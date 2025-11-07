Псковcкая обл.
07.11.2025 17:010 Реплика Константина Калиниченко: Подвешенное состояние 06.11.2025 17:070 «Россия – щедрая душа» 30.10.2025 17:426 Маркетплейс накидывает удавку 29.10.2025 17:350 Реплика Константина Калиниченко: Дебумагизация школы 23.10.2025 16:250 12 классов школы
Блоги / Константин Калиниченко

Реплика Константина Калиниченко: Подвешенное состояние

07.11.2025 17:01|ПсковКомментариев: 0

Заметное кадровое назначение сегодня обсуждает псковский истеблишмент и педагогическая общественность. Теперь уже экс-руководитель Псковского областного института повышения квалификации работников образования (ПОИПКРО) Екатерина Гончарова назначена проректором по инновационной деятельности ПсковГУ.

 

Многие сходу бросились иронизировать на предмет «инновационной деятельности ПсковГУ», сравнивая ее с черной кошкой в темной комнате. При известных проблемах главного псковского университета, не был бы столь категоричен. Но сейчас не об этом. Хотелось бы поговорить о стилистике современного кадрового менеджмента. Смотрите, что у нас происходит.

Возьмем сферу образования региона. У нас теперь даже есть целое Министерство образования Псковской области. Жаль, что это никак не решает проблему турбулентности системы. Первый замминистра Гор Брутян покинул пост так, что оставил слишком много вопросов: то ли его со дня на день сделают козлом отпущения за все «грехи», от срыва сроков строительства новых школ до убийства Кеннеди, то ли Гор Спартакович, понимая расклады и не питая иллюзий, просто решил вовремя покинуть «тонущий корабль». А в кулуарах «желтого дома» не первый день ходят упорные слухи, что и министр образования Псковской области Андрей Ермаков тоже сидит на чемоданах и готов в любой момент навострить лыжи подальше от богоспасаемой Псковщины.

В этой перманентной нестабильности переход Екатерины Гончаровой в руководство ПсковГУ выглядит, в общем, логично. Г-жа Гончарова руководила ПОИПКРО с марта 2023 года. Все это время работала в статусе врио ректора. 2,5 года в подвешенном состоянии — согласуют или нет? Любой руководитель, которому 2,5 года не убирают приставку врио, задумается, в чем проблема и надо ли оно ему? И коллектив ведь не дурак, начинает задаваться вопросами. Почему начальника не назначают? Постоянный у нас лидер, и надо ему присягать на верность, или временный, а значит, не следует торопиться с верноподданническими визитами в начальственный кабинет? Конечно, это никак не улучшает микроклимат в коллективе и рабочую обстановку в целом.

Добавим сюда полнейший туман с руководством ПсковГУ, куда сегодня пришла работать г-жа Гончарова. С момента, когда экс-ректор Наталья Ильина сменила уютное кресло руководителя на жесткие нары Псковского тюремного замка, у штурвала стоит доктор педагогических наук Сергей Николаев. Разумеется, в статусе врио ректора. В вузе уже устали гадать, избавится Сергей Николаевич от этого «символа бренности», или же Минобрнауки по дурной, но сложившейся традиции направит в регион очередного «эффективного управленца», который постепенно сковырнет прежнюю команду и расставит своих людей на ключевые должности? Не исключено, что и здесь будет практика, когда действующий врио годами руководит в подвешенном статусе.

В прежние времена приставка врио означала, что человек на подхвате — временно, на коротком отрезке, держит руль, пока начальство оперативно подыскивает капитана. Или его уже готовы назначить на ответственный пост, но верхние люди хотят присмотреться, насколько убедительно выглядит персонаж в амплуа начальника. Так или иначе, эта «передержка» занимала непродолжительное время, обычно не дольше трех месяцев.

Сейчас же «временно исполняющий» — это почти пожизненный титул, новая форма чиновничьего дзена. «Нет цели, есть путь», — как любит говорить один бывший высокопоставленный чиновник прежней администрации. Годами можно «временно» управлять университетом, министерством, районом.

И ведь удобно. Врио — это прежде всего подвешенное состояние. Если реально заинтересован в должности, будет землю грызть, с начальством ладить. Ну а если надоел, то нет проблем избавиться от человека — достаточно просто не продлить полномочия.

Модно стало мариновать руководителей, как огурцы в рассоле. Только рассол этот — из непонимания, кто принимает решения, и нежелания наверху брать на себя хоть какую-то ответственность. Ведь назначить — означает признать выбор, а за выбор потом отвечать. Утвердил же какой-то умник в Минобрнауки Наталью Ильину ректором ПсковГУ, а у общества и правоохранителей теперь масса вопросов: как эта распрекрасная дамочка прошла многочисленные проверки, в т.ч. на коррупционную составляющую? Временный же статус снимает с вышестоящего руководства кадровую ответственность.

Вот только есть нюанс. Система, где никто не уверен в завтрашнем дне, рождает не реформаторов и реально эффективных управленцев, а выживающих и беспозвоночных. Людей, не склонных проявлять инициативу, зато уверенно отсиживающихся, не отсвечивающих и безошибочно смотрящих в рот начальству. И начальству нравится — вечный порядок в рядах, никаких тебе разговорчиков в строю.

Так и пришли к тому, что Россия — страна вечных временно исполняющих. Такие у нас теперь HR-технологии. Вечный кастинг без премьеры.

Константин Калиниченко

Источник: Псковская Лента Новостей
