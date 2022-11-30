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Главная человеческая потребность

Недавно в обществе обсуждали инициативу дебюрократизации труда несовершеннолетних. В продолжение дискуссии предлагаю познакомиться с весьма любопытной статистикой среди молодежи. По данным сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, 85% студентов дневных отделений вузов убеждено, что параллельно с учебой они должны работать.

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Что меня удивило: менее половины опрошенных родителей студентов-очников и выпускников дневных отделений не разделяют данную точку зрения. Я всегда и везде поддерживаю оплачиваемый труд. Несовпадение взглядов молодого и старшего поколения на совмещение учебы и работы кажется очень странным.

Мне родители тоже запрещали работать параллельно с очной учебой, ссылаясь на необходимость получения качественного высшего образования. Хотя объективно время на подработку тогда найти было реально. В то время Псковский еще педагогический университет выпускал готовые кадры, а не полуспециалистов, ни о какой болонской системе не было и речи, учебные корпуса не раздавали под разные учреждения, а пары у студентов шли в первой половине дня (без окон!). Многие из моих однокурсников подрабатывали, некоторые даже на первых годах обучения. А уж на пятом курсе после длительной педагогической практики некоторые сразу шли работать в школу, умудряясь совмещать дневную очку, уроки, репетиторство, написание выпускной квалификационной работы и подготовку к госам.

Мое поколение окончивших вузы еще попало под переоценку значимости диплома о высшем образовании в жизни человека. Мы - достигаторы, которым надо быть быстрее, выше, сильнее, доказывать что-то себе, обществу, но главное - оправдывать родительские ожидания. Раз поступил в вуз, нужно за него держаться изо всех сил, а то семью опозоришь! Учись нормально и получай стипендию, живи в общаге, а мама с папой необходимый финансовый минимум дошлют! Наработаешься еще! Хорошо, пусть эти установки были актуальны 15 лет назад. Откуда они взялись сейчас? Ладно, школьники, но ставшие на путь самостоятельной жизни студенты почему должны отсиживать на родительской шее год за годом? И почему на этом настаивают сами родители? Допустим, хорошие оценки дают иллюзию заработка, стипендию. Но на что хватит этих небольших денег?

Хорошие оценки не всегда равняются хорошим знаниям или будущему успешному благоустройству на работу. По иронии судьбы работодатель ждет не только определенный диплом у соискателя, но и настаивает на опыте. Чем раньше обучающийся узнает, есть ли жизнь за стенами учебного заведения, тем лучше для него же самого. Человек в жизни должен работать и повышать свои профессиональные навыки, а от учебы брать только то, что ему нужно. Считаю, что очная дневная форма обучения в вузах, скорее, вредна для выпускников школ. Дети вообще слишком долго учатся сейчас. И не потому, что «архиважной» информации накопилось за историю человечества так много, что она не умещается ни в какую программу. Все дело в том, что взрослые давно сами запутались в том, что действительно в жизни важно и нужно, а от чего пора отказаться.

Дина Дабришюте