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Расписные фасады, личные данные и объединяющий язык

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска новой радиопрограммы «Дабришутинг». Она выходит на волнах радиостанции «ПЛН FM» (102.6 FM) раз в неделю по пятницам. Под прицелом поэта, журналиста и настоящего сноба Дины Дабришюте главные события общественной и культурной жизни Псковской области за последние семь дней.

Эта программа ни своим названием, ни содержанием не призывает кого бы то ни было к насилию и не является выражением чьей-либо позиции в отношениях России и Украины.

По-прежнему я выбираю только самые интересные и актуальные инфоповоды и высказываю свое мнение относительно происходящего.

Сегодня в выпуске:

О великом и могучем русском мате.

Дырявый Интернет.

Как псковские многоэтажки становятся произведениями искусства.

Опустим дежурное приветствие и пройдемся в порядке очереди по всем темам.

Источник: demotos.ru

К русскому мату относятся по-разному. В общественных местах принято его не использовать. В учебных заведениях он под запретом. Ряд негласных правил есть по поводу возраста, с которого «можно» матюгаться. Неодинаково люди относятся к мужчинам и женщинам, которые используют ненормативную лексику в обиходе. Еще больше разногласий у носителей языка, какие слова можно считать матерными. Когда вопросов так много, значит, явление никого не оставляет равнодушным! Я считаю, что употребление непечатной лексики не характеризует человека как личность, а всего лишь говорит о том, что он знает определенные слова. Мат изучается со всех сторон. Любит его не только лингвистика и психология, но и статистика. Несколько лет назад Псковская область попала в очередной сомнительный рейтинг: город Дно был признан самым матерящимся населенным пунктом России. В прошлом году этого звания он удостоился в третий раз. Местные общественники заявляли, что дновцев подобная статистика оскорбляет, и вообще все эти рейтинги – сплошной фейк.

Мне кажется, что алгоритмы подсчетов все-таки не сильно ошиблись. Кто был в российской глубинке поздней осенью или ранней весной, когда межсезонье, когда дорог уже нет, и остаются только направления, тот вряд ли удержится от крепкого словца. Адресатом может быть кто угодно – проклятущий дождь, разбитая дорога, нерадивые местные власти. Зачастую человек бранью выражает эмоцию, а не мысль. Мат используют как бы для связки слов. Еще одна статистика говорит, что 7 из 10 россиян ругаются на рабочем месте.

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Согласно исследованию, начальство за последние годы стало корректнее с подчиненными и реже использует нецерзурщину. А вот в коллективах, особенно мужских, градус крепких слов не стал ниже. Такова безжалостная статистика! Мне всегда казалось, что чем проще работа, тем чаще можно услышать там матюги, что в деревне ругаются больше, чем в городе. Жизнь показывает, что все совсем не так. Во время похода в театр шансов услышать площадную брань, казалось бы, меньше. Но при столкновении с современным искусством вынуждена констатировать, что ругается теперь не столько зритель, сколько актер и прямо со сцены. Интересно, сможет ли когда-нибудь наше общество нейтрально относиться к мату. Думаю, если мы хотим сократить его употребление, то принятие его как данности – единственный путь. Пока получается, что абсолютное большинство граждан осуждает бранящихся людей, но другое большинство продолжает использовать обсценную лексику в быту и на работе. Где-то аудитории должны пересекаться, но об этом многочисленные исследования умалчивают. Впрочем, ханжество всегда было свойственно нашему народу.

Источник: «ВКонтакте»

Мы все учились понемногу чему-нибудь и как-нибудь. Помните, как постигали компьютерную грамотность и азы сетевой безопасности? Сейчас пятилетний ребенок знает все, чему нас учили на уроках информатики в старшей школе. Эти навыки призваны помочь находить нужные сведения в любой момент времени, что, в свою очередь, должно способствовать успешному образовательному процессу. Кажется, что-то идет не по плану: большинство современных школьников не умеют пользоваться словарем, а взрослые предпочитают гуглить информацию, а не запоминать ее.

Частностей в использовании всемирной паутины тоже предостаточно. Особенно подло и непредсказуемо ведут себя социальные сети. Удобное средство коммуникации, с одной стороны, стало угрозой личной безопасности, с другой. Не берусь судить, как в мире развиваются отношения подобных систем и пользователей, но в России это происходит максимально непоследовательно. Из-за геополитических противоречий случилось разделение на политкорректные и неполиткорректные в РФ соцсети, при этом «неправильные» не запретили, только чуть-чуть ограничили, но пользоваться ими все равно можно. В чем смысл подобных действий, до сих пор не могу понять. Это так же необъяснимо, как исчезновение стены ВК. Долгое время информация в соцсетях была чем-то несущественным, теперь же резко (!) она стала веской причиной для возбуждения уголовных дел, причем считаются даже лайки и репосты. Почему нельзя было сразу регулировать информацию, размещенную в публичном поле на личной страничке, мне тоже неясно. К соцсетям стали относится серьезнее и внимательнее, это факт. Количество их пользователей растет, структура меняется. Заметила, что чем больше нововведений в месседжерах, тем больше проблем у пользователей. Недавние обновления ВК удивительным образом совпали с сильным сбоем работы сети.

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Еще год назад люди б повозмущались, прокляли образ Паши Дурова, который давно не имеет к ВК отношения, и все. Сегодня ситуация другая - ВК висит, в это время продолжают поступать тревожные новости с новых российских рубежей. Из-за того, что на полигонах близ Пскова активно ведутся учения, мы читаем эти сводки практически в 3D-формате. Градус тревожности растет... К счастью, заминки в работе ВК были недолгими, и даже те пользователи, чья работа связана с ведением соцсетей, успели решить свои задачи. Все обошлось, но осадочек остался...

Постоянно появляются новости, как какая-то компания сливает в открытый доступ базу данных клиентов. Если из соцсетей что-то утечет, можно сказать, что ты сам виноват, нечего было оставлять конфиденциальную информацию, где ни попадя. Слитый список личных телефонов и адресов клиентов какого-нибудь сервиса доставки еды - другая история. Чем обширнее база данных, тем опаснее, если до нее доберутся злоумышленники. От тех же соцсетей ты можешь отказаться, но такой сервис, как Госуслуги, хоть и с боем все же вошел в каждое электронное устройство. Когда зашла речь о том, что его взломали, оправдываться перед россиянами и успокаивать их пришлось Минцифре.

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Я отчасти разделяю переживания пользователей о безопасности сведений, размещенных на любом интернет-ресурсе. Но в то же время смотрю на частые сбои системы и новости об очередном взломе систем и нарушениях приватности переписок с фатализмом. Если кому-то захочется собрать информацию о человеке, сделать это будет несложно. Однако в этом нет ничего странного или страшного. Любишь гуглить, люби и ответственность нести!

Источник: memesmix.net/meme/8p0cmz

Как сделать из спального района конфетку? Можно проложить грамотные велодорожки, разбить газоны, установить детские площадки, продумать парковочные зоны. А можно повесить гирлянду. Будет красиво, но непонятно, за чей счет.

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Еще один путь к прекрасному, более тернистый, это нарисовать на фасадах многоэтажек муралы или граффити. Очередная волна настенного творчества накрыла Псков совсем недавно. Уже есть последствия результаты. Как у нас водится, это не только симпатичные фоточки.

Жильцы некоторых домов, выбранных для участия в новом проекте регионального комитета по культуре и Псковского музея-заповедника, совсем не разделяют всеобщей радости. На приемке муралов, а также в соцсетях находится немало людей, убежденных, что рисование на фасадах – это отмывание бюджетных средств.

Казенные деньги всегда будоражат воображение народа, потому предложений, как ими лучше распорядиться, великое множество. Некоторых псковичей возмутило, что картина Айвазовского соседствует с разбитой дорогой, другие негодовали из-за сюжета «Аэросева», который показался изображением военного времени. Немало комментариев, призывающих тратить государственную казну с умом, например, обеспечить мобилизованных россиян всем необходимым или закупить беспилотники для армии. Хорошо, что народ знает, как лучше, плохо, что финансовой грамоте не обучен.

Уж сколько раз твердили миру, что статей в бюджете города/региона/страны очень много. И нельзя просто так взять и перебросить средства одного ведомства другому. Во-первых, все деньги давно посчитаны, во-вторых, заранее известно, на какие цели они заложены. Рисуют сейчас в Пскове муралы за счет гранта от комитета по туризму, значит, на эти средства никак нельзя выровнять дорожное полотно на прилегающей улице, обустроить дворовую территорию или поставить детскую площадку. Для этого есть иные источники финансирования. Разница между городским туристическим проектом и точечным благоустройством в том, что последнее во многом зависит от местных жителей. Чаще они предпочитают считать чужие деньги и возмущаться микромиром своего микрорайона. Предпринимать попытки активных действий народ не спешит. Зачем организовывать ТОСы, когда можно просто сказать, что власти ни черта не мыслят в жизни обычных людей?

Гнев жителей расписных многоэтажек можно понять только в том случае, если работы начали проводить без их согласия. В соцсетях есть жалобы и на этот счет. Предполагаю, что в таком случае псковичи столкнулись с недоработкой управляющих компаний. Тут удивляться не приходится, деятельность большинства этих организаций в Пскове заслуживает осуждения. Причем никто не знает, даже городские власти, даже представители регионального парламента, как повлиять на ситуацию. Но это уже совсем другая история.

Таким получился мой обзор событий на сегодня. Что попадет под прицел в следующий раз? Узнаете через неделю.

Дина Дабришюте