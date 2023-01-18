Блоги / Дина Дабришюте

Новая рыночная честность

В группах трешовых историй нашего городка можно встретить рассказы о неудачных походах в магазины. Псковичи охотно делятся ими, прикрепляя фото, указав точный адрес торговой точки и даже время приобретения товара.

Кто рыбу с червяками купит, кто колбасу с камнем, кто булку с мышью. Самые красочные фото становятся мемами и гуляют потом по всему интернету. Так творится история фейлов продуктового сегмента рынка.

Я не знаю, занимаются ли производители товаров работой над ошибками на основе невыдуманного контента, но народная молва точно влияет на покупательские вкусы. Так, существует устоявшееся мнение, в каких торговых сетях в Пскове любят переклеивать этикетки на более свежие, где опасно покупать скоропортящиеся продукты, где не стоит покупать алкоголь и так далее. Честные продавцы выбрасывают товары, которые не смогли продать до истечения срока годности. Но просрочка не успевает добраться до мусорных контейнеров - ее разбирают местные, которые в курсе, когда заветная тележка с уже бесплатными продуктами проедет из магазина. Так своеобразно решается вопрос фудшеринга на местном уровне.

Вообще эта идея обсуждалась в минувшем году и правительством. Минпромторг вместе с ритейлерами занимался разработкой проекта, по которому товары с истекающим сроком годности будут бесплатно передаваться бедным. Согласно исследованиям, эта инициатива обеспечит чуть ли не половину продуктовой корзины более чем 3,5 млн жителей России. Однако в данный момент торговым сетям легче еду утилизировать, чем раздать - так они меньше потратятся на налоги.

Пока на высшем уровне умные дядьки решают вопросики с документами, российские ритейлеры добровольно готовят эксперимент: совсем скоро просроченную молочную продукцию невозможно будет пробить через кассу. Технология называется «Честный знак», и опробовать ее на себе псковичи смогут уже с февраля. Так обещают торговые сети. В перспективе планируется распространить эту практику на все пищевые продукты.

Лично мне данная идея категорически нравится! Во-первых, это прибавит честности на прилавки. Там ее всегда не хватает, начиная от продуктов с истекающим сроком годности, которые стоят на самом видном месте, заканчивая ценниками, которые «не успели» сменить. Во-вторых, невозможность продать просрочку может подтолкнуть к массовому внедрению практики фудшеринга, той самой раздачи еды для малоимущих. Она, в свою очередь, поддержит наполнение продуктовой корзины у населения, а также позволит утилизировать меньше продуктов и, соответственно, поможет снизить нагрузку на окружающую среду.

Кроме прочего, добровольное внедрение честных технологий делает торговым сетям отличную рекламу и создает позитивный имидж перед покупателями. Отличная стратегия продвижения! Для прочих категорий товаров хорошо бы тоже придумать что-то подобное. Мне как покупателю очень хочется порядка в ценниках. Практически нет магазинов, где потребитель прав, если работники торгового зала указали не те цифры на бумажке.

А еще считаю, что на законодательном уровне надо запретить объявления типа «стоимость товара на кассе отличается от указанной на витрине». Вишенкой на торте новой рыночной честности могла бы стать уверенность людей в том, что написанное на этикетке – чистая правда. Надеюсь, когда-нибудь мы хотя бы приблизимся к этому.

Дина Дабришюте