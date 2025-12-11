Блоги / Константин Калиниченко

Дайте людям праздник!

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Резонер». Еженедельная программа, посвященная резонансным событиям общественно-политической жизни, выходит по четвергам в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Автор и ведущий – Константин Калиниченко.

«Когда человека сажают в тюрьму, его лишают секса, спиртного, возможности заниматься политической деятельностью, путешествовать… И никаких мятежей. Может быть, незначительное количество по отношению к общему числу тюрем. Но когда вы лишаете заключенных сигарет – ба-бах!»

Стивен Кинг «Корпорация "Бросайте курить"»

Со времён древнего Рима человечество выработало базовую истину: народу нужны хлеб и зрелища. Хлеб в последнее время все чаще кусается, у него теперь яркий привкус инфляции и нотки импортозамещения. Это, в общем, неприятно, но не смертельно. Однако зрелища-то кто отменял? Кроме регулярного душеспасительного кнута, людям жизненно необходим и пряник. Желательно мягкий, свежий, с глазурью, а не подсохший и заплесневелый, как ставшее привычным «потерпите, держитесь, не время расслабляться».

Если провести нехитрый анализ инфопотока последних месяцев, что не требует больших усилий или специальных знаний, станет предельно ясно: народ устал. Не от СВО, не от властей, «Единой России» или санкционных списков, которыми нас уже можно оклеить как обоями. Народ устал от тотального, липкого, вездесущего негатива. От ощущения, что жизнь — это не путь, а бесконечная «проверка на прочность». Люди хотят праздника. Не маскарада, не показухи для отчетности за освоение выделенных денег и не пира во время чумы – нормального хотят праздника, человеческого, тёплого, общенационального, от которого внутри что-то оживает, а не сжимается в комок. Так уж устроен человек XXI века.

Да ведь мы помним еще, как это работает! Относительно недавно, в 2018 году страна принимала чемпионат мира по футболу. Люди улыбались. Люди радовались. Чувствовали, что вообще-то Россия — классная, большая, напрочь живая страна, а не суровый айсберг, на котором можно только сдержанно и высокопарно терпеть и страдать. До этого Олимпиада в Сочи создала тот же эффект. Да, дорого, помпезно, из бюджета. Но зато каждый человек, кроме конченых душнил, ощущал сопричастность и гордость за страну. Даже если думал, что деньги можно было потратить более практично.

Все это прекрасно работало, но, в какой-то момент, что-то произошло, концепция поменялась. Сверху спустили новую методичку с названием «Как отнять, запретить и испортить настроение». Удобная такая серая книжка: открываешь любую страницу — а там богатый выбор между «заблокировать», «ограничить», «запретить», «изъять» и «подумать о необходимости ужесточения». Через раз стали звучать мантры: «туго затянуть пояса», «взглянуть в лицо трудностям» и хрестоматийное «не время улыбаться». Сквозь такие посылы невольно создаётся впечатление, что мы все дружно стоим в очереди у последней кастрюли пустого борща, и кто улыбнётся — тому половником по лбу.

Но у людей психофизиология простая: чтобы не впасть в депрессию, не начать рыть землянку и не уйти в монастырь, им нужно регулярно думать о хорошем. Верить в перспективу, раз уж сегодня полагается терпеть. Это естественная психологическая защита, древнее, чем даже древнейшая профессия. Так дайте же людям праздник, черт побери!

Возьмём Псков. Что-то там у нас всё время не получается с подрядчиками и школами, но вот идею «Псков — город Рождества» породили крайне удачно и своевременно. Вроде бы, ничего сверхъестественного – закупили световые конструкции, рождественско-новогоднюю иллюминацию и вуаля – создали ощущение праздника. Молодцы, что тут еще сказать. Народ наш суровый моментально откликнулся – фотографируется у новых инсталляций, дети визжат, взрослые, страшно подумать, улыбаются. Многие пытаются вспомнить, каково это вообще – улыбаться в публичной плоскости, испытывают поначалу некоторую неловкость, оглядываются по сторонам, не осудят ли их за столь нетипичное выражение эмоций? Но видят, что улыбаются многие кругом, и сами перестают стесняться.

Это все очень хорошо, но — и тут начинается легкая грусть — это лишь эпизод, совпавший с календарем. А глобальная концепция, если честно, всё ещё основана на одном большом «нельзя».

Молодежь топит за Хэллоуин? Это богохульное и нескрепное – надо запретить.

Святой Валентин? Не наш, бездуховный. На месте этого легкомысленного импортного персонажа должны быть отечественные страдальцы, с богатым перечнем испытаний и мучений в резюме.

Хотите карнавал? Хотеть не вредно, но «не время».

Песни распевать желаете? А не слишком весело тут у вас? И еще надо разобраться, что там у вас за песни. А то, вон, спела одна на площади Восстания, так ее на 13 суток упекли – явно же неспроста.

Смех позволяете? Подозрительно. Разве есть повод смеяться? А над кем?

Такое ощущение, что люди обязаны бесконечно ходить с выражением лица «я вдумчиво страдаю ради неизвестного будущего». Если ты вдруг посмел поднять уголок губ — будь готов к пристальному вопросительному взгляду. А стоит попробовать развить тему, на тебя тут же налетают сетевые морализаторы и ревнители суровости, назидательно сообщают, что сейчас снова не время улыбаться и странно, что тебе надо это объяснять.

Самое забавное — если открыть учебник истории, становится очевидно: у нас всегда «не время». Вот уже примерно тысячу лет, глубже пока историки не пронизали эпохи, чтобы дать однозначный ответ. А как пришли на Русь татаро-монголы, тут-то и поселилась в сердцах вековая печаль. Так и жили дальше – монголы, поляки, наполеоны, большевики, немцы, перестройки, пандемии, мировые кризисы. В перерывах между ними у нас как-то не возникло ни одного периода, когда власть сказала бы: «Ребята, выдыхаем. Хорошо поработали, сейчас немного расслабьтесь, мы за вас впишемся».

Вася Ложкин «Не время»

Ладно. Как говорят современные чиновники, критикуешь – предлагай. Так вот, идея в следующем.

Надо создать Министерство счастья. Да-да. Настоящее министерство в составе правительства России. Не такое, как уже существующие – они все с наморщенными лбами погружены в суровые трудовые будни, это как раз по части терпеть и затягивать пояса. Нужно же такое ведомство, которое научит нас радоваться жизни и выходить за рамки серой повседневности.

Туда — всех наших креативных депутатов и общественников, благо их в избытке, они порой не знают, куда девать неуемную энергию. Милонова, Хамзаева, Мизулину и прочих федеральных креаклов. Им, я думаю, всё равно, что генерировать: запреты, инициативы, праздники — все едино, лишь бы пресса о них писала. Главное – четко поставить задачу и определить дедлайн, а там пусть самовыражаются.

Представляете, как утром просыпаетесь, открываете Телеграм, а там новости:

«Султан Хамзаев распорядился немедленно разблокировать Roblox и торговую сеть «КБ» в Вологодской области».

«Депутат Милонов потребовал незамедлительно открыть секс-шопы в каждом микрорайоне, из расчета 1 секс-шоп на 1000 человек».

«Екатерина Мизулина весь год будет раздавать Wi-Fi».

Можно, конечно, тупо раздать всем денег. Но это дорого, временно и неэффективно. Народ наш гарантированно спустит всё за выходные, как матрос, сошедший на берег. Деньги закончатся, праздника не останется. Да и что дальше? Снова кнут?

Надо признать очевидное: вечный кнут — тупиковая стратегия. Она работает только в коротком периоде, а в долгом — вызывает либо крысиную злобу, либо ползучую апатию. Даже в Северной Корее устраивают праздники — и какие! С оркестрами, танцами, общенациональной гармонией в стиле «улыбайся, товарищ, иначе будет плохо».

Так что, может, и нам пора? Не только лишь гирлянды на Рождество и Новый год, не просто елку в декабре-январе. А настоящий общенациональный праздник в повседневной жизни. Радость. С ощущением всеобщей причастности.

Потому что, если людям постоянно показывать кнут — они и жить начнут, как под кнутом. Как египетские рабы на строительстве пирамид.

А если хотя бы иногда давать им пряник — они вспомнят, что живут в стране, где можно не только терпеть, но и просто нормально каждодневно жить.

Дайте уже людям праздник. Пока они сами его себе не начали делать по собственному разумению.

Константин Калиниченко