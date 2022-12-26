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Блоги / Дина Дабришюте

Поуехавшие

26.12.2022 19:20|ПсковКомментариев: 1

Жить стало легче. Примерно с октября. После объявления частичной мобилизации стала яснее картина происходящего в России и за ее пределами. Люди тоже окончательно определились в своих ощущениях, выбрали источники информации, которым они доверяют.

 

Хоть общая тревожность никуда не делась, о чем говорит повышенный спрос на антидепрессанты и снотворные, в новогодние праздники худо и бедно россияне войти готовы. Планировать что-либо тоже уже можно, как и встречаться с родственниками за общим столом.

В обществе всегда были люди с противоположными точками зрения, в 2022 году разделение взглядов подкрепилось ещё и географически. Поляризация усиливается. Однако, как бы либералы не осуждали возрождение цензуры, по факту у людей есть все возможности познакомиться с многообразием точек зрения, например, относительно СВО. Политики, деятели культуры, блогеры, простые смертные не стесняются в выражениях своих чувств. В учебниках истории для будущих поколений найдется много афоризмов.

Госпропаганда пытается выставить особо ярых противников спецоперации в резко негативном ключе. Но и без пиар-технологий немалая часть россиян настроена негативно, можно даже сказать, враждебно к поуехавшим. В общем-то, есть за что. Немало наших соотечественников, кто уехал из РФ после 24 февраля и изо всех сил топил за мир во всем мире, сейчас славно переобулись. Они больше не пацифисты, они теперь болеют за чужую страну.

Мне непонятна такая позиция у поеухавших россиян. Мы же не на соревнованиях, не наблюдаем с трибун какой-нибудь чемпионат мира, а живём эту сложную жизнь все вместе. Если у тебя паспорт РФ, может, стоит подумать, прежде чем сказать что-то гадкое в адрес этой страны?

На государственном уровне озаботились вопросом того, как наказать релоцировавшихся. Негоже эмигрантам получать российские преференции, подумали депутаты Госдумы и решили разработать закон о введении повышенной ставки налогообложения для отчаливших. Шаг логичный сразу по нескольким причинам. Во-первых, так власть как бы демонстрирует свое благоволение к тем, кто живёт в России. Во-вторых, наказывая неправильных, ультранепатриотичных русских, сильные мира нашего вымещают свое недовольство санкционными ограничениями. Народу такой жест тоже нравится! Ведь если сосед успел уехать в другую страну, например, в Эстонию, у него там полный ассортимент товаров, все соцсети без ВПН, открытая Европа. А у нас в Пскове что? Брошенные проекты по приграничному сотрудничеству. Нам слишком долго открывали Европу, чтобы мы сейчас спокойно смотрели на то, как опускается новый железный занавес.

Мне кажется, что основная проблема сейчас не в физическом наличии или отсутствии возможностей что-то купить или куда-то поехать. Эмоции людей, резкость их высказываний - вот что страшно. Потому что слова оказывают действие на сознание людей, формируют общественные настроения, а все это имеет уже вполне реальные печальные последствия. Думаю, сейчас стоит сохранять спокойствие всем россиянам, вне зависимости от их географического местонахождения. Сложные времена пройдут, а сделанное в порыве гнева останется.

Дина Дабришюте

Источник: Псковская Лента Новостей
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