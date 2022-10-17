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Главная псковская роскошь

Пешеходу видней, в чем главная проблема транспортной инфраструктуры Пскова. На правах любителя преодолевать на своих двоих большие расстояния заявляю: во всех бедах виноваты автомобили.

Из-за их количества уничтожаются зеленые насаждения под парковки, стремительно изнашиваются дороги, плохо развивается инфраструктура для двухколесного транспорта, сокращается число городских автобусов.

Пробки и их масштаб тоже «заслуга» самих псковичей - не так страшен ремонт моста как огромный поток машин в утренние и вечерние часы. С каждым годом автомобилей становится все больше, что несколько удивляет на фоне разговоров об обнищании населения. На первый взгляд, не очень понятно, зачем вообще жителю областного центра машина? Ездить из одного гипермаркета в другой?

Псков – идеальный город для людей. Был бы идеальным. Но пока «безлошадным» смертным остается только наблюдать, как по любой из улиц ездят автомобили, хамоватые водители перегораживают тротуары, а пешеходам остается все меньше места в городе.

О велодорожках вообще молчу. Какие полосы для экологичного транспорта, если на одном из центральных городских мостов не разойтись толком двум людям? Но главный вопрос все-таки в другом, что же должно произойти, чтобы личный автотранспорт перестали возводить в культ?

Свежий рейтинг регионов по способности населения накопить на автомобиль немного обнадеживает: у людей не так уж много денег, чтобы позволить себе машину. Согласно данным, Псковская область находится на 72 месте в России.

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На новый мотор у нас надо копить около 10 лет, на подержанный - порядка шести. А если учесть общероссийскую статистику ВЦИОМ, что у половины россиян нет сбережений, то легче выиграть вожделенный а-а-а-втомобиль в «Поле чудес».

Однако сколько бы ни говорили о том, что растут в цене бензин, комплектующие, обслуживание транспорта, народ продолжает его покупать и содержать. И пробок меньше в Пскове не становится. Пока выдают кредиты, люди не потеряют покупательную способность даже при утрате здравого смысла.

Но что же произошло раньше: машина стала обязательным атрибутом в семье или общественный транспорт перестал выполнять свои задачи? Автомобилей стало слишком много или дороги не ремонтируют как надо? Судя по тому, что сейчас даже в час пик автобус в центре Пскова приходится ждать по полчаса, планы на личный транспорт выглядят уже не как роскошество, а как единственная возможность нормально жить эту жизнь.

Да и по раскопанной/разбитой улице далеко не уедешь ни на чем, а обходные пути не всегда подойдут и пешеходу в сапогах по колено. Ни средств, ни ума нам не хватает для того, чтобы организовать грамотно передвижение по городу. Получается, что главная проблема в регионе не количество машин, как может показаться на первый взгляд, не их стоимость, а обычные дураки. Их везде можно встретить. Одни улицу проектируют, другие стихийную парковку организуют, третьи ездят на машине в соседний двор на работу, потому что лень идти ножками. А дороги в наше время – это не еще одна российская беда, а непозволительная роскошь.

Дина Дабришюте