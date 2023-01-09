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Блоги / Дина Дабришюте

Пионерофилия

09.01.2023 17:39|ПсковКомментариев: 0

Сеять разумное, доброе и вечное нужно исключительно по любви. Иначе оно не вырастет и не даст добрых плодов. Особую чуткость надлежит проявлять при работе с подрастающим поколением. Жесткие нормы и правила действовали на неокрепшие умы и души пару веков назад.

 

В 2023 году можно с уверенностью сказать, что при работе с людьми в моде осознанность, ненасилие и дипломатия. Во всяком случае, в воспитании детей. Эти качества родители пытаются вырастить в себе и хотят видеть у педагогов как основного, так и дополнительного образования.

Подростки в ответ на такую заботушку не спешат взрослеть. Психологи и учителя с большим опытом в один голос утверждают, что детство у нового поколения становится все дольше. Причинами этого служат меняющиеся общественные реалии. Например, выживать как в 90-е годы прошлого века уже не нужно, работать на стаж, как в СССР, тоже. Следовательно, причин как можно скорее начинать  карьеру нет. Мальчикам можно продолжать дергать одноклассниц за косички, а девочкам мирно играть в дочки-матери. Лет до 18 точно.

Жизненный опыт молодежь приобретает много позже своих родителей. Это не хорошо и не плохо, просто факт. К сожалению, с ним никто не собирается считаться. Так уж повелось в нашем государстве, что старшее поколение, при всех своих попытках быть достойными наставниками для молодежи, забывает о закономерной разнице отцов и детей во взглядах на жизнь. Под конец 2022 года появилась в РФ Российское движение детей и молодежи «Движение первых». Ну ок. Те, кому за 40, и коммунисты утирают слезу ностальгии, участники читают заголовки новостей и пытаются понять, кто такие октябрята и пионеры, и почему в Союзе было хорошо.

Интересно, а в отрыве от неактуальных исторических реалий нельзя было сделать то же самое? Видимо, нет, раз в Совете Федерации уже заговорили о том, что необходимо обязать школьников читать книги советских классиков о Великой Отечественной войне и рассказы о пионерах-героях. Я не знаю ни одного человека моложе тридцати лет, который бы «топил» за подобную советскую литературу. Было такое направление в искусстве ХХ века, соцреализм называлось. Оно включало понятие «социального заказа». То есть писали и широко публиковали то, что соответствовало идеологии времени. Прошло сто лет и пионеры если и остались героями книг, то совсем не о героических подвигах. Ну и что? Возмущаться, что молодежь не читает взахлеб «правильную» советскую литературу и не смотрит марафонами советское кино так же глупо, как, например, заявить, что каждый пскович сознательного возраста обязан прочитать «Несвятые святые». Заставлять детей и подростков знакомиться помимо насыщенной школьной программы с чем-то еще древним для них и абсолютно непонятным – глупо. Насильно прочитанная книга не сделает ребенка патриотом.

Если уж на то пошло, в школьной программе достаточно произведений хороших и разных, в том числе о ВОВ. Читают ли их все? Нет. Читали ли когда-нибудь дети массово всю школьную программу? Тоже нет. Делать из этого трагедию не стоит. А пионерофилия никого до добра не доведет. Законы нынче такие.

Дина Дабришюте

Источник: Псковская Лента Новостей
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