Реплика Константина Калиниченко: Ж*па есть, а слова нет

Анекдотический сюжет разворачивается на просторах правоприменительной практики русского языка. Говорят, запретили слово «ж*па». Признали, вроде как, нецензурным в новой редакции Толкового словаря государственного языка.

Слухи теперь распространяются быстрее ветра. Ряд источников пишут, что Роскомнадзор этот запрет уже опроверг. Мол не дадим «ж*пу» на поругание. Слово это корнями уходит в культурный код русского человека. Стало быть, «ж*па», откуда ни посмотри — наша традиционная ценность, а не то, на чем сидят.

Что ж, пока нет официальных разъяснений, лично я склоняюсь, что слово на букву «ж» запретить просто не могли. Наверху много разного происходит, но ведь не дураки сидят. Не могут там, в «Главном государственном центре запретов и ограничений человека», не понимать истинное предназначение слова «ж*па» в трансцендентном российском дискурсе.

Во-первых, «ж*па» — это универсальная семантическая категория для толкования всего труднообъяснимого и плачевного. Она («ж…») служит для моментального донесения сути вещей в хитро устроенную голову глубинного народа, куда невозможно достучаться академическим языком диссертаций «очкариков».

Во-вторых, как только в обществе начинают с пеной у рта отрицать какое-то явление, значит, оно наступило.

Великий философ Рене Декарт сказал: «Я мыслю, следовательно, существую». Как только явление обретает массовый характер, а его начинают запрещать и отменять — все, явление приняло необратимый характер, а борьба с ним напоминает поединок Дон Кихота с ветряными мельницами.

Не лишним будет вспомнить классику антиутопии — «1984» Джорджа Оруэлла. Где, в рамках формирования новояза, из обихода изымали и запрещали разные, прежде всего опасные и неприятные для власти слова.

Наверное, кому-то неприятно, что «ж*пу» прикрепляют ко многим процессам и состояниям в общественном развитии. Но что поделаешь, наверное, не просто так прикрепляют. «Ж*па» как предельно емкое и исчерпывающее объяснение положения вещей присутствует практически в любой сфере общественной жизни — от экономики до культуры и спорта. Скажете, что у нас, например, с футболом не «ж*па»? А как одним словом назвать то, что происходит ситуацией на дорогах? А с демографией? А с отечественным автопромом? Почему у нас вдобавок к драконовским пошлинам вводят утилизационный сбор на импортные тачки? Потому что с российскими, простите, полная «ж...». Может быть, в культуре поведения добились успехов? Но как тогда объяснить проявления вандализма на каждом шагу? Куда, как говорится, не посмотри…

И вот такое дело, что сей запрет напоминал бы попытку мочеиспускания против ветра. Можно, конечно, попытаться открыть в этом что-то новое, но исход, боюсь, предсказуем. Давайте предположим, что запретили слово «ж*па» законодательно. Ок, СМИ перестанут писать, вернее, станут писать со «звездочкой». Вот так: ж*па, я уже много раз так сегодня написал — на всякий случай. Кому от этого станет легче, лучше или безопаснее?

А ж*па, простите, ж*пой от этого быть не перестанет. Известная восточная поговорка о том, что «сколько ни говори «халва», во рту слаще не станет», в этом смысле, исчерпывающе характеризует бессмысленность запрета.

Вот поэтому я не верю, что в России запретят слово «ж*па». Не дураки во власти сидят, понимают, что не нужно сегодня душить сознание граждан еще вот таким запретом, который способен вызвать лишь отторжение и внутренний протест.

