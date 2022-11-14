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Оскорбление чувств родителей

Я бесконечно благодарна всем общественным движениям испокон веков за то, что они дали женщинам возможность голосовать, выходить замуж по собственному желанию, зарабатывать деньги и вообще жить относительно нормальной жизнью.

Но при всем уважении к феминисткам и им сочувствующим, у некоторых прав должны существовать разумные ограничения. Так, например, «мое тело - мое дело», конечно, замечательная мысль и здравый жизненный лозунг. Но стоит четко обозначить, когда и кто может придерживаться этой модной сейчас философии.

Долго рассуждать не надо, в законодательстве РФ уже все написано. До наступления совершеннолетия детей родители несут разного рода ответственность за своих чад и их проступки. Только после того, как ребенку стукнет 18 лет, мамам и папам останется лишь краснеть. Значит, любые физические состояния подростка – головная боль его законных представителей.

Для меня стало открытием, что в нашем богоспасаемом государстве девушки уже с 15 лет имеют право самостоятельно принимать решение об аборте. Кажется, в этом месте документа Минздрава нарушены права родителей. Я не говорю о том, что взрослый человек всегда в состоянии принять верные решения, но у него как минимум больше жизненного опыта, и он независим финансово, в отличие от несовершеннолетнего, который сидит на шее у взрослых в силу возраста.

У любого действия есть последствия, у решения сделать аборт тем более. Вице-премьер Татьяна Голикова предложила запретить прерывание беременности несовершеннолетним без согласия родителей.

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Среди абсурдных и часто несвоевременных предложений наших законодателей, эта идея – луч света в темном царстве. Огромное родительское спасибо за нее!

Я не являюсь противником абортов, но уверена, что законные представители имеют право знать все о состоянии репродуктивной функции своих несовершеннолетних дочерей.

Вообще давно пора навести порядок в законодательстве относительно сексуальных отношений наших детей. А то сейчас возраст согласия с 16 лет, самостоятельное решение об аборте с 15, замуж по общим правилам с 18. Добавим, что в это же время по телеку идет какое-нибудь сомнительное шоу вроде «Беременна в 16», а родители мальчиков не считают нужным говорить с сыновьями о пользе презервативов. Потом мы дружно удивляемся, что очередная юная леди принесла в подоле раньше, чем окончила школу, или к своему совершеннолетию имеет целый букет болезней по женской части.

Согласно статистике, в Псковской области довольно высокий процент прерывания беременностей по стране и немало случаев «залета» несовершеннолетних. Думаю, эту ситуацию можно как-то исправить, если псковичи определятся, на кого им равняться: на западных европейских соседей или отечественные духовные скрепы. То есть девушки не беременеют до 18 лет или потому, что знают все о методах контрацепции, или потому, что блуд - это грех. Просвещение или вера? Вечный вопрос, на который пора бы нам коллективно ответить.

Дина Дабришюте