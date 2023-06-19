Блоги / Дина Дабришюте

Бре(н)дозависимость

Где в Пскове купить одежду? Пожелания покупателей можно условно поделить на три категории: дорого и оригинально, бюджетно и стильно, дешево и сердито.

Я не знаю ни одного магазина на сегодняшний день, которые покрывают потребности хотя бы двух категорий граждан. Вот раньше, когда в Европе ценили вклад российских туристов в местный бизнес, псковичи ездили на шоппинг за бугор. Там тебе и стиль, и качество, и ценник, если разобраться, не то чтоб конский. Постоянные посетители заграницы знали в лицо те магазины, которые стоит посетить, а названия любимых брендов у них от зубов отскакивали, хоть ночью разбуди.

Больше года мы живем в новой реальности, где знакомый полюбившийся шмот практически недоступен для жителей России. Некогда почитаемые покупателями бренды ушли без следа, магазины свои позакрывали, осознанно или вынужденно отказавшись от прибыли. Можно, конечно, плевать им в спину и ругаться. Однако грустненько ходить по полупустым ТЦ и выбирать между плохим и очень плохим товаром.

Иногда так невыносимо больно от того, что продают в большинстве торговых точек, что хочется упасть в объятья белорусского трикотажа. Как-то так вышло, что оставшиеся марки одежды по случаю потери конкурентов стали рисовать ценники раза в два - два с половиной больше. При этом качество товаров многократно снизилось. Посещение дорогих фирменных магазинов одежды тоже, к сожалению, не доставляет удовольствия. Даже если вы выберете там себе юбку, то, выйдя на улицу, обнаружите человек пять в точно таких же. Исчадья распродаж заполоняют улицы!

Казалось бы, спасти всех нас давно должно было священное импортозамещение. Это слово прочно вошло в наш лексикон и изначально обозначало панацею для страждущего брендозависимого покупателя, приученного многолетней рекламой к выбору определенного продукта. На деле явление вполсилы работает на продовольственных товарах. Бытовая химия, посуда, мебель, всякие приблуды для дома - замещаются уже со скрипом. Где одеваться - вопрос по-прежнему открытый.

Псковичам отчасти повезло с местными производителями: купить добротную обувь для многомесячного межсезонья можно за копейки в «Nordman». Выглядит она как аналог известной некогда финской фирмы, где даже сапоги на малышей стоили по несколько тысяч, а весь комплект одежды и обуви на взрослых как крыло самолета. Внешнее сходство со знакомым брендом и практичность товара «Nordman» послужили ему отличной рекламой по сарафанному радио. В маленьком городе это решает!

Чего я никак не могу понять, так это непопулярности псковской швейной фабрики «Славянка». Вроде и по выставкам они ездят, и в магазине подчас не найти товара, ибо все раскуплено, а все равно до создания известного областного бренда будто не дотягивают. От покупателей жалобы то на качество ткани, то на дизайн, то на непомерно высокую цену на изделия. Мол, производство большое, товар не штучный, а стоит как авторская одежда. Последняя, кстати, уже стала доступной в сети для большинства покупателей. Так что всем любителям выделяться и выделываться - прямая дорога в интернет-магазины и на сайты маленьких частных производств. Им всегда не хватает рекламы и популярности, но это уже не потребительская забота. Есть зыбкая надежда, что на наш рынок массово зайдут уже импортные малоизвестные бренды. Судя по повестке, это будет что-то азиатское.

Неделю назад в соцсетях разогнали новость, что в России появится Eblan. Такой китайский производитель то ли одежды, то ли обуви якобы собирается радовать нашего человека не только названием, но и качественным ассортиментом. Увы, оказалось, что эта информация - утка даже для Дальнего Востока. Псковичам и подавно не видать никаких Eblanов. Впрочем, у нас и своих хватает: такого импортозамещения нам точно не надо.

Дина Дабришюте