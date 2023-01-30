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Устаревшая классика

В последние месяцы в депутатской среде наблюдается настоящий литературный бум. Все бросились если не читать, то обсуждать книги.

Современные издания проверяют на пропаганду сами-знаете-чего, классику препарируют в поисках актуальности. То и дело звучат предложения пересмотреть школьную программу. Одни законотворцы одержимы идеей включить в курс литературы произведения о пионерах, комсомольцах и подвигах советского народа в ВОВ. Другие парламентарии уверены, что некоторые произведения уже отжили свой век и должны быть сброшены с корабля современности, так как представляют собой «сплетни в виде версий», не несут исторической правды и вообще пудрят мозги простым советским российским школьникам.

Мне кажется, даже сами учащиеся столько не думают о литературе, сколько говорят о ней сейчас депутаты, а вслед за ними общественники, учителя и родители. Я считаю, что шумиха вокруг наполнения курса этого предмета сильно переоценена. Как минимум половина детей не читает его полностью. Из отличников нашего времени чувствуют межпредметные связи литературы, истории, МХК и понимают что к чему, в лучшем случае, десятая часть. Так что все эти реформы, пусть и на словах, очень узнаконаправленные. Провести их в реальности слишком долго, сложно и дорого.

Школьный курс литературы сейчас довольно хорошо укомплектован и лишен идеологических перекосов, которые были в советском образовании. Он замечательно дополнит курс истории нашей страны и обогатит знания по русскому языку, если с педагогами повезет. Но, как правило, не везет, да и времени не хватает. От того мы так часто слышим, что в школе любовь к чтению, скорее, отбили, чем взрастили.

На это есть несколько причин: 1) высказывать личное мнение о прочитанном детям обычно не разрешают, 2) на выпускных экзаменах проверяются лишь отдельные навыки, а не владение предметом, 3) школьники понятия не имеют, о чем стихи, которые их заставляют зубрить наизусть, и зачем вообще нужна эта практика, если сейчас у каждого под рукой Интернет.

Одной из главных компетенций учителя по литературе можно назвать умение говорить о вечных темах с детьми, включать в разговор всех присутствующих. Не читал - сложнее аргументировано поддерживать диалог в классе. Это хоть какая-то мотивация открыть в наше время какого-нибудь Фонвизина, Гоголя, Толстого или Пушкина.

А вот эти все пересуды, кого убрать из программы литературы, кого добавить, совращает Набоков в «Лолите» девочку или нет, герой Вася Тёркин или супергерой - все это ерунда. И басни Крылова наизусть в началке - полная дурь. Разговаривать с детьми надо. И не как с идиотами.

Художественное произведение лишь повод для начала этого диалога, который должен быть наполнен новыми фактами, анализом времени создания текста, рассказом о личности автора. В руках педагогов (а не депутатов или общественников) тонкий инструментарий, который позволяет воздействовать на психику детей, формировать их восприятие мира. Одно и то же произведение можно прочитать и понять по-разному.

Не литературная классика безнадежно устарела, а методы преподавания в большинстве школ, не учеников надо мотивировать читать, а учителей стимулировать увлеченно преподавать. Тогда нам всем будет, о чем поговорить друг с другом.

Дина Дабришюте