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Браком не назовут?

Пока мракобесы твердят, что священные ценности общество отринуло, люди в русских селеньях Госдуме доказывают обратное.

Оказывается, наш народ до сих пор верит в силу слова! Давеча к министру труда и соцзащиты пришел депутат Антон Ткачёв с интересным предложением: изменить Семейный кодекс и юридически закрепить равнозначность понятий «брак» и «семейный союз». Причина таких реформ кроется в лексическом значении слов. Мол, «брак» имеет несколько смыслов, в том числе «несоответствие стандартам, дефект».

По этой логике, мужики, которые годами живут с женщиной, но предложение ей не делают, не инфантильные создания, не те, кто не готов к серьезным отношениям, а просто натуры, тонко чувствующие язык. Бывают, конечно, дамы, которых устраивает сожительство в любом виде, но я таких мало встречала. По мнению депутата Ткачёва, словосочетание «семейный союз» звучит во всех смыслах положительно. А раз так, то и заключать эти самые союзы станут чаще! Что, безо всякого сомнения, приведет к активному насаждению в обществе традиционных семейных ценностей.

Еще немного, и они должны уже полезть из ушей всякого оставшегося в России человека и гражданина. И плевать, что на хлеб их не намажешь. Зато дух будет ого-го, не то что на развратном загнивающем Западе.

Симптоматично, как много сейчас говорят о важности официальных браков и активного размножения в них. Что делает государство для поддержки семей? Обычно форумы проводит да пять копеек дает. Ну праздник еще есть, 8 июля, выходной вроде будет теперь. Можно было бы форумы да праздник отменить и дать десять копеек. Но тогда никто не расскажет людям про ценности, а это уже разврат непорядок! При всем уважении к социальной политике, я не могу понять вот что: почему в разговорах о светлом традиционном будущем присутствует только семейный и активно плодящийся россиянин? Остальные что, не люди что ли? Или люди нетрадиционные?

Мне кажется, что вся канитель с насаждением традиций выглядит у нас карикатурно. Огромный человеческий ресурс уходит на пустопорожние разговоры о значениях слов, понятий и прочих эфемерных вещей. Лучше б на заводы пошли, чем трепались, честное слово. Глядишь, тогда бы экономика пошла в рост. В России актуальнее строить новые производства, чем традиционное общество. С ценностями все у нас и так в порядке. Уж в регионах точно, хотя бы потому, что там давно больше делать нечего, разве что насаждать. Взять Псковскую область - без храма на фоне не сфотографируешься, без последствий свое мнение о памятнике Довмонту не выскажешь. Ты всегда будешь не прав, если говоришь не теми словами. Потому что взгляд у скобаря должен быть один - скрепный и строгий. Россия-то где начинается, в Москве что ли?

Дина Дабришюте