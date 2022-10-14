Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Электронная транспортная накладная
проект ТЕПЛЫЙ ДОМ
Выгода на автомобили Geely до 550 000 рублей*
Защита от мошенников
Господин Рейтингомер
Первые счета за электроэнергию
Планы псковских либерал-демократов
новогодние корпоративы
штраф за обман энергетиков
Топ клиник Пскова
бонусы для членов профсоюза
женский акцент я русская
Дина Дабришюте Публикаций: 101
14.10.2022 13:360 Расписные фасады, личные данные и объединяющий язык 13.10.2022 08:180 Заводы - туристам? 10.10.2022 21:310 Одиночество государственной важности 07.10.2022 15:440 Школа, эмиграция, культура 05.10.2022 21:071 Призыв без ответа Все публикации
Блоги других авторов
 
 
 
 
Самое популярное 11.10.2022 13:460 Необходим ли ответ на теракты? 13.10.2022 06:590 Военный эксперт объяснил продолжительность частичной мобилизации 14.10.2022 07:380 В Белоруссии ввели режим контртеррористической операции 13.10.2022 13:230 Участник спецоперации из Пскова дал мобилизованным несколько советов 11.10.2022 07:430 В Госдуме предложили освободить от призыва родственников погибших мобилизованных
Блоги / Дина Дабришюте

Расписные фасады, личные данные и объединяющий язык

14.10.2022 13:36|ПсковКомментариев: 0

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска новой радиопрограммы «Дабришутинг». Она выходит на волнах радиостанции «ПЛН FM» (102.6 FM) раз в неделю по пятницам. Под прицелом поэта, журналиста и настоящего сноба Дины Дабришюте главные события общественной и культурной жизни Псковской области за последние семь дней.

 

Эта программа ни своим названием, ни содержанием не призывает кого бы то ни было к насилию и не является выражением чьей-либо позиции в отношениях России и Украины.

По-прежнему я выбираю только самые интересные и актуальные инфоповоды и высказываю свое мнение относительно происходящего.

Сегодня в выпуске:

  • О великом и могучем русском мате.
  • Дырявый Интернет.
  • Как псковские многоэтажки становятся произведениями искусства.

Опустим дежурное приветствие и пройдемся в порядке очереди по всем темам.

Источник: demotos.ru

К русскому мату относятся по-разному. В общественных местах принято его не использовать. В учебных заведениях он под запретом. Ряд негласных правил есть по поводу возраста, с которого «можно» матюгаться. Неодинаково люди относятся к мужчинам и женщинам, которые используют ненормативную лексику в обиходе. Еще больше разногласий у носителей языка, какие слова можно считать матерными. Когда вопросов так много, значит, явление никого не оставляет равнодушным! Я считаю, что употребление непечатной лексики не характеризует человека как личность, а всего лишь говорит о том, что он знает определенные слова. Мат изучается со всех сторон. Любит его не только лингвистика и психология, но и статистика. Несколько лет назад Псковская область попала в очередной сомнительный рейтинг: город Дно был признан самым матерящимся населенным пунктом России. В прошлом году этого звания он удостоился в третий раз. Местные общественники заявляли, что дновцев подобная статистика оскорбляет, и вообще все эти рейтинги – сплошной фейк.

Мне кажется, что алгоритмы подсчетов все-таки не сильно ошиблись. Кто был в российской глубинке поздней осенью или ранней весной, когда межсезонье, когда дорог уже нет, и остаются только направления, тот вряд ли удержится от крепкого словца. Адресатом может быть кто угодно – проклятущий дождь, разбитая дорога, нерадивые местные власти. Зачастую человек бранью выражает эмоцию, а не мысль. Мат используют как бы для связки слов. Еще одна статистика говорит, что 7 из 10 россиян ругаются на рабочем месте.

Согласно исследованию, начальство за последние годы стало корректнее с подчиненными и реже использует нецерзурщину. А вот в коллективах, особенно мужских, градус крепких слов не стал ниже. Такова безжалостная статистика! Мне всегда казалось, что чем проще работа, тем чаще можно услышать там матюги, что в деревне ругаются больше, чем в городе. Жизнь показывает, что все совсем не так. Во время похода в театр шансов услышать площадную брань, казалось бы, меньше. Но при столкновении с современным искусством вынуждена констатировать, что ругается теперь не столько зритель, сколько актер и прямо со сцены. Интересно, сможет ли когда-нибудь наше общество нейтрально относиться к мату. Думаю, если мы хотим сократить его употребление, то принятие его как данности – единственный путь. Пока получается, что абсолютное большинство граждан осуждает бранящихся людей, но другое большинство продолжает использовать обсценную лексику в быту и на работе. Где-то аудитории должны пересекаться, но об этом многочисленные исследования умалчивают. Впрочем, ханжество всегда было свойственно нашему народу.

Источник: «ВКонтакте»

Мы все учились понемногу чему-нибудь и как-нибудь. Помните, как постигали компьютерную грамотность и азы сетевой безопасности? Сейчас пятилетний ребенок знает все, чему нас учили на уроках информатики в старшей школе. Эти навыки призваны помочь находить нужные сведения в любой момент времени, что, в свою очередь, должно способствовать успешному образовательному процессу. Кажется, что-то идет не по плану: большинство современных школьников не умеют пользоваться словарем, а взрослые предпочитают гуглить информацию, а не запоминать ее.

Частностей в использовании всемирной паутины тоже предостаточно. Особенно подло и непредсказуемо ведут себя социальные сети. Удобное средство коммуникации, с одной стороны, стало угрозой личной безопасности, с другой. Не берусь судить, как в мире развиваются отношения подобных систем и пользователей, но в России это происходит максимально непоследовательно. Из-за геополитических противоречий случилось разделение на политкорректные и неполиткорректные в РФ соцсети, при этом «неправильные» не запретили, только чуть-чуть ограничили, но пользоваться ими все равно можно. В чем смысл подобных действий, до сих пор не могу понять. Это так же необъяснимо, как исчезновение стены ВК. Долгое время информация в соцсетях была чем-то несущественным, теперь же резко (!) она стала веской причиной для возбуждения уголовных дел, причем считаются даже лайки и репосты. Почему нельзя было сразу регулировать информацию, размещенную в публичном поле на личной страничке, мне тоже неясно. К соцсетям стали относится серьезнее и внимательнее, это факт. Количество их пользователей растет, структура меняется. Заметила, что чем больше нововведений в месседжерах, тем больше проблем у пользователей. Недавние обновления ВК удивительным образом совпали с сильным сбоем работы сети.

Еще год назад люди б повозмущались, прокляли образ Паши Дурова, который давно не имеет к ВК отношения, и все. Сегодня ситуация другая - ВК висит, в это время продолжают поступать тревожные новости с новых российских рубежей. Из-за того, что на полигонах близ Пскова активно ведутся учения, мы читаем эти сводки практически в 3D-формате. Градус тревожности растет... К счастью, заминки в работе ВК были недолгими, и даже те пользователи, чья работа связана с ведением соцсетей, успели решить свои задачи. Все обошлось, но осадочек остался...

Постоянно появляются новости, как какая-то компания сливает в открытый доступ базу данных клиентов. Если из соцсетей что-то утечет, можно сказать, что ты сам виноват, нечего было оставлять конфиденциальную информацию, где ни попадя. Слитый список личных телефонов и адресов клиентов какого-нибудь сервиса доставки еды - другая история. Чем обширнее база данных, тем опаснее, если до нее доберутся злоумышленники. От тех же соцсетей ты можешь отказаться, но такой сервис, как Госуслуги, хоть и с боем все же вошел в каждое электронное устройство. Когда зашла речь о том, что его взломали, оправдываться перед россиянами и успокаивать их пришлось Минцифре.

Я отчасти разделяю переживания пользователей о безопасности сведений, размещенных на любом интернет-ресурсе. Но в то же время смотрю на частые сбои системы и новости об очередном взломе систем и нарушениях приватности переписок с фатализмом. Если кому-то захочется собрать информацию о человеке, сделать это будет несложно. Однако в этом нет ничего странного или страшного. Любишь гуглить, люби и ответственность нести!

Источник: memesmix.net/meme/8p0cmz

Как сделать из спального района конфетку? Можно проложить грамотные велодорожки, разбить газоны, установить детские площадки, продумать парковочные зоны. А можно повесить гирлянду. Будет красиво, но непонятно, за чей счет.

Смотрите также
13.10.2022 15:190 Не тот свет

Еще один путь к прекрасному, более тернистый, это нарисовать на фасадах многоэтажек муралы или граффити. Очередная волна настенного творчества накрыла Псков совсем недавно. Уже есть последствия результаты. Как у нас водится, это не только симпатичные фоточки.

Жильцы некоторых домов, выбранных для участия в новом проекте регионального комитета по культуре и Псковского музея-заповедника, совсем не разделяют всеобщей радости. На приемке муралов, а также в соцсетях находится немало людей, убежденных, что рисование на фасадах – это отмывание бюджетных средств.

Казенные деньги всегда будоражат воображение народа, потому предложений, как ими лучше распорядиться, великое множество. Некоторых псковичей возмутило, что картина Айвазовского соседствует с разбитой дорогой, другие негодовали из-за сюжета «Аэросева», который показался изображением военного времени. Немало комментариев, призывающих тратить государственную казну с умом, например, обеспечить мобилизованных россиян всем необходимым или закупить беспилотники для армии. Хорошо, что народ знает, как лучше, плохо, что финансовой грамоте не обучен.

Уж сколько раз твердили миру, что статей в бюджете города/региона/страны очень много. И нельзя просто так взять и перебросить средства одного ведомства другому. Во-первых, все деньги давно посчитаны, во-вторых, заранее известно, на какие цели они заложены. Рисуют сейчас в Пскове муралы за счет гранта от комитета по туризму, значит, на эти средства никак нельзя выровнять дорожное полотно на прилегающей улице, обустроить дворовую территорию или поставить детскую площадку. Для этого есть иные источники финансирования. Разница между городским туристическим проектом и точечным благоустройством в том, что последнее во многом зависит от местных жителей. Чаще они предпочитают считать чужие деньги и возмущаться микромиром своего микрорайона. Предпринимать попытки активных действий народ не спешит. Зачем организовывать ТОСы, когда можно просто сказать, что власти ни черта не мыслят в жизни обычных людей?

Гнев жителей расписных многоэтажек можно понять только в том случае, если работы начали проводить без их согласия. В соцсетях есть жалобы и на этот счет. Предполагаю, что в таком случае псковичи столкнулись с недоработкой управляющих компаний. Тут удивляться не приходится, деятельность большинства этих организаций в Пскове заслуживает осуждения. Причем никто не знает, даже городские власти, даже представители регионального парламента, как повлиять на ситуацию. Но это уже совсем другая история.

Таким получился мой обзор событий на сегодня. Что попадет под прицел в следующий раз? Узнаете через неделю.

Дина Дабришюте

Теги: #псков #Дабришутинг
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Поддерживаете ли инициативу ввести «военный налог» - сбор с граждан, не попавших под мобилизацию?
В опросе приняло участие 403 человека
14.10.2022, 18:340 Фарм-клуб «Зенита» проиграл в Великих Луках 14.10.2022, 18:220 Игорь Скляр о джазе, импровизации и синдроме самозванца 14.10.2022, 18:050 Основы гражданской обороны напомнили сотрудникам псковского Горводоканала 14.10.2022, 18:000 Не служил – плати налог?
14.10.2022, 17:590 Псковский спектакль «Морфий» произвел впечатление на петербуржцев 14.10.2022, 17:550 Студентка ударила топором по голове бывшую подругу 14.10.2022, 17:530 Светлана Мельникова: Любовь к Пскову пришла быстрее, чем можно было ожидать 14.10.2022, 17:520 Изменились сроки перекрытия участков проспекта Энтузиастов в Пскове
14.10.2022, 17:490 «Дабришутинг»: Расписные фасады, личные данные и объединяющий язык. ВИДЕО 14.10.2022, 17:480 Участники встречи городов-побратимов России и Белоруссии в Пскове почтили память защитников Отечества 14.10.2022, 17:451 В островском приюте для собак украли инвентарь, корм и убили пса 14.10.2022, 17:390 Услуги железнодорожного транспорта подешевели в Псковской области
14.10.2022, 17:380 Территорию Псковского кремля закроют на три вечера 14.10.2022, 17:350 Вопросы дальнейшего сопровождения нацпроектов обсудили в Псковской области 14.10.2022, 17:290 Десять инноваций: что видели пешеходные переходы в Пскове за последние десять лет? 14.10.2022, 17:190 Полуфиналистки фестиваля «Мисс и Миссис Псков» приготовили хачапури по-аджарски
14.10.2022, 17:180 Заболеваемость коронавирусом в Великих Луках стабилизируется – Николай Козловский 14.10.2022, 17:150 Цены на валидол в Псковской области упали более чем на 6% 14.10.2022, 17:140 «Квартирник»: Автор-исполнитель Константин Духанский о творчестве и жизни в безвременье. ВИДЕО 14.10.2022, 17:100 Сервис для владельцев новых туристических объектов запустили на Госуслугах
14.10.2022, 17:050 МЧС рекомендует псковичам подписаться на аккаунты ведомства в социальных сетях 14.10.2022, 16:590 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 14 октября 14.10.2022, 16:570 Александр Борисов призвал противостоять искажению исторической правды 14.10.2022, 16:550 Учителям планируют предоставить отсрочку от частичной мобилизации
14.10.2022, 16:400 «Твоя история с билайном»: отдай свой голос за самую жизненную историю о мобильной связи 14.10.2022, 16:281 Острая врачебная недостаточность 14.10.2022, 16:270 Россиянина насмерть переехали три машины подряд 14.10.2022, 16:240 Сахар подешевел в Псковской области
14.10.2022, 16:170 Инвестиционная сессия Росмолодежи проходит в Пскове  14.10.2022, 16:120 Светлана Мельникова выразила сожаление из-за отсутствия моста между башнями Псковского кремля 14.10.2022, 16:100 Два автомобиля столкнулись напротив областного суда в Пскове 14.10.2022, 16:060 Директор великолукского лицея о «шведском столе» в отремонтированной школе
14.10.2022, 15:590 Частичная мобилизация скоро закончится - Путин 14.10.2022, 15:500 Выставка графических работ Александры Кабаковой «Трепет» откроется в Пскове 14.10.2022, 15:470 Движение по железнодорожному переезду ограничат на Крестовском шоссе в Пскове 14.10.2022, 15:431 Несколько злокачественных образований выявили у псковичей 14 октября
14.10.2022, 15:380 Почти 600 единиц оружия изъяли у псковичей в этом году 14.10.2022, 15:240 Михаил Ведерников поручил призывной комиссии сделать упор на розыск уклонистов 14.10.2022, 15:230 Барды приглашают псковичей на осенний концерт 14.10.2022, 15:200 Псковский «Экопром» продолжает бороться за чистоту на острове имени Залита
14.10.2022, 15:070 Благотворительный фонд «Земляки» предлагает помощь семьям мобилизованных 14.10.2022, 14:480 В рубель: Чем удивляют банки, трагедия алкоэстетов и псковские реалии 14.10.2022, 14:440 Псковский губернатор призывным комиссиям: Не нужно выгребать всех, кто попадется под руку 14.10.2022, 14:430 Участок дублера улицы Инженерной перекроют в Пскове
14.10.2022, 14:370 Члены профсоюза передали подарки воспитанникам печорского дома-интерната 14.10.2022, 14:360 Отсутствие осадков и +13°C прогнозируют псковские синоптики 15 октября 14.10.2022, 14:330 Губернатор опроверг слухи о второй волне мобилизации в Псковской области 14.10.2022, 14:230 Экоактивисты облили томатным супом картину Ван Гога
14.10.2022, 14:130 Черная лисица явилась к псковским рыбакам. ВИДЕО 14.10.2022, 14:010 ВТБ проведет первые трансграничные переводы через СБП до конца года 14.10.2022, 13:470 Семьям мобилизованных сотрудников ПТС окажут материальную помощь 14.10.2022, 13:360 Расписные фасады, личные данные и объединяющий язык
14.10.2022, 13:330 Скидки на сметану и творог «Прасковья Молочкова» действуют в псковских «Магнитах» 14.10.2022, 13:330 Псковская делегация принимает участие в форуме «История для будущего. Русский Запад» 14.10.2022, 13:310 Музей-заповедник поздравляет псковичей с праздником Покрова Богородицы 14.10.2022, 13:180 Пьяный пскович украл машину, разбил её и продал за 50 тысяч
14.10.2022, 13:060 Начинается видеотрансляция программы «Квартирник» 14.10.2022, 13:000 Псковский театр драмы представил спектакль «Морфий» на международном фестивале 14.10.2022, 12:550 Мост через реку Толбица реконструируют в Псковском районе 14.10.2022, 12:500 Клишас заявил о незаконности полицейских «облав» на призывников
14.10.2022, 12:470 Массовые проверки водителей пройдут в трёх районах Псковской области 14.10.2022, 12:450 «Хайпожоры»: Ещё одна чёрная метка для Meta* и мобилизация в Сети. ВИДЕО 14.10.2022, 12:360 Денис Иванов рассказал об установке новых детских площадок на Запсковье 14.10.2022, 12:280 Видеофакт: Ликвидация пожара в Великих Луках
14.10.2022, 12:200 Адаптированный спорткомплекс для людей с инвалидностью установили в Пскове 14.10.2022, 12:140 Появились фотографии с места смертельного ДТП в Островском районе 14.10.2022, 12:090 «Медузу» в небе запечатлели в Великих Луках. ФОТО 14.10.2022, 12:020 Начинается видеотрансляция программы «Хайпожоры»
14.10.2022, 12:010 Бизнес-ланчи псковских кафе и ресторанов: предложения на 14 октября 14.10.2022, 11:560 Ещё один человек умер от COVID-19 в Псковской области 14.10.2022, 11:551 Путин предложил объявить в СНГ 2025-й годом борьбы с нацизмом и 80-летия Победы 14.10.2022, 11:530 Репетиции поэтического вечера проходят в Псковском планетарии. ВИДЕО
14.10.2022, 11:380 Детские площадки в Дедовичах стали безопаснее благодаря судебным приставам 14.10.2022, 11:350 Росгвардейцы поймали укравшего велосипед мужчину в Опочке 14.10.2022, 11:300 «Путешествие по картинной галерее для самых маленьких» организует Псковский музей-заповедник 14.10.2022, 11:280 Дополнительные средства выделят на строительство школ в Пскове и Гдове
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru