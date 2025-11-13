Блоги / Константин Калиниченко

Не отнимай – продай!

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Резонер». Еженедельная программа, посвященная резонансным событиям общественно-политической жизни, выходит по четвергам в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Автор и ведущий – Константин Калиниченко.

«Контроль и запрет, на самом деле, естественная реакция организма на все непонятное и рационально необъяснимое. Своего рода, рудиментарная реакция психики. Наши предки, когда не могли объяснить происходящее, изобретали богов. Сегодня предпочитают ничего не придумывать, а просто запрещают»

Вильгельм Райх, австрийский психоаналитик

Не отнимай — продай. Вот девиз, который стоило бы выбить золотыми буквами над входом в Министерство финансов. В 2025 году наше социальное государство находится в активном поиске денег. Этот поиск все чаще приводит его в наш карман, куда оно лезет в последнее время без малейшего стеснения. То сбор утилизационный, то технологический, то экологический. Такое, знаете ли, ощущение, что в ближайшем светлом будущем появятся налоги на соль, дым и спички. И тариф на выброс углекислоты из организма.

Если вдуматься, вся эта история удивительно напоминает средневековую монархию. Когда королю докладывали, что денег в казне нет, а мир в отношении с соседями еще не наступил, недолго думая, вводились «щитовые деньги». Потерпевшему, в лице народа, популярно разъяснялось, что для него так даже лучше будет. Народ, конечно, не верил и бурчал, но платил. С тех пор минули столетия, а ничего не изменилось: только луки и стрелы заменили на беспилотники.

Вот, например, Фонд капитального ремонта. В теории, откуда ни посмотри, благородная идея — чинить стареющие дома. На деле — очередной принудительный донорский марафон с непредсказуемым результатом. Ведь, если платишь ты уже сегодня, а замена лифта в твоем доме назначена на 2047 год, непросто смотреть в будущее с оптимизмом.

Но тут ведь есть, где разгуляться ответственным чиновникам. Даже странно, что, придумав Фонд капремонта, они остановились и не развили сюжет.

Например, нужно принципиально решать вопрос с дворами, которые, в массе своей, пребывают в крайне плачевном состоянии. А как тут решишь, если федеральный центр денег не дает, муниципалитеты бедны как церковная мышь, притом, что асфальт во дворах превратился в лунный ландшафт, в связи с чем ремонт методом скрещивания дерьма и веток уже не помогает?

Но ведь есть простое и понятное решение проблемы. Создать Фонд капитального ремонта дворов! И чтобы дважды не вставать, Фонд капитального ремонта междворовых проездов. Тут главное начать, а дальше дело пойдет.

И никогда не останавливаться на достигнутом. Следом появится Фонд капитального ремонта клумб, Региональный оператор в сфере обращения с детскими качелями. Плату взимать, разумеется, ежемесячно. Чтобы не множить сущности, разработать единую квитанцию для всех фондов и регоператоров, но можно и через Госуслуги. Народ побубнит, но, как всегда, переживёт. У нас ведь давно так заведено: если где-то не хватает денег, надо не думать, где сэкономить, а просто изобрести новый утилизационный сбор.

Однако, наметилась потенциально опасная тенденция. Смотрите за руками. Пока одна государственная рука настойчиво тянется в карман электората, другая судорожно штампует запреты и ограничения. Народу, не всегда сознательному, старается помочь разобраться, что к чему. И как-то так выходит, что народу этому практически ничего нельзя – куда не сунься, одни соблазны. Там иноагенты смущают широкие народные массы сладкоречивыми голосами, здесь соцсети искушают нехорошим и разным. Откуда-то из-под левого плеча лезут экстремисты, которых невооруженным глазом и не примешь за экстремистов. Где уж тут народу глубинному разобраться во всех хитросплетениях. Поэтому решено было запрещать и не пущать.

Смотрите также Запретительный зуд

Вот, не надо бы эти вещи совмещать. Свободы легко отнимать, когда экономика процветает, а общество благоденствует. Как было, например, в сытые 2010-е. Такой компромисс наши люди воспринимают спокойно. А сочетание запретов и ограничений с залезанием в карман воспримут нервно, тут двух мнений быть не может. Странно вдвойне, что подобное происходит за год до парламентских выборов. Зачем сейчас-то драконить избирателя?

И вообще: зачем же запрещать? Ведь тут просто бесконечное пространство для фантазии и вдумчивого изъятия денег у населения.

Государству надлежит запреты грамотно продавать.

Если же не хватает идей для новых Фондов, целесообразно обратиться к историческому опыту. Рекомендую Францию эпохи Нового времени. При Людовике XV на этом деле собаку съели. Там продавали всё: должности, чины, звания, права на въезд в Версаль. Желаете быть маркизом? Извольте, но это будет соответственно стоить. Хотите парковать карету у входа в Лувр? Нет препятствий патриотам – только надо «занести». Королевская казна от такого либерализма временно распухала, народ, понятное дело, нищал на постоянной основе, а система работала как швейцарские часы.

В общем-то, наша ситуация мало чем отличается. В 2025 году государство по-прежнему твердо настроено решать экономические трудности за счет народонаселения. Но отбирать напрямую как-то некрасиво. Не слишком соотносится не только с декларируемыми целями, а и с некоторыми положениями законодательства. Но и из этой деликатной ситуации есть простой и красивый выход.

Стонешь, что мобильный интернет утрачен безвозвратно, и жизнь твоя не такая, как прежде? Есть решение проблемы. Заплати.

Хочешь смотреть заблокированные ресурсы — оплата на Госуслугах, квитанция в приложении.

Желаешь YouTube без тормозов? Специально для вас у нас тариф «Под спидами».

Алкаешь лицезреть дев прекрасных, котиков и ноготочки в Инстаграм* — что ж, сей безобидный контент идет по льготной ставке.

Фейсбук*? Понимай, где живёшь: это уже контент 18+, для политически стойких. Стало быть, оформи тариф «Враждебный», он же двойной.

А что же митинги? Тоже можно продавать – негоже ограничиваться полумерами.

Тариф «Безобидный наблюдатель» — просто пришёл, посмотрел и ушел.

Тариф «Активный» — кто хочет постоять с плакатом и покричать лозунги.

Тариф «Экстремальный» — пакет «всё включено», с доставкой административного протокола курьером «Пятерочки» на дом.

Ну, разумеется, студентам, пенсионерам и беременным женщинам скидки. Для самых неугомонных – годовой абонемент с персональным следователем и круглосуточным прокурорским обслуживанием.

Постоянно паркуетесь под знаком «Остановка запрещена» и получаете штрафы? Зачем же штрафы – оплатите 10 000 рублей в месяц по тарифу «Законопослушный нарушитель» и паркуйтесь назло всем.

Езда с превышением скорости под камеру — 7 500 целковых в месяц в рамках тарифа «Быдло за рулем».

Не желаете пристегиваться – символические 1 500 рэ, тариф «Бессмертие».

Проезд на «красный» — премиум-тариф «ЕКХ».

Смотрите также Почти 8000 фактов проезда на запрещающий сигнал светофора выявлено в Псковской области с начала года

И не надо смеяться: это же цивилизованный подход. Вместо того чтобы людей штрафовать — дать им выбор. Свобода за деньги. Рынок решает всё. Свобода как услуга, хочешь свободы – плати.

Государство в классической парадигме уже давно заменило пряник на второй кнут. И, похоже, само устало от этого садомазохизма. Так зачем марать белые руки запретами, портить себе карму вечным недовольством народа, тратить силы на репрессии, если можно просто продать право на нарушение? Гораздо логичнее.

И всё честно: хочешь жить как «белый человек» — плати как платежеспособный клиент.

Между прочим, в этом подходе есть глубокая философия. Ведь что такое современная Россия, как не гигантский супермаркет, где всё продаётся, кроме совести? Мы давно платим за образование, за медицину, за парковку, за воздух в ипотечной квартире. Почему бы не платить за право быть собой? Тем, кем хочется быть.

Кстати, государству даже не придётся изобретать механизмы. У нас всё уже готово: Единый реестр нарушителей, портал Госуслуг, личный кабинет гражданина. Добавьте туда вкладку «Особые привилегии» — и дело в шляпе.

По сути, это просто честнее. Мы же привыкли, что государство берёт тайно, под видом заботы. И все всё понимают, но делают вид, что не понимают. Так пусть берёт открыто, на кой черт нам эта игра в поддавки с заранее известным результатом? Не отнимай — продай. Люди, может, не сразу, но оценят. Русский человек любит, когда всё по чеку.

И знаете, что самое интересное? Работать будет. Потому что мы живём в стране, где даже запреты уже воспринимаются как услуги.

Так мы и бюджет наполним, и сохраним лицо. Людовик XV, если б мог, аплодировал бы стоя.

Константин Калиниченко

*принадлежат корпорации Meta, признанной экстремисткой и запрещенной в РФ