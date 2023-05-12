Блоги / Дина Дабришюте

Бюджетники, отдыхающие, эстеты

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска радиопрограммы «Дабришутинг». Она выходит на волнах радиостанции «ПЛН FM» (102.6 FM) раз в неделю по пятницам. Под прицелом поэта, журналиста и настоящего сноба Дины Дабришюте главные события общественной и культурной жизни Псковской области за последние семь дней.

Эта программа ни своим названием, ни содержанием не призывает кого бы то ни было к насилию и не является выражением чьей-либо позиции в отношениях России и Украины.

Я выбираю только самые интересные и актуальные инфоповоды и высказываю свое мнение относительно происходящего.

Сегодня в выпуске:

«Вышка» через постель.

Майские забавы горожан, или Бухающие в парках.

Античный псковский зритель.

Опустим дежурное приветствие и пройдемся в порядке очереди по всем темам.

Источник: joyreactor.cc

Когда-нибудь инфополе настолько очистится, что мы перестанем слушать призывы рожать от государства - с одной стороны и возмущения чайлдфри по этому поводу - с другой. Но пока живем в современной России, где девушки обычно не спешат обзаводиться многочисленным потомством, а президент называет демографическую ситуацию «крайне сложной». Задача законодателей оправдывать казенный хлеб и пытаться хотя бы на словах помочь женщинам с мотивацией к продолжению рода. В ход идет все, даже инициативы давно минувших дней.

Когда-то, в таком далеком и таком прекрасном 2017 году, министерство образования разместило на федеральном портале проектов нормативных правовых актов проект приказа о переводе студентов, обучающихся платно, на бюджетное отделение, если они рожают ребенка. Правда, предполагалось давать такие льготы не всем, а только тем студентам, что не имели долгов по учебе (ни в финансовом, ни в академическом смысле). Прошло шесть лет, и вот депутат Татьяна Буцкая озвучивает ту же мысль, но с небольшими оговорками. Долги иметь можно. Преференции положены не только девушкам, но и молодым отцам, уточняет законотворица. В эфире одного столичного радио дама долго и вдохновенно рассказывала о том, как много инициатив генерируется в лучших депутатских умах ради поднятия рождаемости, и что «сейчас семья с тремя детьми — спасение для нашей страны». А я думала, хорошая экономическая ситуация - спасение для нашей страны. Ну или, на худой конец, скрепы. Эвона как, оказывается!

Уверена, что найдутся находчивые барышни, которые предпочтут раздвинуть ноги охотнее, чем прокачать знания и заполучить заветный вузовский бюджет своим умом. Но тревожат меня вовсе не те, кто не умеет считать. Идея давать бесплатную вышку каждому, кто родит, дискредитирует и без того убитую реформами систему образования в нашей стране.

Во-первых, бюджет не резиновый, на всех его точно может не хватить. Впрочем, и не должно его хватать на всех. Моделируем ситуацию, когда на одно и тоже бесплатное место претендуют два человека - тот, кто пойдет в науку и будет всю жизнь работать на благо страны, и девка с пузом, которая почти наверняка положит заветную корочку на полку. Зачислена будет на казенное место последняя. Приоритеты государства, ничего личного!

Во-вторых, представьте, что при прочих равных условиях народ попрется в ведущие ВУЗы страны, дабы занять бюджет там. Это в ПсковГУ студентов не густо, а в столицы же очереди выстаиваются, начиная с мая. Ну и где справедливая конкуренция за места?

Ну и в-третьих, с каких это пор физиологическая способность женского пола к воспроизведению себе подобных стала приравниваться к высшему знанию и незаурядным умственным способностям?

Я считаю, демографическую политику РФ последних лет весьма агрессивной и даже оскорбительной по отношению к тем людям, которые не могут или не хотят иметь детей. Хотелось бы, чтобы нормальные условия для обучения, работы, самореализации имели не только те граждане, которые плодятся и размножаются, но и все остальные. И уж тем более не стоит путать теплое с мягким и менять наше хромое образование принятием подобных законопроектов. Надеюсь, еще через шесть лет мы уже перестанем обсуждать законодательные глупости.

Источник: 1001mem.ru

Дон Кихот боролся с ветряными мельницами. Его идеи живут и по сей день в сердцах миллионов россиян. Больше всего на свете наш народ любит (дру)жить против кого-то. Воображаемый враг всегда находится где-то за границей России, хищно подстерегает подрастающее поколение и мягкотелых развращенных соотечественников, глядящих на мир либерально и свободолюбиво. Вот уж год, как РФ делит мир на дружественные страны и недружественные. Однако геополитику на хлеб не намажешь и для простого человека все становится предельно ясно в момент попадания в магазин. Видишь привычный импортный товар на полке – его производитель молодец, исчез продукт – производитель мудак. Появился товар опять – снова молодец. Нормальное течение жизни, как мне кажется.

Но депутаты Госдумы убеждены, что каждому жителю нашей страны необходимо знать врага в лицо, помнить, в чей кошелек он кладет свою копеечку, наполняя покупательскую корзину. Возникла идея – ввести маркировку «произведено врагом России». Даже если представить, что эта инициатива будет реализована, толку от нее не больше, чем от устрашающих надписей на упаковках сигарет. В увлеченных попытках найти внешнего врага, разрушающего моральный облик нации, почему-то принято забывать о том, что кидают мусор мимо урны вовсе не засланные американские шпионы.

Вторые длинные майские выходные вернули мне привычное разочарование в людях. Решила я прогуляться по паркам нашего города, посмотреть, как вообще люди отдыхают, насколько успешно проходит месячник благоустройства, воздухом подышать, наконец. Пока мой маршрут пролегал по подстриженным газонам Финского, Мирожского, парка Строителей - все было хорошо. В Пскове чисто, люди танцуют на разных площадках, дети катаются на самокатах, собаки все сплошь на поводках и в намордниках. Ну красота! Хорошее настроение враз улетучилось, когда я отправилась к Гремячей башне вдоль Псковы. Еще неделю назад тоже был аккуратный газон, кусты не воняли мочой, народу немного – идеальное место для городских интровертных прогулок. Теперь же взору открылись самопальные скамейки из бревен и кирпичей (откуда люди их взяли?), мангалы, кострища, разбросанные окурки и бутылки из-под алкоголя. Разрозненные компании, очевидно, гудели на берегу реки уже не первый час, отправляя периодически гонцов за добавкой. Особо продвинутые пришли с колонкой, которую, конечно, врубили на всю, чтобы радость от их личного отдыха шла со скоростью звука к каждому прохожему. В половине компашек сидели дети. Ну и где активные общественники, ратующие за здоровье подрастающего поколения? Где народные дружинники и полиция, которые разгоняют пьянки в общественном месте? Видимо, все уехали жарить шашлыки. Я вот пока сезон не открыла, может, поэтому псковичи, не стесняющиеся отдыхать прямо здесь и прямо сейчас, вызвали у меня бурю негодования.

Как показывает опыт жизни в нашем богоспасаемом городке, только закатывание газона асфальтом спасает парки и скверы от неудержимых шашлыкофилов. Хороших детских площадок в Пскове мало, мест для выгула собак почти нет, долгие прогулки по городу омрачены ремонт улиц - ни пройти, ни проехать… И только тот, кто желает пожарить мясо на воздухе, всегда находит себе место. Даже в историческом центре у руин средневекового города.

Источник: poetov.net

Тот, кто хочет – ищет возможности, кто не хочет – причины. Так же и с культурным отдыхом в Пскове. За последние лет пять сфера развлечений у нас развилась настолько, что стала в состоянии удовлетворить клиента с любым вкусом и любыми финансовыми возможностями. Причем не разово, а на постоянной основе. Одним из самых мощных рывков вперед в своем развитии сделал Псковский театр драмы. То ли новая пресс-служба, то ли разнообразный состав репертуара, то ли федеральный статус, то ли все это вместе сделали каждую премьеру дрампуша обсуждаемым событием. В театр сейчас ходят все. Об этом говорит почти стопроцентный выкуп билетов на спектакли.

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Качественный и интересный продукт будет пользоваться спросом. Оригинальная реклама и грамотное ведение соцсетей будут привлекать внимание. У театра все в порядке и с одним, и с другим. Учреждение повернулось к зрителю передом и осталось в плюсе. Не задом к потребителю, но боком оказалась Псковская областная филармония. За последний год рекламы мероприятий по ощущениям поубавилось, пафос происходящего существенно снизился. И это как будто бы оттолкнуло некоторых слушателей. Может, и подъема-то там никакого не было, просто нам чаще напоминали о возможности культурно отдохнуть под классическую музыку? Вполне вероятно. От былой роскоши остались лишь афиши с Марией Баянкиной. Все-таки Мариинка, не выезжая из Пскова, – это круто.

Любопытно, как в этом сезоне отработает по мероприятиям Театрально-концертная дирекция и областной комитет по культуре вообще. Нам обещан масштабный фестиваль на день рождения Пушкина, следом фестиваль хоровой, многодневная ярмарка «Виноград». И это только в июне! Перечислила я не все, а лишь то, что уже маячит на афишах в городе. Не жизнь в Пскове, а сплошной праздник! Для тех, кто живет в центре – поневоле. Обилие фестивалей – это хорошо, но будут ли они оригинальными, сколько отличий мы найдем между прошлым и нынешним годом? Для меня остается загадкой, работает ли наш комитет по культуре, скажем так, с претензиями граждан или же организует свою деятельность сильно и независимо, ведь всем все равно не угодишь.

В плеяду организаторов крупных культурных мероприятий все увереннее входит Псковский музей-заповедник. Он не ограничивается проведением раз в год «Ночи музеев», а старается в течение всего времени чем-то удивить посетителей. Единственное, что смущает некоторых горожан – ценник. Организовано-то всего много и хорошо, но еще бы в соцсетях это активнее и привлекательнее рекламировалось, а то иногда действительно не очень понятно, за что и почему требуют с нас за вход. Поучились бы у молодежи! Наши креативные пространства не стесняются рекламировать даже то, чего у них нет. Нередко их соцсети гораздо интереснее проводимых ими мероприятий. Но лучше всего с пиаром и привлечением публики в кафе, барах и ресторанах. Туда сейчас идет как талантливая молодежь, поющая и играющая, так и те, кто готов на это все посмотреть и сделать заведению чек. Выходит, псковичи не взыскательнее жителей античности – хотят хлеба и зрелищ.

Таким получился мой обзор событий на сегодня. Что попадет под прицел в следующий раз? Узнаете через неделю.

Дина Дабришюте