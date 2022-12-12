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Утешенье дураков

Не все знакомы с продолжением известной пословицы «Повторенье - мать ученья». В свое время я прочитала полную версию этого крылатого выражения в материалах фольклорной практики студентов псковского филфака. Больше эту фразу не употребляю. Звучит она целиком так «Повторенье - мать ученья, утешенье дураков».

Многоуважаемые законодатели РФ, видимо, не так близко знакомы с фольклором. Этим объясняется их непреодолимая тяга к сомнительным инициативам и несвежим идеям.

Чаще остальных достается культуре и образованию. Раньше были классные часы, где на занятиях с детьми говорили о любви к Родине, гражданском долге и прочих высших материях, теперь есть «Разговоры о важном». На них звучат те же самых прописные истины. При этом прежние занятия и план воспитательной работы к ним никуда не делись. Даешь больше разговоров и длиннее учебный день!

Зачем надо было дублировать существующие образовательные формы, для меня большая загадка. Еще больше вопросов вызывает все, что касается религиозной составляющей школьного обучения. С укреплением позиций РПЦ в России желающим получить дополнительные знания о вере стало легче удовлетворить свои запросы. Воскресные школы для детей и взрослых, открывающиеся и вновь строящиеся храмы - иди, куда хочешь, стучи, и тебе откроют. В Пскове совсем благодать! Есть даже форумы, где можно пообщаться с духовенством.

В отдаленных деревнях региона не все так гладко, много приходов маленьких, где служба раз в месяц идет. Правда, людей там тоже мало. Когда религиозное образование несколько лет назад вернулось в общеобразовательные школы в добровольно-принудительном порядке, родители смирились. Все-таки программа не носит миссионерский характер. Да и знакомство с разными религиями будет полезно. Но радетелям за крепость российского православия этого мало! Латентный Небезызвестный активист, депутат Госдумы Виталий Милонов предложил включить в школьный курс обязательное изучение священных текстов.

По его мнению, это убережет подрастающее поколение от распространения экстремизма и повысит культурный уровень детей. Еще до того, как все перечисленное стало мейнстримом, составители школьной программы по литературе вкупе с учителями-предметниками отлично справлялись с этими задачами. Тексты из Библии, основные христианские молитвы и рассказы о святых присутствовали в учебниках обычных общеобразовательных школ. (Открою страшную тайну - на уроках рассказывают не только про российских писателей.) Сейчас, когда цифровых возможностей в учебных заведениях стало больше, дети узнают о главных религиозных праздниках разных конфессий. Недостатка в информации нет!

Чего не хватает, так это часов по русскому и литературе. Если ввести в школах еще какие-нибудь обязательные «разговоры», дети вряд ли воспарят духовно. Скорее, родителям придется раскошелиться, чтобы репетиторы перед экзаменами доложили в головы подростков все то, что физически не успели учителя.

Что должен знать наизусть выпускник, «Отче наш» или «Я помню чудное мгновенье»? Вопрос с подвохом.

Дина Дабришюте