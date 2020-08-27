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Реплика Калиниченко: Предчувствие гражданской войны

Главная новость сегодняшнего дня напоминает удар молнии в бочку с порохом.

Россия сформировала резерв из сотрудников правоохранительных органов для возможной отправки в Белоруссию. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью Сергею Брилеву. «Александр Григорьевич попросил меня сформировать определенный резерв из сотрудников правоохранительных органов. И я это сделал. Но мы договорились также, что он не будет использован до тех пор, пока экстремистские элементы в Белоруссии не перейдут границ, не начнут разбой».

Что – опять? В очередной раз Россия намерена изобретать ограниченные воинские контингенты и влезать в дела других государств для выполнения интернационального долга. Мало нам в 2020 году других проблем? В конце концов, мало нам украинского сценария, так вот решили снова ввязаться в чужие дела и организовать маленькую победоносную войну?

История всегда повторяется в виде фарса или трагедии. Похоже, что в этот раз и то и другое решено совместить.

Чем обычно заканчиваются наши вмешательства в дела суверенных государств, думаю, нет нужды напоминать. Однажды лидер Афганистана попросил помощи у Страны Советов, после чего мы увязли там на 10 лет, в тихом ужасе подсчитывая потери и увеличивая производство цинковых гробов. Как гражданину РФ и жителю Пскова мне весьма тревожно. Нам отсюда менее 300 км до границы с Белоруссией, и иметь под боком свой «маленький Сектор Газа», честно говоря, не улыбается.

Успокаивает ли вас ремарка, что этот контингент неизвестной численности не будет использован, «пока экстремистские элементы в Белоруссии не перейдут границ, не начнут разбой»? Вот, мне кажется, что границы там давно перешли, а ситуация в Белоруссии вышла из-под контроля примерно 9 августа. С тех пор не вполне ясно, кто там что контролирует. Но очевидно, что когда действующий президент летает над городом с автоматом Калашникова и до зубов вооружает несовершеннолетнего ребенка, говорить о контроле, в общем, не приходится.

Помощь братскому народу – это совершенно нормально. Но вот вопрос: кто будет определять, кто в Белоруссии сегодня нам братья, а кто – экстремисты? Если товарищи омоновцы и Соловьев с Киселевым, то «такой хоккей нам не нужен».

Но даже если эти парамилитари никуда не выдвинутся – тогда для кого этот сегодняшний месседж? Белорусский протест это способно только подогреть. Число лояльных и дружественных к россиянам белорусов будет уменьшаться в геометрической прогрессии. Мировое сообщество, несомненно, тоже напряглось. Полагаю, мы в ответ получим очередной набор санкций, которые, как бы мы не бодрились, рано или поздно добьют нашу экономику.

И все это ради того, чтобы не дать исчезнуть с политического олимпа очередного проштрафившегося диктатора? Неужели эта цель оправдывает такие средства?

Константин Калиниченко