Блоги / Дина Дабришюте

Будущее нормального человека

Курящие люди были всегда. Отношение к ним и к самому явлению стремительно меняется. Причем скорость, с которой это происходит, показывает, как быстро происходят социальные процессы в обществе. Такое чувство, что стагнации больше не существует.

За 10 лет моей школьной юности произошло только одно яркое событие - в какой-то момент учителя перестали курить за углом школы вместе с учениками. Сигареты несовершеннолетним продавали во всех магазинах, причем ассортимент был хорошим. Некоторые марки табачной продукции, например, сигареты, были настолько любимы, что стали частью молодежной субкультуры. Вредные осуждения относятся к старшим поколениям, но не от всей души. Курить можно было где и сколько угодно.

Сейчас, с одной стороны, у курильщиков масса ограничений, с другой, гораздо больше способов самоуничтожения, чем мы когда-то могли себе представить. Например, запретили в России в 2013 году дымить в клубах, а через пару лет все уже сидели в кальянных. Более того, курить таким способом предлагали и в ресторанах в специально отведенной зоне. Но только до 2020 года. Затем законом запретили любое курение во всех общественных местах, кроме специально отведенных заведений.

Согласно поисковику, в Пскове таких заведений порядка 20. Но в теплое время года немало дерзких и резких молодых людей любят пропагандировать нездоровый образ жизни с кальяном на открытом воздухе, в парках и на набережных. Не думаю, что это законно, но ни разу не видела, чтобы стражи порядка реагировали на таких нарушителей.

Чуть позже кальянов ворвались в нашу жизнь вейпы. Их целевая аудитория молодая и/или очень прогрессивная. Парилки не пахнут дымом, компактны. И вообще, как уверяют создатели, это и не курение вовсе, а «парение», что опасности для здоровья представлять не может в принципе. Прошла пара лет, и потихоньку люди стали снимать лапшу со своих ушей: не только курительная жижа наносит вред легким, но и сама электронка опасна, так как нередко взрывается прямо во рту парильщика.

В этом моменте хочется вспомнить одну из серий «Ералаша», как герой борется с вредными привычками у знакомых, пихая в сигареты порох, но, кажется, шутка больше не смешная. О вреде вейпов говорят много и громко. В Госдуме дошли до мысли полностью запретить продажу электронных сигарет и любых их заменителей. Идея не нова, но никогда еще в истории не выстреливала – все, что официально нельзя, из-под полы можно. Несовершеннолетние уже третий год не имеют права по закону покупать «парилки». Как видим, это их не останавливает.

Однако мне кажется, что полное снятие с продажи вейпов может сократить число курильщиков. По оценке специалистов, уже на 2021 год 99% всех проданных в России электронных сигарет и 68% жидкостей к ним относятся к нелегальной продукции. Так зачем же недобросовестным товарам позволять еще и открывать реализацию некачественного товара? Ну и с пропагандой нездорового образа жизни в интернете надо бы навести порядок. А то у нас за мнимое осквернение духовных скреп порвут, а видам, где чел пускает пар изо рта, лайков наставят. Если сейчас принято охотиться на ведьм, то надо ловить их всех.