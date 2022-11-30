Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
«ПОКРОВСКИЙ» новые блюда
поддержка мобилизованных членов профсоюза
проект бюджета Пскова
Газ в быту
шесть шагов к бизнесу
о работе ЛДПР и партийных инициативах
Господин Рейтингомер
борьба с наледью
Geely выгоднее на 690 тысяч рублей
рост тарифов
новогодние корпоративы
о переходе на четырёхдневку
FAQ передача показаний
Новая «Пчёлка» в Пскове
проект ТЕПЛЫЙ ДОМ
Досуговые центры для взрослых
Дина Дабришюте Публикаций: 109
30.11.2022 13:430 Главная человеческая потребность 28.11.2022 16:021 Семейное бессилие 25.11.2022 16:450 Клоны, поборы, инквизиция 21.11.2022 17:272 Как Новый год встретим? 18.11.2022 15:050 «Дабришутинг»: Блоги, свобода, стрит-арт Все публикации
Блоги других авторов
 
 
 
 
Самое популярное 25.11.2022 14:102 В Пскове затопило оживлённый перекрёсток. ВИДЕО 23.11.2022 11:5111 Взносы на капремонт вновь вырастут в Псковской области 28.11.2022 13:107 Более 70 домов останутся без горячей воды на Запсковье 24.11.2022 16:164 Депутаты сняли Светлану Василькову с должности главы Пустошкинского района 23.11.2022 14:115 Почём похороны для народа
Блоги / Дина Дабришюте

Главная человеческая потребность

30.11.2022 13:43|ПсковКомментариев: 0

Недавно в обществе обсуждали инициативу дебюрократизации труда несовершеннолетних. В продолжение дискуссии предлагаю познакомиться с весьма любопытной статистикой среди молодежи. По данным сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, 85% студентов дневных отделений вузов убеждено, что параллельно с учебой они должны работать.

 

Что меня удивило: менее половины опрошенных родителей студентов-очников и выпускников дневных отделений не разделяют данную точку зрения. Я всегда и везде поддерживаю оплачиваемый труд. Несовпадение взглядов молодого и старшего поколения на совмещение учебы и работы кажется очень странным.

Мне родители тоже запрещали работать параллельно с очной учебой, ссылаясь на необходимость получения качественного высшего образования. Хотя объективно время на подработку тогда найти было реально. В то время Псковский еще педагогический университет выпускал готовые кадры, а не полуспециалистов, ни о какой болонской системе не было и речи, учебные корпуса не раздавали под разные учреждения, а пары у студентов шли в первой половине дня (без окон!). Многие из моих однокурсников подрабатывали, некоторые даже на первых годах обучения. А уж на пятом курсе после длительной педагогической практики некоторые сразу шли работать в школу, умудряясь совмещать дневную очку, уроки, репетиторство, написание выпускной квалификационной работы и подготовку к госам.

Мое поколение окончивших вузы еще попало под переоценку значимости диплома о высшем образовании в жизни человека. Мы - достигаторы, которым надо быть быстрее, выше, сильнее, доказывать что-то себе, обществу, но главное - оправдывать родительские ожидания. Раз поступил в вуз, нужно за него держаться изо всех сил, а то семью опозоришь! Учись нормально и получай стипендию, живи в общаге, а мама с папой необходимый финансовый минимум дошлют! Наработаешься еще! Хорошо, пусть эти установки были актуальны 15 лет назад. Откуда они взялись сейчас? Ладно, школьники, но ставшие на путь самостоятельной жизни студенты почему должны отсиживать на родительской шее год за годом? И почему на этом настаивают сами родители? Допустим, хорошие оценки дают иллюзию заработка, стипендию. Но на что хватит этих небольших денег?

Хорошие оценки не всегда равняются хорошим знаниям или будущему успешному благоустройству на работу. По иронии судьбы работодатель ждет не только определенный диплом у соискателя, но и настаивает на опыте. Чем раньше обучающийся узнает, есть ли жизнь за стенами учебного заведения, тем лучше для него же самого. Человек в жизни должен работать и повышать свои профессиональные навыки, а от учебы брать только то, что ему нужно. Считаю, что очная дневная форма обучения в вузах, скорее, вредна для выпускников школ. Дети вообще слишком долго учатся сейчас. И не потому, что «архиважной» информации накопилось за историю человечества так много, что она не умещается ни в какую программу. Все дело в том, что взрослые давно сами запутались в том, что действительно в жизни важно и нужно, а от чего пора отказаться.

Дина Дабришюте

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
В России обсуждают предложение ввести единую форму во всех школах. Как вы относитесь к данной инициативе?
В опросе приняло участие 149 человек
30.11.2022, 14:240 Пётр Алексеенко объяснил решение коммунистов принять участие в выборах-2023 30.11.2022, 14:220 Совфед принял бюджет РФ на 2023-2025 годы 30.11.2022, 14:120 Куда попадают купленные в «Чёрную пятницу» вещи, рассказала псковичка 30.11.2022, 14:070 Марафон добрых дел в поддержку бездомных животных запустили в Великих Луках
30.11.2022, 13:560 Владимир Воробьёв оценил дисциплину в Псковской городской Думе 30.11.2022, 13:430 Главная человеческая потребность 30.11.2022, 13:430 Количество крестьянских хозяйств в Псковской области сократилось более чем в три раза 30.11.2022, 13:360 Услуга по обращению с ТКО подорожает в Псковской области с 1 декабря
30.11.2022, 13:281 Шесть обысков провели у подозреваемых в коррупционном преступлении в Пскове 30.11.2022, 13:194 Путин назвал скромными зарплаты в социальной сфере 30.11.2022, 13:031 Начинается видеотрансляция программы «Собственной персоной» с Владимиром Воробьёвым 30.11.2022, 12:592 Пётр Алексеенко назвал КПРФ оппозиционной партией №1 в Псковской области
30.11.2022, 12:560 Прибыльным бизнесом назвала обмен вещами основатель псковского экопроекта 30.11.2022, 12:530 Нужно расселять аварийное жилье и переселять людей из трущоб, заявил Путин 30.11.2022, 12:470 Почему цены на новогодние туры в Египет почти не растут, объяснила эксперт 30.11.2022, 12:341 Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» с Петром Алексеенко
30.11.2022, 12:331 В Псковской области нарастает кадровый голод по ряду профессий и сфер 30.11.2022, 12:320 Брюнетку с карими глазами продолжают искать в Пскове 30.11.2022, 12:310 Радиотерапия стала доступна онкопациентам во всех регионах России 30.11.2022, 12:310 «Экосреда»: Можно ли зарабатывать на экологическом бизнесе? ВИДЕО
30.11.2022, 12:290 Зоомагазин продают в Пскове за 180 тысяч рублей 30.11.2022, 12:270 «Бессмертный полк России» проводит творческий конкурс «Пробуждая сердца» 30.11.2022, 12:180 15-й выпуск проекта «Истфакт»: Псков - Калифорния 30.11.2022, 12:161 Безработный житель палкинской деревни фиктивно зарегистрировал у себя трёх человек
30.11.2022, 12:110 Пскович попался на краже сладостей ранним утром 30.11.2022, 12:020 Начинается видеотрансляция программы «Экосреда» 30.11.2022, 12:010 Псковские газовики приняли участие в смотре готовности техники к работе в осенне-зимний период 30.11.2022, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 30 ноября
30.11.2022, 11:591 Жителя Куньинского района отправили на исправительные работы за неуплату алиментов 30.11.2022, 11:520 «Собственной персоной»: Владимир Воробьев о патриотизме и депутатской деятельности 30.11.2022, 11:490 Миниатюрные скульптуры животных из коллекции музея-заповедника показали псковичам 30.11.2022, 11:381 Не хранить остатки блюд более суток призвали в Роспотребнадзоре
30.11.2022, 11:370 Сектор сладкого газа 30.11.2022, 11:270 Движение автомобилей ограничат в Великих Луках из-за прокладки газопровода 30.11.2022, 11:170 Санитарный период в «Михайловском» окончен 30.11.2022, 11:110 25 единиц специализированной техники устраняют последствия снегопада в Пскове
30.11.2022, 11:051 «Гайд-парк»: Петр Алексеенко о ситуации в обкоме КПРФ и праздновании 100-летия СССР 30.11.2022, 11:031 Российские ученые ищут причины массовой гибели медведей 30.11.2022, 11:000 Форум некоммерческих организаций «Содействие» открылся в Пскове 30.11.2022, 10:520 Пскович оплатил 340 тысяч рублей долга ради продажи имущества
30.11.2022, 10:501 Компания в Великих Луках готова платить от 60 тысяч рублей инструктору по рыбной ловле 30.11.2022, 10:471 Совфед одобрил отставку Кудрина 30.11.2022, 10:440 Резерв ресурсов для ликвидации ЧС создадут в Псковской области 30.11.2022, 10:410 Дяденька, когда закончится ремонт?
30.11.2022, 10:290 «Экосреда»: Можно ли зарабатывать на экологическом бизнесе? 30.11.2022, 10:270 Губернатор провел рабочие встречи с главой Себежского района и активом муниципалитета 30.11.2022, 10:170 Полиция не стала возбуждать дело по факту избиения собаки в Великих Луках 30.11.2022, 10:150 Переехавшего из Петербурга фермера ищет его сестра в Псковской области
30.11.2022, 10:100 Псковичей приглашают на премьерный показ мелодрамы с элементами комедии «Пигмалион» 30.11.2022, 10:040 Обломки досок и автопокрышки стали причиной аварии на насосной станции в псковской деревне Крестки 30.11.2022, 09:560 Автомобиль сбил великолучанку на пешеходном переходе 30.11.2022, 09:500 Строительство распределительного газопровода началось в Локне
30.11.2022, 09:410 Псковичи могут вызвать врача с помощью голосового помощника «Ростелекома» 30.11.2022, 09:300 Век зоосадизма 30.11.2022, 09:230 Мобилизованным расширили трудовые и пенсионные права 30.11.2022, 09:160 Назначен главный внештатный эпидемиолог Псковской области
30.11.2022, 09:020 Четверть жителей СЗФО хотели бы получать зарплату еженедельно - эксперты 30.11.2022, 08:560 ЧМ в Катаре: самый эмоциональный матч 30.11.2022, 08:460 Два дома горели в Псковской области 30.11.2022, 08:410 В Минфине предложили установить минимальную розничную цену на весь алкоголь
30.11.2022, 08:360 Два автомобиля столкнулись на Запсковье 30.11.2022, 08:330 В России разрешат управлять легкими беспилотниками без спецобучения 30.11.2022, 08:251 Россиянки оценили траты на ребенка до трех лет в 1,37 млн рублей 30.11.2022, 08:070 В Псковской области завершились поиски пропавшей 36-летней женщины
30.11.2022, 07:510 Псковская студентка победила во всероссийском журналистском конкурсе «СМИротворец»  30.11.2022, 07:340 Всемирный день домашних животных отмечается 30 ноября 30.11.2022, 07:170 Какие лекарства нельзя принимать за рулем, объяснили эксперты 30.11.2022, 06:580 Николай Козловский об уборке снега: Будет отрабатываться каждое обращение
29.11.2022, 22:000 Спектакль псковичей «Что в конверте?» оценили на фестивале в Москве 29.11.2022, 21:450 Псковичка передала домашние книги в фонд СИЗО №1 29.11.2022, 21:430 Всероссийские соревнования «Надежды России» завершились в Великих Луках 29.11.2022, 21:330 Первая смерть от обезьяньей оспы подтвердилась в Аргентине
29.11.2022, 21:190 Выставку в Псковском кремле интегрировали в проект «Потягнем за Отечество» 29.11.2022, 21:080 Признаки непрочного льда на водоёмах перечислили псковичам 29.11.2022, 21:000 Новую вечернюю экскурсию проведут в Пскове 3 декабря 29.11.2022, 20:451 Диетолог дал совет худеющим любителям пельменей
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru