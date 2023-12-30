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Йо-хо-хо и новогодние приключения

Раз в год в декабре или январе взрослые должны откинуть все дела и пойти с ребенком в баню в театр. Традиционный повод – новогодний утренник. Думаю, не надо рассказывать, как он обычно выглядит. В центре внимания детей – подарки от деда Мороза и Снегурочки, в фокусе родителей – скорее пойти по своим делам. Ну чего мы там не видели на этих ваших «ёлках»? Замечу, что все чаще ребенок старше семи лет мыслит примерно так же. Еще в садике ему становится тошно от костюмов снежинок/зайчиков/гномиков и т.д. И вообще, чтобы оторваться от смартфона нужен веский повод! В Псковском театре драмы им. А.С.Пушкина предложили для этого «Пиратский Новый год».

Из названия легко представить, о чем может идет речь в истории: пираты захватили Деда Мороза, отметили с ним Новый год и стали добрыми людьми. Авось на сцену выйдет какой-нибудь капитан Джек Воробей и порадует мам и бабушек в зале. В общем-то и все. Сюжет театральной новогодней пиратской истории оказался действительно незамысловат и предсказуем, но как его воплотили! Во-первых, костюмы. Это то, с чего начинается знакомство зрителей и героев. Учитывая, что постановка рассчитана на детей, по одежке персонажей спектакля и встретят, и проводят. В случае «Пиратского Нового года» их еще и запомнят на веки вечные – так красивы и детализированы костюмы пиратов и им сочувствующих. Причем красота эта классическая, как в советских мультфильмах 50-60-х годов. Услада для глаз! Музыкальное же оформление Нового года – кайф для слуха. Как артисты поют! А под какую музыку!

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Происходящее не выглядит как пародия или попытка смешать теплое с мягким, чтобы произвести впечатление на детей и взрослых. Драйв и рок под елкой не мешают повествованию оставаться легким и детским. Динамика постановки выдержана, без провалов и ускорений. Все всё всем сказали, все всё успели вовремя, без логических провалов или драматических пауз. Браво режиссеру и актерам! Веет от «Пиратского года» и 90-ми. Нет, ностальгия тут ни при чем. С 90-х годов, с приходом диснеевских мультфильмов в наши дома, уверенно началась эра мультипликации, когда взрослым смотреть анимацию не менее любопытно, чем детям. Двусмысленные шуточки, непонятные большинству несовершеннолетних, отсылки к взрослым фильмам (не путать с фильмами для взрослых!) и товарам, рабочей атмосфере, типичным шефам и прочей рутине 18+ обогатили детские мультики, хотим мы того или нет. Так что пиратский корабль в дрампуше несет много-много радости и смеха для родителей. А хорошее настроение нужно всем, будь ты хоть пират, хоть заеденная новогодней бытовухой Снегурочка, хоть эскимоська из анекдотов. Псковский театр драмы смог одной постановкой развлечь людей разных возрастов и вкусов. Это ли не Новогоднее чудо? Пиратскую Пиранью только жалко, кажется, ее Новый год совсем провалился. Или все-таки нет?..

Дина Дабришюте

Фото: пресс-служба Псковский академический театр драмы им. А.С. Пушкина