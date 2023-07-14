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Блоги / Дина Дабришюте

Национальное достояние, региональное посмешище, депрессивное кино

14.07.2023 10:15|ПсковКомментариев: 0

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска радиопрограммы «Дабришутинг». Она выходит на волнах радиостанции «ПЛН FM» (102.6 FM) раз в неделю по пятницам. Под прицелом поэта, журналиста и настоящего сноба Дины Дабришюте главные события общественной и культурной жизни Псковской области за последние семь дней.

 

Эта программа ни своим названием, ни содержанием не призывает кого бы то ни было к насилию и не является выражением чьей-либо позиции в отношениях России и Украины.

Я выбираю только самые интересные и актуальные инфоповоды и высказываю свое мнение относительно происходящего.

Сегодня в выпуске:

  • Главная национальная цель россиян.
  • Модный способ освоения бюджетных денег.
  • Еще одна псковская церковь.

Опустим дежурное приветствие и пройдемся в порядке очереди по всем темам.

Источник: meme-arsenal.com

Одной из составляющих простого человеческого счастья можно назвать понимание цели в жизни. Есть мнение, что у каждого она своя, вместе с личными уникальными ценностями и традициями. Но среднее арифметическое в обществе, тем не менее, вывести реально. Любопытное исследование провел недавно ВЦИОМ. Специалисты выяснили, какова главная национальная цель по мнению россиян. Большинство опрошенных назвали эффективный, достойный труд.

На втором месте – комфортная среда для жизни, на третьем - возможности самореализации. Такой срез общественного мнения, на мой взгляд, говорит сразу о нескольких вещах. Во-первых, если люди считают главной национальной целью адекватные возможности заработка, значит, сейчас повсеместно условия труда далеко не идеальные. Что бы там ни говорила другая статистика про снижение уровня безработицы в стране и росте зарплат, все не так однозначно. Зарабатывать сейчас приходится много, где бы человек ни жил. Цены в магазинах плюс-минус одинаковые, что в столицах, что в Пскове, а вот рабочих мест с достойным заработком у нас на порядок меньше. Во-вторых, рабочие отношения в отечественных фирмах часто строить не хотят и не умеют. Руководители ведут себя так, будто крепостное право не отменяли, подчиненные очень недовольны, но из конторы не уходят. Подумаешь, один специалист работает сразу на пяти должностях, не по условиям своего трудового договора, доплат не получает. Но зато занятость есть! Хоть какая-то. При этом люди прекрасно понимают всю жизненную несправедливость, но с ней мирятся.

В большинстве западных фирм корпоративная политика совершенно противоположная. Однако нынче об этом говорить в позитивном ключе не принято, поэтому развивать мысль и сетовать, что мы, как любители перенимать лучший западный опыт, что-то важное упустили, я не стану, а отмечу парадокс. Наш человек – человек глубоко ленивый. Он не хочет ничего делать, а хочет денег. Он ждет, когда кто-то придет и осыплет его золотом по праву рождения. Иждивенческие настроения в обществе неискоренимы, это какая-то национальная черта, впитанная с молоком матери. Именно она и порождает грубых начальников (как-то надо с лоботрясами-подчиненными совладать), суровый закон, который все стараются надуть (серые зарплаты и бесплатные стажировки существуют до сих пор), а также бесконечные законодательные инициативы о сокращении рабочего времени. Даже сейчас, когда экономика в стране и в мире не в самом лучшем состоянии, когда цены растут быстрее потребностей, люди на полном серьезе обсуждают четырехдневную рабочую неделю, сокращенный день в пятницу, уменьшение рабочего дня зимой.

Конечно, и стар, и млад с нетерпением ждет каникул. Кажется, даже если камни с неба полетят, египетские казни обрушатся на города от севера до юга – все равно люди будут ожидать законные длинные выходные. Зимние, потом весенние. Когда же у них спросят, какая главная национальная цель в России, они дадут социально одобряемый ответ – достойный и эффективный труд. А кто работать-то будет? Для того, чтобы это узнать, пожалуй, нужно еще одно исследование.

Источник: pikabu.ru

Псковская общественность взбудоражена. Уникальный проект, который так долго ждало прогрессивное сообщество региона, будет реализован уже в этом году! Очередь на участие, кажется, тянется на сотни километров. Наверняка вы все уже догадались, о чем идет речь. Не буду томить, назову причину будущих славных перемен в жизни области - открытие в Пскове школы блогеров (ШБ)! Мечты тысяч детей смогут воплотиться в жизнь! Раньше мальчишки космонавтами стать хотели, а теперь хотят залетать в чужие рекомендации, не выходя из дома.

Получить востребованную специальность – это мечта, достичь которой без специального образования никак не выйдет. Пока псковская ШБ вызывает больше вопросов, чем ответов. Но наверняка сделано это специально. По законам ведения соцсетей нельзя просто так взять и вывалить все, что знаешь за раз. Публику следует заинтересовать, затем потомить. Пока общеобразовательные учреждения жалуются на кадровый голод, учебная деятельность в Псковской области не стоит на месте, предлагая альтернативу скучной алгебре, сложному русскому и даже разговорам о важном. Судя по имеющимся в общем доступе сведениям, уникальность формата внеочередной ШБ в нашем славном городе столь высока, что о ней даже не время говорить подробно.

Единственное, что известно – база для школы, ей стал госмедиахолдинг региона. Недоброжелатели и завистники могут сказать, что там и журналистики-то не осталось, а блогеров и в помине нет. Но кто знает, какие скелеты в шкафу спрятаны у рядовых и не очень рядовых сотрудников? А смену отечественных блогеров давно пора готовить! И Псковская область просто обязана стать кузницей кадров! Вон сколько мальчиков и девочек поуехало за рубеж, не меньше, чем айтишников, даже рынок съема жилья в Питере упал – предложения превышают спрос. Стране необходимы правильно мыслящие, верно настроенные борцы виртуального фронта. Пока Блиновская и прочие инфофокусники считают, сколько должны налоговой, кто-то просто обязан быть на подхвате, мотивировать граждан на свершения! За блогерством будущее, скоро ни телевизора, ни кино, ни книг - ничего не будет, сплошные блоги. А уж с такими специалистами, как у нас, захват виртуального пространства правильными идеями обеспечен!..

Если серьезно, я не понимаю, на какую реакцию рассчитывали организаторы очередной ШБ в Пскове. Меня терзают смутные сомнения, что перед нами типичная грантовая история, представляющая собой не более чем модный способ освоения бюджетных денег. Результата в итоге не будет никакого, но автор идеи и руководитель проекта останется в плюсе. Если бюджет очень хороший, то даже при квартире или машине. Ходят слухи, что Псков знает такие примеры. Может, и команде проекта перепадет, но это не точно. Сколько у нас этих ШБ открывалось по области! Некоторые действующие и сейчас есть. Даже считать не стану, чтобы не расстраивать уважаемых коллег, которые решили добыть легких денег старым добрым очковтирательством. Собственно, не думаю, что кого-то из инициаторов проекта смущает роль сомнительных специалистов. Даже не знаю, что хуже, если занятия будут вести те, кто никогда не выкладывал в Интернет что-то кроме фото еды, или те, кто ведут-таки в полузапрещенных соцсетях свои страницы? Блогеров по осени считают, так что ждем!

Источник: meme-arsenal.com

Вот и закрылись в Псковской области четвертые по счету «Западные ворота». Международный кинофестиваль, по моему мнению, получился в этом году весьма неоднозначным, неровным. Например, часть показов прошла в Silver Cinema в Борисовичах. С одной стороны, сиденья там комфортные, звук отличный, этажами ниже магазины и кафе – удобно утолить голод и жажду после многочасовых сеансов. Но до самой площадки от центра города и обратно добираться на общественном транспорте проблематично, а успеть на другие кинособытия фестиваля, если они идут впритык с сеансом в «Сильвере», почти нереально. А еще там было ужасно душно в этом году, во всяком случае, во второй и третий фестивальный день.

К моему большому удивлению, радовал в этом году и звуком, и комфортом кинотеатр «Смена». Правда, один из показов и там был провален – «Американка» Дмитрия Месхиева шла в непонятном качестве, к тому же зацензуренная. Зал в данной ситуации ни при чем, что организаторы дали, то в там и включили. Но осадочек остался. Зрители были расстроены (полная посадка!), Дмитрий Дмитриевич раздосадован. В общем, еще один фейл в копилку «Западных ворот». Лично мне везло с качеством картинки и субтитров на всех показах, где я была, но знакомые говорили и о пропадающем звуке, и о срезанных хвостиках у букв.

О художественных свойствах картин, которые нынче демонстрировались зрителю, стоит сказать отдельно. Признаюсь, я никогда до этого лета не ходила на церемонию открытия «Западных ворот». Мне говорили, что там показывают низкопробные фильмы. Я не верила. Оказалось, что слухи не сильно врут. Фильм «Я делаю шаг», который демонстрировали в БКЗ филармонии в пятницу вечером, вызвал много неприятных эмоций. И дело даже не в пугающем неправдоподобии, а в том, как там показан Псков. По сюжету картины город – редкостная дыра, в которую ни один нормальный человек не захочет поехать. Чуть ли медведи по улицам не бродят! Даже если в глазах столичных кинематографистов, мы тут щи хлебает лаптем, кажется, так уж в лоб о своих впечатлениях говорить не стоило. Фильм точно понравился тем, кто в нем снимался. Если это была цель создателей, то они ее достигли.

Победителем «Западных ворот» по мнению зрителей стала белорусская картина «Пустая церковь». На показ в «Смене» пришло довольно много людей, в среднем 50-60-летнего возраста. Видимо, псковичи не могут просто так взять и пройти мимо церкви, даже на экране. Все было бы в этой ленте хорошо, если бы не стремительно нарастающая религиозность. Да не православная, не русская, а западная. Примерно с середины фильма духовность зашкаливала настолько, что по сюжету стали происходить настоящие американские чудеса – плохой бизнесмен исправился, атеист уверовал, некогда пустой храм наполнился людьми, а в Интернете никто не гадил в каментах. Ну это вообще нереальные вещи!

Программа короткометражных фильмов фестиваля не была столь эксцентричной, как в прошлом году, где основной показ работ начался с секса ящериц и людей. Этот фильм помнят все, кто его видел! Нынче все прошло скромно, чинно, с нежизнеспособным радостным финалом у каждой второй работы. В общем, и говорить-то особо не о чем.

На пятилетие «Западных ворот» организаторы пообещали фестиваль сделать дольше, привезти много новых интересных гостей. «Свежей крови» уже хочется, это факт. Но помним - в Пскове все меняется медленно, так что я бы ожидала разительных перемен и новых лиц только лет через десять. Однако, несмотря на все шероховатости, «Западные ворота» были и остаются большим подарком для жителей области. И за него стоит сказать большое спасибо организаторам.

Таким получился мой обзор событий на сегодня. Что попадет под прицел в следующий раз? Узнаете совсем скоро.

Дина Дабришюте

Теги: #регион60 #работа #церковь #блогер #Западные ворота #Дабришутинг
Источник: Псковская Лента Новостей
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