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Постковидный синдром

Долгое время ходили научные и околонаучные байки о том, что после COVID-19 человек может повредиться рассудком. Побочное действие заморской хвори, действительно, непредсказуемо.

Так как коронавирусом переболели, кажется, все, то с последствиями пандемии общество сталкивается постоянно. Речь не только об упадке туризма, проблемах сферы развлечений, повышенном загрязнении окружающей среды, трудностях перемещений между странами.

Обратите внимание, как много стало людей с помутненным разумом. Громких, резких, не стесняющихся в выражениях. Вот пару дней назад они озвучили очередное безумное предложение - признать всех антиваксеров экстремистами.

Идея прозвучала из уст заместителя председателя Госдумы по охране здоровья Татьяны Соломатиной. Это вам не баран чихнул, это слова человека, имеющего прямое отношение к управлению процессами в государстве!

Либеральная пресса еще недавно писала о том, как якобы граждан на улицах ловили и везли в военкоматы во время частичной мобилизации. Если бы сейчас коллеги опубликовали информацию, что по улицам едет ФАП и насильно прививает людей, я бы не удивилась и охотно поверила.

Который раз с прискорбием замечаю, что чиновники зачастую не знают русского языка, но позволяют себе громкие заявления. Что такое экстремизм? Призыв социума к насильственным действиям против существующего строя. Что делают противники прививок? Не прививаются. При этом, по закону у каждого человека в России есть выбор, уж в плане вакцинации точно.

Как коррелируются экстремизм и антиваксерство в головах у воинствующих представителей здравоохранения не очень ясно. Перед нами как будто разворачивается сюжет антиутопии, где каждый член общества должен постоянно доказывать свою нормальность. Он обязан быть привитым гетеросексуальным православным патриотом. На слово верить никому нельзя, значит, у каждого нормального человека должна быть справка, которую следует оформить на Госуслугах... Это все фантазии, а в реальной жизни товарищ Соломатина уже извинилась за резкие слова в своем ТГ-канале. Бог простит, Татьяна Васильевна!

Мы же продолжим наблюдать за развитием ковидных событий. На сайте стопкоронавирус.псков.рф статистика следующая: 15 заболевших за сутки по состоянию на 5 февраля. Цифра не страшная по сравнению с тем, что было, например, год назад. Инфекционисты рассказывают, что новые штаммы вируса появляются и появляются. Кого уж только не было! Сейчас, как пишут в новостях, лютует «Кракен». Он вроде и не такой уж опасный, но только для тех, кто переболел «Омикроном». А «Омикрон» не так страшен тем, кто болел раньше и т.д.

Специалисты уже говорят о том, что прививочная кампания против коронавируса должна как можно активнее идти, так как иммунной защиты общества может не хватить, тогда привет маски, ограничения и дистант. Хорошо, что каждый человек вправе выбирать способы защиты своего здоровья. Плохо, что люди, связанные со сферой здравоохранения, неосторожными словами снижают степень доверия к отечественной медицине. И кто после этого экстремист?

Дина Дабришюте