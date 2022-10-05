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Призыв без ответа

В нашей стране решения государственных мужей, как правило, не только источник стресса для абсолютного большинства людей, но и проверка разного рода систем на прочность. Или, если хотите, на вшивость. Госмашина начинает буксовать.

Вообще мы всегда оказываемся не готовы к экстремальным ситуациям, начинаются системные сбои. Вспомним хотя бы историю с пандемией и готовность отечественной системы здравоохранения, информирование населения, реакции на жалобы и обращения граждан. Теперь мы наблюдаем примерно те же самые параличи при проведении частичной мобилизации. Она обнажила разброд и шатание в работе военкоматов, которые оказались явно не готовы к выполнению поставленной задачи. Третью неделю мы все этому свидетели, а те, кому пришла повестка, еще и непосредственные участники.

Неразбериху и панику среди граждан сеют не только фейк-ньюс, но и, к сожалению, вполне официальные источники. Человек спокоен, когда понимает, что происходит.

Как информировали население о начале частичной мобилизации? Как разъясняют напуганным людям? Как отвечают на жалобы и обращения? Никак. Согласитесь, не лучшая тактика, с учетом различных фобий в обществе относительно перспектив конфликта нашей страны с коллективным Западом.

Слухи о том, что граждан РФ могут массово призвать для усиления новых рубежей, ходили с весны. Эту информацию опровергали официальные лица, при этом военкомы ни разу не рассказали о том, как быть, если все-таки мобилизация случится. Естественно, 21 сентября чуда не произошло, и информационно-просветительская кампания среди населения полностью провалилась, толком не начавшись. Разъяснения по мобилизации в нашем регионе пришлось давать губернатору, депутатам, представителям ОНФ, прокуратуре. Вопросов было много... А военкоматы тем временем с особым рвением принялись за работу на местах, отправляя без разбора всех подряд, кому вручили повестку.

В Псковской области, как и везде, частичная мобилизация не проходит без огрехов. Жалобы на сайт губернатора, жалобы уполномоченному по правам человека, обращения в СМИ – все это свидетельства того, что работать с народом военкоматы даже не пытаются. Списки военнообязанных безнадежно устарели, никто не удосужился их проверить и уточнить, людям просто разослали повестки.

Скажете, что это из-за «неожиданного» объявления о частичной мобилизации? Вряд ли, ведь данные не актуальны не первый год. На более высоком уровне искать правду (читай: точную информацию) не легче. Какой-нибудь просвещенный муж, например, спикер Госдумы делает заявление, оно разлетается по ТГ-каналам и ТВ. После в этот день или на следующий министерство обороны опровергает информацию. Чуть медленнее она так же расходится по разным источникам. Народ в смятении в тревоге, не понимает, что происходит.

А военкоматы что? Не знают ровным счетом ни-че-го, не имеют права давать сведения, комментировать ситуацию, у них просто приказ, который надо исполнить. Они идут по пути наименьшего сопротивления, отправляя, например, списки мобилизованных на крупные предприятия. О том, что многие заводы и производства не работают, а выживают после пандемии и санкций, говорить излишне.

Почему массово призывают квалифицированных специалистов, а не тех, кто стоит на бирже труда? Кажется, здорово, если кто-то безуспешно искал работу и получал копеечное пособие по безработице, а тут сама его находит высокооплачиваемая занятость.

Не лишним было бы в первую очередь привлечь к мобилизации уклонистов от налогов, алиментов и уплаты административных штрафов. Если у военкомов нет достоверной информации о годных к военной службе, у судебных приставов и налоговой точно есть список тех, кто должен государству. Причем денег! Вот бы и отдали свои долги Родине.

Вместо вполне логичных действий военкоматы на местах продолжают массово нервировать население. Не так страшна частичная мобилизация, как отсутствие достоверной и своевременной информации о том, кто под нее попадает, а кто нет.

Мужчины массово уехали из страны после 21 сентября не только потому, что не захотели отправляться к новой границе России. Они просто не стали связываться с системой, плохо работающей, которой сложно что-то доказать. Пока военкомы выполняют свой план, люди продолжают жить в страхе и недопонимании. И последнее явно не идет на пользу состоянию российского общества.

Понимаю, что это призыв без ответа, но сколько можно наступать на грабли…

Дина Дабришюте