период паники и непонимания перспектив в экономике у обывателя не то чтобы совсем прошел, но привычка воспринимать происходящее относительно спокойно уже выработалась. Вот «Макдоналдс» заявил, что точно уходит с российского рынка и продает свой бизнес. Оно и понятно: ловить больше явно нечего, лавировать между логистическими заморочками мало кому охота, да и денежные переводы между Россией и всеми остальными сейчас затруднены. Так что, скорее всего, «Мак» далеко не последний, кто останется за кордоном.

Но не только долгожданные отечественные котлеты с хлебом появятся на рынке! Российские активы группы Renault (которая заявляла уже в марте о приостановке производств в РФ) переходят в государственную собственность. Но это только половина новости! Главное другое: теперь в Москве на заводе ныне недружественного производителя будут производить «Москвичи»! Также новый хозяин производства, «АвтоВАЗ», будет осуществлять сервисное обслуживание автомобилей Renault на российском рынке. СССР едет к нам на всех парах, товарищи! Лишь бы эта машина времени не развалилась на ходу.

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Такими темпами, музеи советского быта скоро потеряют всю свою ламповость, а на улицах любого города можно будет снимать продолжение старых фильмов без декораций. Люди будут ходить в одинаковой одежде, мамы и папы у детей будут работать на понятной работе, где должности имеют человеческое название, типа «рабочий на заводе», «швея-мотористка», «продавец на рынке». На всех производствах будут включать гимн страны в начале трудового дня, а вечером под него же рабочий класс отправится домой восвояси... Знаете, такая картина больше не кажется цитатой из какого-то произведения в жанре соцреализма. Вполне вероятно, что очень скоро так оно и будет. И никто, даже хипстер, даже зуммер, не удивятся. Те, кого что-то удивляло, уже живут в другой стране.

Интересно в этом всем процессе импортозамещения другое: когда в него целиком и полностью включатся люди обеспеченные, бизнесмены, представители власти? Теперь-то в Пскове будут ездить чиновники на «Москвичах», или они продолжат менять машины как перчатки, перебирая импортных производителей, пока кошелек позволяет?

Пока думается, что все эти санкции (и еще больше - контрсанкции) касаются исключительно людей среднего достатка и бедных, которые неминуемо будут еще беднее, и никто из власть имущих даже по приколу не уподобится известному библейскому персонажу, некогда прибывшему на праздник на простом осле.

Дина Дабришюте