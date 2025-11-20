Псковcкая обл.
Константин Калиниченко
Блоги / Константин Калиниченко

Синдром отмены репутации

20.11.2025 17:47|ПсковКомментариев: 0

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Резонер». Еженедельная программа, посвященная резонансным событиям общественно-политической жизни, выходит по четвергам в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Автор и ведущий – Константин Калиниченко.

 


«Хорошая репутация важнее чистой рубашки. Рубашку можно выстирать, репутацию — никогда»

Альфред Нобель

В понедельник стало известно, что министр образования Псковской области Андрей Ермаков скоропостижно покинул свой пост. Казалось бы, заштатная новость: чиновники в современном мире приходят и уходят примерно так же незаметно, как меняются рекламные баннеры на «Госуслугах». Но история эта — не про экс-министра Ермакова, а про то, чего в современной России практически не осталось. Про институт репутации. Институт, который в прежние времена был для государственного мужа важнее, чем кресло и зарплата.

Когда-то слово «чиновник» подразумевало то, что сегодня называют бессодержательным словом «компетенции». А, говоря нормальным русским языком, знания, т.е. априорное понимание того, чем он там управляет. Такие нюансы как культура речи и ответственность перед обществом даже не обсуждались – это входило в базовую комплектацию чиновника.

Ничего из перечисленного сегодня не является обязательным. Я, честно говоря, даже затрудняюсь назвать, какие же «компетенции» сегодня реально востребованы? Порой кажется, что достаточно иметь универсальный позвоночник и быть, что называется, «своим человеком». Все. Репутация? Не, не слышали.

Давайте сразу оговоримся: в региональной структуре власти есть компетентные чиновники, для которых профессиональное качество и репутация, по-прежнему, не пустой звук. Но это, я бы сказал, исчезающий, «краснокнижный» вид госслужащего. Про абсолютное большинство такого не скажешь.

Кого-то назначают на ответственную должность – никто не понимает, за какие заслуги. Увольняют — тоже неизвестно, за что. Лично знаю примеры, когда руководитель органа власти годами не понимает своей сферы ответственности. И то ли не пытается разобраться, то ли, извините, не в силах. Такие чиновники боятся идти на интервью в СМИ, а если приходят, несут, порой, такую дичь, что, ей-богу, неудобно перед радиослушателями становится. Сидишь в эфире, самому стыдно, что в этом бардаке непосредственно участвуешь. А чиновник напротив вообще не парится – сидит радостный, не краснеет и не потеет. И годами как-то руководит, несмотря на провальные результаты, репутационные издержки системе и стойкий общественный негатив.

Иногда их все же снимают. Понять логику отставок, как правило, невозможно. Ясно, что человек завалил вверенное направление. Но он его, можно сказать, с первых дней уверенно заваливал, к моменту увольнения не изменилось ничего. Ну так хотя бы поясните обществу, что произошло, что и в какой момент пошло не так. Но у нас же не принято прогибаться. Сняли – не сняли? Так надо, не лезьте не в свое дело.

Ладно, возможно, это такой менеджмент, в каких-то умных книжках по государственному и муниципальному управлению написано, что ничего не надо объяснять, а кадровая политика должна быть максимально непредсказуемой для широких народных масс. Интереснее другое.

Какова судьба горе-чиновника, продемонстрировавшего вопиющую некомпетентность и отсутствие настоящих управленческих навыков? Может быть, он уходит в народное хозяйство, в частный сектор, где и находит себя успешного? Да счас, держите карман шире.

Этот персонаж временно исчезает с радаров, залегает на дно. А через 3-4 месяца мы внезапно узнаем, что умник всплыл в другом регионе страны – и, представьте себе, тоже на руководящей должности. В новый регион с чистой совестью. Точнее, с чистенькой репутацией – как старый айфон после сброса до заводских настроек.

Один регион освоил — выглядел нелепо, поднабил шишек. Второй – потренировался, научился обходить острые углы. Третий — уже «опытный управленец». Тур по стране. Чиновник-гастролер. Где-то наследил, где-то осрамился, где-то провалил все, что можно. Проблема? Отнюдь. Плевать. В России нет репутационных последствий. «Выгнать из профессии навсегда» за полную профнепригодность осталось где-то в более принципиальном прошлом. Сегодня для чиновника должностной провал, в большинстве случаев, означает переезд на новое местоположение, не более того. Такое, знаете ли, ощущение, будто это индийская каста, куда попадаешь по факту рождения, а выпасть из нее практически невозможно, если уметь держать нос по ветру и своевременно гнуть позвоночник в нужную сторону.

Проблемы начинаются только когда на пороге дома появились правоохранители с санкцией. Вот тогда совершенно неожиданно выясняется, что светоч мысли был порядочной сволочью, под маской грандиозного человечища скрывался аккуратный криминальный гнойник. Как в случае с бывшим ректором ПсковГУ. Пока в кресле — почти что академик, кудесник и основоположник. Сняли — понеслось. Классическая русская история: при должности — «уважаемый человек», а спустя неделю — уголовное дело.

Но даже это мелочи по сравнению с тем, как у нас исчезли хоть какие-то маркеры поведения власти. Можно-нельзя? Не, не слышали. Губернатор одного из регионов орет матом на подчиненного на камеру — и ничего. Вообще никаких последствий. Ни какого-то окрика сверху, что «так делать плохо», что «ты регион представляешь, а не вышибала в пивной». Публичное унижение человека, годящегося тебе в отцы, — и как с гуся вода. Политический иммунитет. Какой уж тут разговор о репутации, если власть сама регулярно и демонстративно показывает: «Нам можно все. Я здесь барин». И это, увы, становится новой нормой.

В 2025 году сложно что-то новое изобрести, поэтому люблю исторические параллели. И в нашем случае таковая имеется. Поздняя Римская империя. Там, как известно, было много нехорошего, в т.ч. напрочь пропал институт репутации. Чиновники, согласно описанию современников, часто напоминали идиотов, а казнокрадом был каждый первый. Но именно таких часто назначали курировать важные направления. Проваливался в одном месте, переводили на другое, если уже клейма было негде ставить, то в другую провинцию. Итог — деградация управления, упадок институтов, в конечном итоге, развал государства. Империя, в очередной раз говорю, рухнула не от варваров, а от полного безразличия к качеству людей у власти.

У нас сейчас похожий же маршрут, только с 4G и соцсетями.

Сказанное касается не только чиновников. Частный сектор радостно перенял принцип: «Быть не профессионалом, а быть нужным». Подрядчик может, как оказалось, 33 раза сорвать выполнение госконтракта. Но его снова приглашают участвовать в тендере. Компания занесена в реестр недобросовестных поставщиков, а ей снова дают контракт, чтобы она облажалась в 34-й раз. Как такое происходит? У меня нет рационального объяснения. Потому что других нет, надо мазохистски терпеть и работать с патологически недобросовестным бизнесом? Или тут что-то из области «рука руку моет»? Потому что этому поставщику не надо объяснять сакральный смысл слов «откат», «конверт» и «20%»? А может, потому, что всем плевать, никто не хочет видеть проблемы?

Магазины продают просрочку, регулярно на этом попадаются. В цивилизованном обществе давно бы такой магазин разорился, а у нас ничего, работает, как ни в чем не бывало. Плевать – сегодня вы бурно возмущаетесь, митингуете в соцсетях, но завтра опять придете, никуда не денетесь. Крупнейший мясокомбинат страны регулярно попадает в обзоры Роскачества — то мясной клей, то из состава исчезают основные ингредиенты, которые там должны быть. И что? Ничего. Компания даже не реагирует на контролирующие органы. Рынок проглотит все, а покупатель забудет через сутки. Получается, сами виноваты.

В этом смысле утрата института репутации напрямую связана с абсолютным бессилием общественного мнения. Оно перестало на что-либо влиять, его перестали бояться. Народ может сколько угодно митинговать в соцсетях и скрежетать зубами — это только укрепляет позиции того, кого критикуют. Времена, когда генерального прокурора снимали с должности из-за нелицеприятного видео в бане давно в прошлом.

Все это — один и тот же синдром отмены репутации, которая в нашем обществе больше не имеет значения. Система работает по принципу: «Лишь бы нравилось начальнику». А то, что ответственный сотрудник – токсичный некомпетентный вредитель, это так, несущественные издержки на великом пути.

Вернемся к вопросу об увольнении министра образования. Что мы знаем? Ничего. Почему сняли? Домыслов много, но официально неизвестно – комментариев не было. Была конкретная причина или человек системно не справлялся? Поди догадайся. Сделал ли он что-то полезное за 4 года во главе псковского образования? Возможно. Провалил ли какую-то работу? Может быть. Предполагать можно, а знать не положено. Гражданам, родителям учеников, педагогам? Зачем им. Знания лишь умножают печали. Платите налоги и не задавайте лишних вопросов.

Это, друзья, диагноз. Не конкретному министру — системе. Где институт ответственности растворился как кусочек рафинада в чае. Где репутация напоминает пластиковый пакет — вроде шуршит, а ценности не имеет.

Ну а что в сухом остатке? А в нем довольно интересный результат — мы оказались в ситуации, где директор школы отвечает за все, а министр образования толком ни за что. Где продавца наказать легко, а директора магазина практически невозможно. Подрядчик срывает строительство школы, но никто как бы не виноват и не несет ответственности. Где простому человеку каждый день объясняют, что он кругом обязан, а чиновнику не объяснят даже то, что он хотя бы не должен позорить свое учреждение.

Такие времена, что репутация, пожалуй, даже вредна. Обуза для среднестатистического чиновника или бизнесмена. На человека, искренне думающего о своей репутации, смотрят как на старичка в старомодном прикиде. С грустью и сожалением, как на осколок старого мира.

И ровно до тех пор, пока это не изменится, мы будем наблюдать все те же истории: назначили непонятно кого, уволили непонятно за что, а через год — снова где-то всплыл. Жизнь с чистого листа. Только чернила все те же.

Константин Калиниченко

Источник: Псковская Лента Новостей
