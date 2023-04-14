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Блоги / Дина Дабришюте

Рабочие нули, обязательные рамки, грудь раздора

14.04.2023 13:45|ПсковКомментариев: 0

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска радиопрограммы «Дабришутинг». Она выходит на волнах радиостанции «ПЛН FM» (102.6 FM) раз в неделю по пятницам. Под прицелом поэта, журналиста и настоящего сноба Дины Дабришюте главные события общественной и культурной жизни Псковской области за последние семь дней.

 

Эта программа ни своим названием, ни содержанием не призывает кого бы то ни было к насилию и не является выражением чьей-либо позиции в отношениях России и Украины.

Я выбираю только самые интересные и актуальные инфоповоды и высказываю свое мнение относительно происходящего.

Сегодня в выпуске:

  • Ноль с галочкой: дополнительное место работы в трудовой книжке.
  • Рамки тревожности, или Кому на Руси нужна безопасность.
  • Взялся за грудь — скажи что-нибудь.

Опустим дежурное приветствие и пройдемся в порядке очереди по всем темам.

Источник: http://psikomfort.ru/molodoj_psiholog

Сколько я ни общалась с руководителями компаний разного профиля, все в один голос говорят – студенты-практиканты бестолочи. Положительных отзывов о потенциальных сотрудниках предприятий мне встречалось так мало, что могу их сосчитать по пальцам. Когда я приходила на практику в школу, то ясно ощущала и то, как ко мне относятся состоявшиеся педагоги, и то, где мое место в принципе должно быть (желательно подальше от высшего образования).

В свое оправдание скажу, что процессом обучения детей литературе и русскому языку я прониклась годы спустя после окончания родного педа и без проблем устроилась по специальности по первому своему желанию. Но все потому, что в системе образования Псковской области вечный кадровый голод, а в некоторых школах ставят к доске нынче любого желающего. Даже без высшего образования, даже без педагогического. Далеко не во всех сферах трудоустройства так легко получить работу, особенно если про диплом и производственную практику ты вспоминаешь лет через 5-10 после того, как благополучно забыл обо всем, чему учился. А, впрочем, работодатель и кроме диплома любого срока давности найдет к чему придраться, если не захочет нанимать.

Легче всего зарубить порывы к труду одним пунктом в описании вакансии – опыт работы. Для выпускника вуза или ссуза, даже краснодипломника, настоящее испытание - найти должность, на которую возьмут «с улицы». Тут вариантов несколько – или начать подрабатывать во время учебы ради того самого опыта, или идти, куда пригласят. На этой неделе народные избранники, сидящие в Госдуме, наконец-то предложили решение этой многолетней проблемы – записывать в трудовую книжку обучающегося сведения о прохождении практики или стажировки во время учебы.

Почему такая очевидно полезная и совершенно логичная мысль не пришла к ним раньше? На мой взгляд, принятие законопроекта помогло бы постепенно омолодить кадровый состав многих фирм. Проблема «засидевшихся» на своем месте специалистов стоит очень остро. Люди с большим стажем не всегда готовы учиться, оперативно решать вопросы и быть гибкими в коммуникации. Кстати, делиться своим богатым опытом работы тоже. Очень легко встать в оппозицию к молодым сотрудникам и говорить, что люди нынче тупые, ничего не хотят и ничего не умеют. Парадоксально, но факт - если их не научить, то они ничего и не будут уметь. У работодателей в отдельных сферах есть еще одна классная отговорка – лучше нанять мигрантов, чем своих. Платить можно меньше, «пахать» они будут больше. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин в ответ на данную политику бизнесменов заявил о необходимости ввести «весомый налог» за использование ресурсов трудовых мигрантов. Ибо, как считает он, своих соотечественников надо обеспечить работой в первую очередь.

Глядишь с такими справедливыми инициативами, мы когда-нибудь и увидим достойные условия труда и выполнение социальных гарантий для граждан России. А пока хоть помечтаем.

Источник: профкадр.рф/blog/2548/

Что такое приметы времени? То, что одномоментно замечают и ощущают большинство людей. Два года назад – одноразовые маски в карманах курток и в сумках. Год назад – списки иноагентов, новая геополитическая реальность и новости, которые никогда не заканчиваются. Сильно выросшие продажи антидепрессантов и успокоительных прямо свидетельствуют о повышенной тревожности, которую тоже можно отнести к характеристикам 2020-х годов. Есть сейчас и такие данности, которые я бы назвала уже символами эпохи, первой половины XXI века. Это меры антитеррористической безопасности. Понятно, что приняты они не от хорошей жизни и не просто так. Раньше них возникла опасность.

Псков - место спокойное, ничего у нас не случалось громкого, даже когда Ванга предсказывала (на 1100 лет областной столицы вода в Великой должна была окрасится кровью, насколько я помню). Но близок 2017 год и Питер, где произошел теракт в метро. Казанская трагедия 2021 года – массовое убийство детей и взрослых. Кстати, 13 апреля этого года вышла новость, что казанского стрелка посадили пожизненно.

На вызовы времени общество реагирует быстро. Взрыв в метро – усиление досмотра на входе в метрополитен, ЧП в учебном заведении – «тревожные» кнопки, видеонаблюдение, охрана на входе в школах, садиках, колледжах. Сейчас, наверное, уже во всех крупных учреждениях в Псковской области, через которые проходит много людей, стоят турникеты. Порой наличие их или пропускных рамок вызывает раздражение. Пошла я на закрытие Фестиваля русской музыки в нашу филармонию – там толпа на входе. Сначала не поняла, что такое. Хорошо, погода была теплая, можно было спокойно стоять на улице. В вестибюле же не протолкнуться – очередь через рамку, суровый охранник, досматривающий сумки, очереди в гардероб, очереди в зал. Какой там Рахманинов уже после этого всего! Очевидно, что на момент строительства того же БКЗ, никому и в голову не могли прийти, что в нем появится на входе что-то еще. В фойе и зрителям-то мест еле хватает! Какие уж там рамки…

А турникеты в областной библиотеке? А в музее? Они выглядят чужеродно, некрасиво. Но, как бы то ни было, меры эти все-таки необходимы. Далеко ходить не надо - новость этой недели: восемь раз в день выезжали сотрудники МЧС на вызовы о ложном минировании в Пскове.

«Ранее сообщалось, что число "минирований" в регионе возросло с восьми в 2021 году до 300 случаев в 2022 году,» - продолжает делиться информацией Псковская Лента Новостей. Так себе статистика, согласитесь. Цифры внушительные, их вполне достаточно для громких заголовков. Хорошо, что ни одно из сообщений не оказалось достоверным. Когда я училась в школе, нас ни разу не выводили из здания из-за сообщения о возможном взрывоопасном объекте. Теперь, когда в школу пошли мои дети, их срывают с уроков с незавидным постоянством. Я заметила, что молодежь не сильно бесят турникеты и рамки на входах, даже на массовых культурных мероприятиях на открытом воздухе, будь то территория поляны в Михайловском на Днях пушкинской поэзии и русской культуры или ярмарка «Виноград» в Пскове. Как хорошо, что у нас в регионе не произошло ни одной трагедии. Как хорошо, что нам, людям, выросшим в других исторических реалиях, без турникетов и обязательного досмотра перед концертом в БКЗ, можно позволить себе злиться на какие-то дурацкие, некрасивые, громоздкие рамки.

Источник: https://memesmix.net/meme/q4yo4l

Обычно в третьей части этой программы заходит разговор о прекрасном. Концерты, фестивали, кино, выставки, тренды в области культуры. В этот раз я сперва хотела порассуждать о насаждении морали и нравственности в части маркетинга. Поводом послужил очередной скандал с сетью ресторанов «Ёбидоёби». Красноярский арбитражный суд попытался обязать бизнес сменить название, так как оно «противоречит принципам гуманности и морали и вызывает ассоциации с ненормативной лексикой». Гендиректор компании послал всех недовольных словами того самого ассоциативного ряда и менять название отказался.

Кажется, с момента распространения этой франшизы в России, не было ни одного города, где бы жители не раскритиковали ее наименование. Помню, даже в проекте «Чистый город – хорошая речь», который организовали псковские филологи, осуждался неизысканный с точки зрения русского языка маркетинговый ход. Кстати, в Барнауле эта сеть суши-баров все-таки сменила название. Считаю это решение хорошим, справедливым по отношению к русскому литературному языку и его нормам. А людям вообще свойственно искать справедливость. Один из примеров ее поиска привлек мое внимание на этой неделе больше, чем скандально известная сеть кафешек. Псковский юрист Ольга Кутузова рассказала у себя на странице в социальной сети «ВКонтакте» нетривиальную историю бракоразводного процесса.

Происходил он не у нас, в Москве. Но это неважно. Обычный развод в семье и раздел имущества между мужем и женой. Изюминкой дела стала попытка супруга отсудить у благоверной деньги за ее искусственные сиськи. Будучи в браке, муж взял кредит на свое имя аж на полмиллиона рублей, чтобы его законная супруга увеличила себе грудь. А теперь предприимчивый мужчина предложил поделить совместно нажитое, так сказать, по справедливости. По-братски. По словам Ольги, суд оказался на стороне жены и признал, что грудь у нее для индивидуального, а не для семейного (теперь уж!) пользования.

С одной стороны, жалко мужика – полляма вбухал в чужие сиськи, которые теперь ему даже не светят. Инвестиции в эстетические ощущения оказались неудачными! Прогорел человек! Обидно! С другой стороны, история хоть и анекдотична, но долго смеяться с нее как-то не получается. Сижу и думаю: точно ли девушке детородного возраста в наше время стоит размышлять о замужестве и подъеме уровня рождаемости в стране? Что за скупые мужики кругом? Сиськи – это подарок. Кому-то его дарит судьба, кому-то хахаль. А просить подарки назад некрасиво. Даже дорогие.

Мамкины патриархалы рассуждают иначе. У них все бабы – тарелочницы и меркантильные существа. Мне очень хочется лично познакомиться хоть с одной «типичной» бабой такого склада. Ну просто послушать такую мадам. Я не знаю ни одной девушки, которая принимает спокойно обилие подарков и знаков внимания от мужчин. Всегда слушаю про некий внутренний дискомфорт барышень. Жены, бывает, привыкают, если мужья их самозабвенно очаровывают из года в год. Но это скорее, исключение, чем правило. Может, в учебниках по нравственности для школьников напишут, как должно быть? Хотя, судя по общественным настроениям, пора просто переиздать «Домострой».

Таким получился мой обзор событий на сегодня. Что попадет под прицел в следующий раз? Узнаете через неделю.

Дина Дабришюте

Теги: #Дабришутинг
Источник: Псковская Лента Новостей
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