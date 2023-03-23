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Блоги / Константин Калиниченко

Частный случай классовой ненависти

23.03.2023 17:38|ПсковКомментариев: 0

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Резонер». Еженедельная программа, посвященная резонансным событиям общественно-политической жизни, выходит по четвергам в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Автор и ведущий – Константин Калиниченко.

 

«Всегда надо помнить, что у моралистов с плохой зарплатой, как правило, отсутствует чувство юмора»

Стиг Ларссон «Девушка, которая застряла в паутине»

Сегодня поговорим за историю успеха и о том, почему чужой успех у среднестатистического россиянина вызывает жесткий баттхерт и приступ ненависти. Я, разумеется, в курсе, что это крайне непопулярная точка зрения в широких народных массах, поэтому, кажется, впервые прошу не тратить силы и не писать мне в комментариях, что я не прав. Тенденция, о которой пойдет речь, увы, давно сформировалась и видна невооруженным глазом. Но к делу.

Источник: iStokePhoto.com

Уже несколько недель в России разные правоохранительные структуры по жесткому разбираются с блогерами. Не с теми, которые что-то там ненароком дискредитируют или неправильно понимают текущий политический момент. А с т.н. блогерами-миллионниками, у которых множество подписчиков и заработки с несметным количеством нулей. Они, как правило, далеки от политики, заняты банальным зарабатыванием денег. Одни выставляют напоказ своего великолепного кота в Instagram*, другие — накаченную задницу, силиконовую грудь размером со средний глобус из «Буквоеда» и иные полимерные части тела, третьи продают обучающие курсы на тему того, как правильно продавать обучающие курсы, четвертые продают мотивирующие тренинги и т.д. Все это, конечно, довольно банальный развод лохов на деньги. В современном мире есть понятие «инфоцыгане» — люди, которые пудрят вам мозги, продавая воздух в яркой глянцевой обертке. Все это так, но, как и в любой истории, есть нюанс. Если перед вами успешный блогер-миллионник, то это действительно талантливый человек, мастер своего дела. Этот факт нужно признать, как бы он ни был неприятен, когда ты читаешь об истории чужого успеха, вспоминая, как накануне в гипермаркете выбирал майонез подешевле.

Так вот этих суперуспешных инфоцыган государство, судя по всему, решило поучить жизни. С разницей в несколько дней силовики предъявили претензии двум крупным блогерам. Так, в начале марта задержаны блогер Лерчек (Валерия Чекалина) и ее муж Артем. Им предъявлено обвинение в неуплате налогов. По версии следствия, в 2020-2022 годах блогеры превысили лимит упрощенной системы налогообложения в 150 млн рублей. За продажу фитнес-марафонов семья получила значительно больше лимита. Как сообщил Следственный комитет, блогерам удалось уклониться от уплаты налогов в размере более 300 млн рублей. Похожие претензии предъявлены Александре Митрошиной, которая, по версии следствия, не доплатила родине налогов на сумму 120 миллионов за продажу образовательных курсов. Еще у ряда блогеров в эти дни проходят различные следственные действия, так что, весьма вероятно, в самое ближайшее время еще кто-то из успешных инстасамок и инстасамцов переедет из уютных пентхаусов в несколько менее уютные камеры СИЗО.

Я не собираюсь формировать в их пользу общественное мнение, но есть ряд вещей, в которых хотелось бы разобраться. Прежде всего, в чем причина такого массового наезда системы на блогеров? Им всем, как мы видим, предъявлены обвинения в уходе от налогов. С самим фактом пусть разбирается следствие, но у меня вопрос: почему проблема, если она существует, вскрылась именно в 2023 году? Блогеры у нас существуют с незапамятных времен, многие инстасамки уже давно вышли в тираж и растят внуков. Трудно поверить, что укрывательством от налогов российское инфоцыганство занялось лишь в 2020-е. Значит, что-то неуловимо переменилось в последнее время?

И тут на ум приходит только одно. Мир ведь у нас полностью изменился, чиновники не устают повторять, что мы живем в новой реальности. В чем ее суть, пока не очень понятно, кроме того, что мы отказываемся от идолопоклонства перед Западом, а культ потребления признан вредным и ошибочным. Демонстрация красивой жизни для некоторых слоев населения с недавних пор приравнивается чуть ли не к госизмене. Возможно, именно в этой плоскости лежит ответ на вопрос. Не секрет, главным элементом любой инфоцыганской деятельности является демонстрация успешности. Это продавец селедки в сельмаге может выглядеть, как ему вздумается, а продавец воздуха не имеет выбора — он должен всем своим видом, от кончика педикюра до набриолиненного пробора наглядно демонстрировать, что жизнь удалась.

И как-то так в России сложилось, что синонимом успешности в блогосфере является именно красивая жизнь, проявления которой сегодня признаны непатриотичными. Все эти «лерчики», с точки зрения системы, морально разлагают наше общество, прививая ему чуждые ценности западного общества бездуховного потребления. Какой, к черту, может быть сегодня путь к успеху, когда наши солдаты гибнут на Донбассе, а проклятущий Запад, перед которым по-прежнему преклоняются все эти продавцы воздуха, поставляет на Украину летальное оружие?

«Жизнь удалась: рандомное фото» (источник: vjoy.cc)

Вишенкой на этом торте является вопиющая независимость и «непостроенность» российских блогеров-миллионников. Они — сами по себе, живут вне политики, потому что им сегодня так выгодно, многие зарабатывают в России, а жить предпочитают в каком-нибудь Дубае. Перефразируя известного псковского политика Алексея Севастьянова, «их сердце не бьется в такт с гражданами России». А время такое, когда всех, кто выбивается из общего строя, понемногу прибирают к ногтю. Ну а если кто-то оказался неспособен самостоятельно понять, как нужно вести себя и какие ценности продвигать в этой новой реальности, что ж — правоохранительные и компетентные органы доходчиво пояснят. Тут очень кстати и налоговая пригодилась, которая, конечно же, владела информацией о том, как эти инфоцыгане уходят от налогов. Остается лишь наблюдать за развитием сюжета и гадать, ограничатся ли в данном случае финансовыми претензиями или же лидеры отечественной блогосферы окажутся виновными во всех смертных грехах, от распятия Иисуса до убийства Мартина Лютера Кинга.

И еще один интересный аспект проблемы. Логика нашего государства понятна, но меня не перестает удивлять реакция российского общества на подобные истории. Еще ничего не ясно, пока лишь предъявлены обвинения, следствие находится в самом начале длинного пути. Излишне говорить о том, что виновность человека, независимо от того, дворник он, валютная проститутка или продавец обучающих курсов, устанавливает только суд. Но русскому человеку, в широком смысле слова, не нужно никаких доказательств и вердиктов суда — наш человек уже все для себя решил и вынес свой суровый приговор.

Я в эти дни читал много разных комментариев и, в очередной раз, был неприятно поражен градусом ненависти и злобы, которые буквально клокочут в людях. Что самое интересное, никому особо дела нет до неуплаты налогов. Плевать на то, что они там нарушили. Вся их вина в том, что они успешны и не стесняются эту успешность демонстрировать. Помните, был такой хрестоматийный персонаж в ситкоме «Наша Russia» Сергей Юрьевич Беляков, который разговаривал с телевизором? Мы сами не заметили, как этот «Сергей Юрьевич Беляков» вошел во многие дома и стал среднестатистическим россиянином, который «рабочий человек», поэтому не любит олигархов, чиновников, гаишников, правительство, сексуальные меньшинства, Тимати, Малахова и состоятельных людей.

Что касается реакции на успех, то приступ ярости и ненависти вызывает любой аксессуар: сумка Louis Vuitton, швейцарские часы, томное фото с зарубежного курорта. В массовом сознании сформировалось мнение, что честно на все это заработать нельзя. Когда Росстат нам сообщает, что средняя зарплата едва перевалила за 40 тысяч рублей, о каком «луи виттоне» может идти речь?

Государство подобные настроения с радостью эксплуатирует. Так мы снова возвращаемся к подзабытому советскому культу серой массы и слияния с толпой. Человек в нашем государстве не должен сильно отсвечивать, демонстрировать независимость и способность идти своим путем вне общего серого строя. Чем более успешен человек, тем менее зависим он от государства и, соответственно, более непредсказуем в своих действиях.

А что же народ? Откуда это стремление не выделяться из толпы и испытывать ненависть к тем, кто, так или иначе, выбивается из серой массы? Думаю, это такая защитная реакция. Страх пойти своим путем, попытать счастья в жизни, рискнуть и вырваться за пределы замкнутого круга. Страх сменить ненавистную низкооплачиваемую работу. Страх называть вещи своими именами. В конечном счете, неспособность признаться себе, что корень всех бед — собственный страх предпринять усилия и что-то изменить в себе, а не кто-то другой.

Но это непросто. Гораздо проще напялить пузырящиеся на коленях треники, лечь на затертый продавленный диван, откупорить дешевое пиво и включить российское ТВ. И вместе с госпропагандой в едином порыве признать, что в разбитых российских дорогах, нехватке врачей, низких зарплатах и высоких ценах виноват не только Байден, но еще и российские блогеры-миллионники, проклятые инфоцыгане, продающие воздух. Возрадоваться, что наконец-то за них взялись, что страна наша на правильном пути. На этой ноте хлебнуть пивка и торжествующе ухмыльнуться, почувствовав в очередной раз уверенность в завтрашнем дне.

Константин Калиниченко

*Instagram принадлежит корпорации Meta (признана экстремистской организацией, ее деятельность запрещена в РФ)

Теги: #Резонер
Источник: Псковская Лента Новостей
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