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Камера – друг человека

Вот вы говорите: камеры кругом натыканы, никакого личного пространства, всюду слежка, а толку от этого вроде как не сильно много, жулики не ловятся каждый раз, когда попадают в объектив. На дорогах нарушителей порядка тоже меньше не становится, как гоняли, так и гоняют. Все не так однозначно.

Конечно, если у человека нет мозгов, но есть водительские права, то количество штрафов за превышение скорости самосознание ему не вырастят. Стражи дорожного порядка порой признаются, что увеличение числа фото- и видеокабин на дорогах не помогает снизить число ДТП. Только, мол, деньги бюджетные тратятся впустую, штрафы слишком малы, чтобы окупить расходы на установку и обслуживание. Когда товарищ майор хочет кого-то прищучить, то тогда видеонаблюдение работает на все 200%. Но это другое.

Простой люд, вооружившись видеорегистраторами на авто, тоже может вершить правосудие. С нынешним уровнем террористической опасности камеры стоят, кажется, на любом объекте. Вопросы есть к охране, что должна пристально следить за происходящим на мониторах. Дать однозначную оценку работы системы сложно. В регионах, в том числе и у нас, она явно не доделанная. Турникеты вроде бы есть, серьезные лица ответственных за безопасность тоже. Правда, обычно это пенсионеры или люди, с которыми сложно говорить на человеческом языке. Каков реальный КПД у таких сотрудников с зарплатой в три копейки? Надеюсь, мы никогда не узнаем.

К счастью, не всегда контроль за безопасностью осуществляется с помощью людей. Те самые автоматические камеры фотовидеофиксации, о которых я упоминала в начале, с сегодняшнего дня законодательством РФ разрешено использовать во благо экологии! Теперь с их помощью можно будет наказывать безобразников, которые выбрасывают мусор в лесу и на обочине дороги. К сожалению, массово наказать курильщиков, выкидывающих окурки, и отдыхающих, кидающих мусорные пакеты, не получится. В законе речь идет, скорее, об отходах производства, например, строительном мусоре, для которого какой-нибудь дядя поленился заказать контейнер, решив выбросить отходы, например, на стоянке авто.

Штрафы за такие выходки увеличены и теперь составляют до 200 тысяч рублей. Контроль за исполнением нового закона возложен на полицию и Государственный лесной надзор. На почту владельца транспорта будет приходить такая же бумажка, как если бы он превысил скорость. Все просто и понятно, в действенности этих мер я не сомневаюсь. Целиком и полностью избавиться от мусора в лесополосе и вдоль дорог не получится, но меньше его точно будет. И это уже хороший результат!

Но погодите радоваться от души. Идея-то классная, только ни один из регионов не готов ее внедрить. Оказывается, проблема в том, что те самые камеры фотовидеофиксации, на которые возложены надежды на светлое экологичное будущее, расположены не совсем в тех местах, куда потенциально могут сбрасывать отходы. Кроме того, техника хоть и умная, но ее надо настроить либо на фиксацию нарушителей ПДД, либо на недобропорядочных предпринимателей.

Еще одно важное уточнение, о котором упоминают автолюбители – стихийных свалок было бы меньше, если б везде стояли контейнеры для отходов. С последним я соглашусь, найти мусорный бак, путешествуя по Псковской области, иногда непросто. Легче прийти в картинную галерею и устроить нападение на какой-нибудь из шедевров живописи, чтобы привлечь внимание к проблеме загрязнения окружающей среды. Но местные экоактивисты еще держатся. На современные технологии, как видим, надежды нет. Хоть мы и близки к Европе, а симметричного ответа Гретте Тунберг пока дать не можем.

Дина Дабришюте