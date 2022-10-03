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Хорошо смеемся

Сколь много говорится о пресыщении великого и могучего русского языка иностранными заимствованиями. Конечно, мало кому из борцов за чистоту речи приходит в голову, что слов с иностранными корнями гораздо больше, чем кажется.

Симптоматично, что риторика лингвистических зачисток сводится только к сохранению отечественной культуры. Например, русофилы говорят, что негоже говорить «окей», потому что это языковой разврат. Дескать, и своих слов хватает, покрасивее всяких пришлых.

Я спокойно отношусь к попыткам обогатить русскую речь за чужой счет, но весь мой словесный либерализм заканчивается, когда начинаю читать новости. По ощущениям последние лет пять чиновники и различные ведомства разучились говорить по-человечески. Язык эвфемизмов - новая речь, пропагандируемая везде, где только можно. «Отрицательная динамика» (пора похоронить, но нам дадут по шапке), «точка роста» (шансов нет, но вы держитесь), «локомотив развития» (представим, что есть надежда на лучшее) и многие, многие другие примеры, хорошо знакомые каждому вдумчивому читателю прессы. Одно из самых подлых словечек нашего времени - «индексация». Оно часто встречается в разговорах о социальных выплатах, например, пенсиях. Но есть и другие новости, например, индексация тарифов ЖКХ.

В переводе на человеческий это значит, что за газ, тепло и воду россияне будут платить больше. И раз мы заговорили о новостях - не в 2023 году, а в этом. Уже через два месяца!

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Кто там громче всех злорадствовал, что у нас в квартирах газ и тепло в нужном объеме, в отличие от Европы? Так-то оно так, но теперь это и нам будет стоить дороже. Эксперты посчитали, что примерно на 324 рубля на одну семью из трех человек.

Нет у меня доверия ни к слову «индексация», ни к подсчетам специалистов. А если и будет все так, как они предсказывают, зарплаты населению кто-нибудь увеличит? Хотя бы на 300 рублей, хотя бы родным любимым бюджетникам, чтобы повышение тарифов не сказалось на их нищенском доходе, например, псковских учителей. Ну на Новый год, а?

Как показывает опыт прошлых лет, раз тарифы повышают раньше, чем обещали, значит, их увеличат несколько раз. Если абстрагироваться от новостей последних месяцев и подумать холодной головой, станет ясно, что хвастливым речам государственных мужей о состоянии отечественной экономики нельзя было верить.

Не может быть, что в Европе будут все сидеть без газа, с дикой ценой на энергоресурсы и мерзнуть, а россияне останутся в сытости, тепле и при деньгах. Любые связи рвутся болезненно, даже если это порочные отношения с загнивающим Западом.

В новости про «опережающую индексацию тарифов ЖКХ» отмечено, что повышение цен на услуги связано с обслуживанием соответствующих коммунальных систем. Понятно, что в России все подорожало, гораздо больше, чем обещали разные «эксперты рынка». Дешевле уже не будет. Но мне даже в такой ситуации интересно, а сколько надо заплатить и кому, чтобы коммуникации работали нормально? Без перебоев теплоснабжения в холодное время, без планового отключения горячей воды летом на две недели... Кто бы рассказал, хоть какими-нибудь словами.

Дина Дабришюте