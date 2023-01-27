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Блоги / Дина Дабришюте

Газетные зомби, новые автобусы, праздничные студенты

27.01.2023 11:16|ПсковКомментариев: 0

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска радиопрограммы «Дабришутинг». Она выходит на волнах радиостанции «ПЛН FM» (102.6 FM) раз в неделю по пятницам. Под прицелом поэта, журналиста и настоящего сноба Дины Дабришюте главные события общественной и культурной жизни Псковской области за последние семь дней.

 

Эта программа ни своим названием, ни содержанием не призывает кого бы то ни было к насилию и не является выражением чьей-либо позиции в отношениях России и Украины.

Я выбираю только самые интересные и актуальные инфоповоды и высказываю свое мнение относительно происходящего.

Сегодня в выпуске:
  • Непечатная пресса, или Мертвые не умирают.
  • Хорошие новости о псковских автобусах.
  • Наблюдения за молодежью: очерк ко Дню студента.

Опустим дежурное приветствие и пройдемся в порядке очереди по всем темам.

Источник: vse-shutochki.ru

13 числа, аккурат под Старый новый год, принято отмечать День российской печати. Традиционно журналисты и сочувствующая общественность рассуждает о том, живы ли районные и городские газеты, читают ли сейчас бумажные издания вообще, сколько они еще протянут. Традиционно мнения на этом счет разные. Я росла на газетах. В детстве читала «Стерх» («Стрех», как говорил мой дед), «Курьеръ», «Аргументы и факты». Особенно нравилось первое издание, дизайн логотипа очаровывал. Помню, как ждала автобус на деревянной крытой остановке, которая тогда была напротив общаги пединститута, рассматривала фото с довольным Ельциным на страницах и радовалась летнему теплому дню.

Прессу я внимательно читала и перечитывала: от репортажей до объявлений. Это было интереснее уроков литературы и увлекательнее соседских сплетен. Тогда я еще не знала, что такое районные газеты. С ними довелось познакомиться многим позже, уже в мою бытность журналистом, во время командировок по Псковской области. Какое-то время я даже делала мини-обзоры псковской прессы к еженедельной радиопередаче! Конечно, свежие номера в нашу редакцию никто не отправлял, но соцсети районок мы читали друг другу вслух.

Для меня существование периодической печати остается чем-то важным и дорогим сердцу, хотя качество материала в них упало, и зачастую издания не несут ни правды, ни актуальной информации. Такие зомби мира журналистики. С вниманием я отношусь к заметкам и репортажам, выходящим в электронных СМИ. Иногда немного грустно, когда понимаю, что крутой материал на ленте новостей не будет никогда напечатан. Но это мои личные сантименты, нормальные люди и на электронные книги давно перешли. Чего греха таить, скорость распространения информации сейчас такая, что всякому, кто интересуется актуальной повесткой, лучше читать Telegram-каналы - быстро, кратко и по существу.

Однако моя любовь к чтению длинного журналистского материала довела тут меня до испанского стыда. Я понимаю, что некоторые СМИ, даже федеральные, где из псковского только вкладка, профессионально деградировали и выдают дикую дичь вместо хорошей фактуры, но чтобы настолько... Вышла тут в некотором уважаемом и вполне себе статусном издании статья об одной псковской трагедии, что произошла полтора года назад. Тема – страшная, врагу не пожелаешь такой ситуации, но легким движением журналистского пера трагедия оборачивается фарсом. Вот избранные места материала: «Вокруг семьи горе-именинника и его погибшей жены повисло множество сплетен и недоброжелателей», «Обреченный на спасение друга, ...(герой) принял решение спасать жену», «Понять, что все было сделано не зря, ... (герою) помогают благословения батюшек и необъяснимое ощущение божественной энергетики в часовне. Но потерявшего любимую жену псковича ждало еще несколько знаков. Они дали понять, что его работу видят там, на небесах». Такое ощущение, что я прочитала то ли какой-то поганый сценарий российского сериала, то ли сводки для РЕН ТВ или ТВ 1000, то ли вообще стендап.

 

Трагедия семьи как будто выставлена на посмешище, читать серьезно этот материал просто невозможно. Постоянные фактические нестыковки, автор путается в возрасте героев, пытается держать читателя в напряжении, но получается только держать за идиотов всех, кто открывает ссылку с броским заголовком. Спасибо, что не печатаетесь! Стыдно за коллег, стыдно перед читателями, стыдно перед героями сюжета. Даже фанфики школьники пишут лучше. Если за наполнение псковской рубрики отвечают такие «профессионалы», пусть местная пресса и все, что с ней связано, уже упокоятся с миром и закончим эти ежегодные дебаты.

Источник: smartik.ru

В Пскове грустно в час пик, особенно в плохую погоду. Автобус иногда приходится очень долго ждать даже в центре, даже в будний день. Спасибо Яндексу, который показывает по карте, куда запропастился этот общественный транспорт, и редким электронным табло с расписанием, которые иногда работают. Добраться до нужной точки на карте реально, но иногда на это тратится слишком много времени и сил. Такси – вариант рабочий, но и он, к сожалению, не каждый раз выручает. Попробуйте поздно вечером уехать, например, в Кресты или из Корытова. Мои друзья, часто летающие в Москву и Сочи, не раз жаловались, что Псковский аэропорт – одно из самых недоступных мест для путешественников. Автобусы туда не ходят, такси стоят дорого и их часто не хватает. Какова же была моя радость, когда «Псковспассажиравтотранс» объявил о запуске нового автобусного маршрута! С 25 января от площади Ленина до аэропорта и обратно курсирует коммерческий автобус.

За последние годы количество рейсов общественного транспорта сокращается, так что новый маршрут – настоящее событие для псковичей и гостей города. Я не раз пыталась понять логику развития главного перевозчика Псковской области. Сравнивала, как было у нас раньше, как в других городах. Любые сопоставления не в пользу современности. Но руководители предприятия утверждают, что делают все возможное для нашего с вами комфорта. Вон, жители Овсищ попросили – им маршрут 51 продлят!

Многие жители нашего славного городка, не дожидаясь милости от транспортного комитета и перевозчиков, сделали для личного комфорта гораздо больше – купили машину и катаются, куда надо. В любое время! Правда, они тоже недовольны – то ямы на дороге, то ремонт на улицах. Нашему человеку, как известно, не угодишь.

Предлагаю смотреть на жизнь транспортной инфраструктуры и развитие автобусного сообщения с оптимизмом. Радоваться новым маршрутам, с улыбкой встречать приходящие долгожданные рейсы, с понимаем относиться к повышению цен за проезд и покупать велосипеды при первой возможности. Кстати, этой зимой очень много любителей двухколесного транспорта в Пскове. Я так надеялась, что шарахаться от них придется еще не скоро. Никакие сугробы и наледи не мешают велофанам нарезать круги по городу. А вы говорите, улицы у нас плохо чистят. Велик проходит, значит, все отлично!

По чему я все же немного скучаю, так это по маршруткам-газелям. Есть ощущение, что их не хватает. Удобства для пассажиров, комфорта и безопасности в них было ноль, зато куча острых ощущений и возможность быстро доехать до нужного места. 2023 год только начинается, кто знает, какие сюрпризы готовит для нас комитет по транспорту. Лично я надеюсь, что только приятные.

Источник: ВК

«Наша молодёжь любит роскошь, она дурно воспитана, насмехается над начальством и нисколько не уважает стариков. Наши нынешние дети стали тиранами, они не встают, когда в комнату входит пожилой человек, перечат своим родителям». Так говорил Сократ, греческий философ живший много столетий до нашей эры. К вечным ценностям общества также можно отнести проблемы. Живем мы в XXI веке, а ничему толком не научились, ни истории, ни философии, ни житейской мудрости. Каждое явление воспринимаем как первый раз, считая его уникальным. Наверное, такое отношение к жизни массово не изменится, так и будем посыпать голову пеплом и сетовать на молодежь. Всегда она какая-то не такая.

Я в оценке подрастающего поколения разрываюсь между умилением и досадой. Мои рассуждения касаются тех, кто старше 16 лет, в основном, студентов. По долгу службы и общественной деятельности много с ними общаюсь последние полгода. Меня восхищает в молодежи дерзость, смелость взглядов и суждений. Мы не были такими, отдельные товарищи проявляли наглость, но это другое. Педагоги ставили нам в пример декабристов, сетовали, что наше поколение не активное, амбивалентное ко всему. Про современных студентов так уже не скажешь. Они знают, чего хотят. Проблема в том, что хотят они ни черта не делать и оставаться детьми как можно дольше.

За последние 10 лет запрос государства на работу с молодежью вырос, для нее теперь есть вообще все. Готов работать и учиться – пожалуйста, даже дома, готов летом поехать на подработку – проводи три месяца у моря, знакомься с топовыми экспертами со всей России, дорогу, проживание и питание тебе оплатят. Увы, очередей из желающих не выстраивается. Раньше было непонятно, среди кого информация о таких активностях распространяется, теперь она доступна абсолютна для всех, но толку мало. Ну возможности и возможности.

Мое личное наблюдение – молодые люди стараются на себя не брать много, при любом удобном случае выбирают себя и свои интересы. Это хорошо и правильно, но не всегда. Бывает пытаешься с ним договориться о встрече, вносишь его в список выступающих на мероприятии, три раза переспрашиваешь, придет он или нет, а он тебе: «Постараюсь быть». Когда я напрямую спрашиваю у студентов, почему они так отвечают, они пожимают плечами, мол, ну мало ли что может случиться. Видимо, принцип «умри, но сделай» больше не в моде. Но если кто-то из представителей современной молодежи загорается какой-то идеей и начинает ее реализовывать, то делает это блестяще, превосходя все ожидания.

Резюмируя свои рассуждения относительно нынешнего молодого поколения, скажу так: это не им нужно учиться у старших, а старшим пора уже выходить из раковин своего жизненного опыта и следовать принципам молодежи.

Таким получился мой обзор событий на сегодня. Что попадет под прицел в следующий раз? Узнаете через неделю.

Дина Дабришюте 

Теги: #ПЛН #Дабришутинг
Источник: Псковская Лента Новостей
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