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Блоги / Дина Дабришюте

Повежливее, вас записывают!

17.01.2024 14:45|ПсковКомментариев: 1

Камерами наблюдения и прослушками сегодня никого не удивишь. В магазинах снимают, в банках снимают, в школах снимают, во дворах снимают, с автомобилей снимают на видеорегистратор… Ничего ни от кого нельзя утаить!

 

Казалось бы, люди уже давно должны были привыкнуть к прозрачности своей жизни. Однако последние новости и реакция общества на них показали обратное. После новогодних каникул в поликлиниках Москвы решили внедрить аудиоконтроль приема пациентов: разговоры врачей и посетителей должны быть записаны, а затем расшифрованы нейросетью (не зря она стала словом 2023 года!).

Под действие нового приказа столичного Департамента здравоохранения попадают все, кроме стоматологов. Отдельным пунктом, как пишут некоторые СМИ, отмечен список стоп-слов для эскулапов во время приема. Справедливости ради скажу, что список этот опубликован Минздравом еще в 2022 и касается дистанционного общения с пациентами.

Казалось бы, что мешает уверенно, без дополнительных приказов, выйти вежливости медиков в оффлайн?  Полагаю, существуют некие обстоятельства непреодолимой силы!  Только ими можно объяснить, насколько народ в интернетах недоволен новыми правилами приема. Даже полностью здоровые люди заговорили о врачебной тайне и ее неприкосновенности, повышенной интимности встреч с докторами, нарушении прав и свобод человека и, конечно, отмывании государственных денег под благовидным предлогом закупки новой техники.

Медперсонал обратился в прокуратуру и начал всячески выяснять, как можно отменить предложенные нововведения. Почему врачи занервничали – понятно, никто не хочет во время переработок или при общении с неадекватными пациентами публично фильтровать свою речь и нести ответственность за сказанное сгоряча. Да и врачебная тайна все-таки существует. Но что не понравилось пациентам в новом приказе? 

Почти у каждого из нас наберется за жизнь с десяток случаев хамства, разгильдяйства, непрофессионализма, невежества и невоспитанности медперсонала разного уровня. Даже платные услуги нередко оказывают плохо, что уж говорить о встречах по полису ОМС.  К врачу идешь, когда совсем прижмет. И только потому, что нет времени на очереди и анализы или денег на лечение или профилактику. Сил нет терпеть снисходительное отношение, унизительные комментарии (особый привет гинекологам), переход на личности от незнакомого человека. Но, даже пережив эту порку, далеко не факт, что назначенное лечение будет действенным, а результаты обследования помогут хоть сколько-нибудь решить проблему. Хорошо, если хуже не станет.

Прослушка врачебных приемов может положительно повлиять на качество оказания медицинской помощи. Врач, который всегда вежлив и корректен, останется таковым, а хама это может замотивировать быть воспитаннее. Пациентов, кстати, это тоже касается. В Псковской области, к сожалению, пока не идет речи о аудиозаписи разговоров врачей и пациентов. Но хорошие новости есть: в приемных отделениях Псковской областной инфекционной больницы появились камеры, которые пишут видео и звук. «При этом врачебная тайна при проведении осмотра сохраняется», - отмечают в больнице. 

Ну сохраняется и сохраняется. Главное, чтобы камеры действительно работали, а не просто висели для психологического воздействия на чувствительных пациентов.

Дина Дабришюте

Источник: Псковская Лента Новостей
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