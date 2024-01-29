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Наш - не наш?

Конец января 2024 года навсегда вписан в историю Псковского театра драмы им. А.С.Пушкина. Причина тому - премьера спектакля Дмитрия Месхиева «Мой не мой».

Фото здесь и далее: Игорь Ефименко

Сразу после последнего поклона артистов на премьерном показе псковичи как один превратились в ценителей и критиков современного искусства. Это просто волшебство какое-то! Вот только что были культурные люди, пришли в приличное место, чинно расселись, ложи блещут, а потом раз – и потекли коричневые потоки в соцсетях. Некоторые зрители удивили меня гораздо больше, чем постановка.

Пока не смолкает обсуждение премьеры дрампуша, выскажу сугубо свое мнение об увиденном на сцене и за сценой, которое разделяют далеко не все даже в нашей редакции.

Я не считала, сколько раз дрампуш предупреждал своих зрителей о том, что спектакль по пьесе белорусского драматурга Андрея Иванова «С училища» содержит нецензурную брань и прочий неприемлемый контент. Кажется, артисты и режиссер в интервью говорили об этом больше, чем об особенностях самой постановки.

Что ж, когда все узнали о количестве мата и крови на сцене театра, расскажу, как подготовленный зритель, что на самом деле не так со спектаклем «Мой не мой». Первое и самое главное – он слишком псковский. Здесь стоят подслеповатые дореволюционные фонари с улицы Калинина, арка с воротами (то ли с Октябрьского проспекта, то ли из фантазии главного по декорациям Александра Стройло), рынок «Нива» с рыбной палаткой, многочисленные зассанные подъезды и, конечно, провинциальный театр, где идет «Отелло» (должно же быть место классике среди этого говна). На фоне родных, и по-прежнему современных, пейзажей звучат треки псковских музыкантов.

Вторая возмутительная вещь - Дмитрий Месхиев без метафор показывает жестокость и несправедливость жизни. Даже людям, которые как следует ностальгировали от «Слова пацана», оказывается, неприятно видеть сцены насилия. Вот стоит девочка Танька на сцене, прямо перед носом у народа, а у нее кровь по ляжке. Собачья. Долго так стоит, улыбается, ни стыда, ни совести не кажет. Да и откуда они возьмутся, если ты вырос на Лепехе или в Крестах, куда ни милиция, ни такси на вызовы не ездили?

Третий серьезный косяк «Мой не мой» - захватывающая сильная актерская игра. Артисты для спектакля подобраны идеально, лучше просто невозможно. Александр Овчаренко и Андрей Кузин настолько ужасны в правдоподобности, что начинаешь сомневаться, что они профессионалы, а не типичные обитатели нашего славного городка. Разве что матерятся меньше.

Интересно, что на сцене все два часа никто не страдает и не ноет. Люди Персонажи живут, как умеют. И как же странно знать, когда их начинают осуждать псковские зрители! Вот не думала я, что такое количество людей, плюющих на улице, какает бабочками! А точно ли что-то не так со спектаклем?..

У фильмов и постановок Дмитрия Месхиева есть особенность – четкое однозначное выражение авторского замысла. Это происходит разными путями: прямо, перефразированно, многажды повторяя одно и то же, задерживаясь на сценах, чтобы точно дошло. Из-за каждого угла торчит указующий перст Д.Д. и при необходимости посылает аудиторию, куда следует. «Мой не мой» не стал исключением.

С решениями режиссера можно не соглашаться, говорить, что он не прав, так нельзя, такое не показывают и вообще, что это на афише название его спектакля в виде перевернутого креста написано? Но смотрящий и возмущенный уже отправлен автором в увлекательное пешее путешествие, и он туда идет, пусть и браня того, кто указал ему эту дорогу. Таково Слово нашего Месхиева.

Дина Дабришюте