Блоги / Константин Калиниченко

Предчувствие оттепели

27.11.2025 17:48|ПсковКомментариев: 2

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Резонер». Еженедельная программа, посвященная резонансным событиям общественно-политической жизни, выходит по четвергам в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Автор и ведущий – Константин Калиниченко.

 

«Жить в общем можно. Но мне хочется скорее спать, нежели жить»

И. Эренбург «Оттепель»

Снова на повестке дня вечный спор эпохи: открутят гайку или нет? Люди в России привыкли жить по правилу Буравчика, по случаю чего многие находятся в перманентном ожидании, что пресловутый «буравчик» вот-вот должен начать крутиться в обратную сторону. И «гайку» держат в напряжении исключительно ради того, чтобы в торжественной обстановке, под барабанную дробь и трансляцию по всем центральным телеканалам с восторженным комментарием 60-летней Екатерины Андреевой, повернуть обратно на полоборота. Скептики же наоборот, убеждены: политика в России может только ужесточаться, а в разного рода послабления верят лишь витающие в облаках наивные идеалисты. Не надо, говорят, путать божий дар с яичницей, завершение СВО – не повод расслабляться.

В этом диспуте слепого с глухим нужно выбрать чью-то сторону. Так что я сегодня буду «витающим в облаках неисправимым оптимистом». Чтобы кому-то не показалось, что Резонер Калиниченко нанял нейросеть, приправим внезапный оптимизм здоровым скепсисом и авторским цинизмом.

В общем, думаю, что открутят. Не настолько, чтобы гайка укатилась за диван под восторженные вопли электората — об этом в здравом уме в России давно не мечтают. Но разумные послабления будут. И система, давайте честно, так везде закрутила, что уже сама дышит через раз — вот-вот начнет сопеть, как советский пылесос «Уралец», в котором мешок забит и фильтр отвалился.

Но начнем — с чего? — С очевидного.

Мы живем в стране, где парламентарий, едва проснувшись, не успев дойти до туалета, сразу думает: что бы еще такое запретить? Какое непотребство в интернете искоренить? Какой популярный сервис признать угрозой? Человек рассвет встречает, открывает ноутбук, делает глоток кофе — и тут его осеняет: «Запретить мобильный интернет во дворах»! Гуглит – оказывается, его уже опередили, мобильный интернет в прошлом. Ладно… «Тогда, может, ограничить использование канцелярских скрепок?»

Дальше — больше. Соцсети – запрещенные через одну. Интернет — строго дозирован, как антибиотики детям. Телеграм — пока еще можно, но уже осторожно. WhatsApp* — лучше не надо, но если очень припрет, так и быть, пишите. Но знайте, что где-то в это время грустит один чиновник, мечтающий, чтобы вы перешли в Мах, который даже работает, особенно если в него подуть и предварительно перезагрузить в режиме «настройки — разработчик — магия».

И вот нам эксперты высоколобые говорят: «Так будет всегда! Это теперь такой тренд. Наша новая нормальность. Большинству нравится».

Ну да, конечно – плакаем, колемся, но продолжаем окучивать кактус.

Проблема только в том, что даже если ты фанатеешь от затягивания ремня, в какой-то момент живот, перестав урчать, скажет: «Брат, давай-ка полегче, я так больше не могу». А если ты — котел, тебя постоянно нагревают, клапаны закручивают, то простите, но физика устроена так, что ты рванешь. Тот еще фейерверк будет — власти такое не нужно. А во власти, что бы там ни думали диванные аналитики, не дураки сидят, понимают эту социальную физику и термодинамику не хуже нас с вами.

Даже самые ярые идеологи закручивания знают досконально: подача кислорода необходима. Человек без воздуха — это даже не метафора, это патологоанатомическая  реальность. Вот и стране воздух нужен.

Чтобы проиллюстрировать, как это работает, в кадр приглашается всемогущий символ запретов советской эпохи, председатель КГБ СССР Юрий Владимирович Андропов. Который, став генсеком, сделал за обидно короткий период у штурвала множество послаблений. Не потому, что стал демократом. А потому что был умным. Понимал — чайнику на плите временами нужно давать выпустить пар, чтобы не слишком громко свистел и не булькал. За что, кстати, в исторической памяти Андропов остался одним из самых популярных и уважаемых советских вождей.

Но почему не начинают сейчас, чего ждут?

А вот тут начинается большая государственная логика:

Во-первых, инерция. Государственная внутренняя политика сродни большому товарному поезду – его не развернешь на ходу, как электросамокат. Пока он оттормозится, можно успеть получить второе высшее.

Во-вторых, отмашка. В России без сакральной фразы «можно» никто ничего не делает. Даже глоток свежего воздуха — по команде. Приходится ждать.

В-третьих, раз уж основные обороты закручивания гайки объясняются СВО, как-то странно начать откручивать до ее завершения. Как если бы вы объяснили жене, что поздно пришли, потому что «на работе завал», но при этом в сторис всплыла фотка из бара. Некритично, но двусмысленно.

И нужен повод. Желательно ритуальный, красиво оформленный. Типа «мир заключен — можно котиков без VPN смотреть».

И вот, наступает этот великий день.

Снимают первые заграждения.

Народ счастливый кричит «Ура!» — без звездочки заходит в Инстаграм*. Кто-то открывает TikTok, который, как краснокнижный зверек, давно прячется за политическими кустами, и вспоминает мучительно, зачем он завел тут страницу в ковидном 2020-м? Кто-то осмеливается снова писать «комменты» без дрожи в руках и обстругивания фраз. Кто-то звонит по WhatsApp* и чувствует себя «как в старые времена», когда выход из строя на шаг не считался изменой Родине.

Большие политические свободы?

Увы, здесь даже закоренелый оптимист разводит руками – не ждите. Это не ошибка, не аберрация – это стратегия. А главное, что политические и гражданские свободы всерьез интересуют крайне незначительное число наших людей в общей массе народонаселения. Что поделаешь, этот «газон» еще не вырос, чтобы можно было им гордиться.

Но бытовые свободы — да, начнут постепенно возвращаться. Потому что это дешево, необременительно и сильно улучшает настроение электората.

Так начинается этот период «малой оттепели» — котики, мемы, сторис, пара-тройка смелых сериалов на ТВ, где, наконец-то, главный герой может сказать слово «жопа», покритиковать политику партии и покурить без ханжеского блюринга. Перестанут фильтровать голливудские фильмы и художественную литературу на предмет «можно-нельзя», спрячут подальше цензоров, которые в любой реплике готовы моментально усмотреть угрозу традиционным ценностям. И чем черт не шутит, быть может, даже разрешат «голые вечеринки» и входить не в ту дверь.

А теперь — внимание.

Почему эксперты говорят, что никаких серьезных послаблений не будет?

Потому что они рассуждают категориями текущего момента. Российский эксперт прежде всего мастер переобувания в полете. Сегодня он убедительно объясняет, почему невозможно ослабить режим — власть ведь не шлет таких сигналов. Но, случись откручивание «гайки», легко и непринужденно пояснит, что так и должно было произойти, он именно так и прогнозировал.

Далее. Эксперты «Минченко консалтинг» полагают, что «окончание войны может ослабить эффект сплочения вокруг флага и разморозит целый ряд проблемных вопросов. Социальная проблематика станет производной от экономического состояния в гораздо большей степени, чем сейчас». Для сохранения стабильности в этих условиях власти, скорее всего, выберут «белорусский вариант» с жестким административным контролем.

Многие эксперты, не только Евгений Минченко, полагают, что либерализации не допустят силовики. Странное и совершенно ложное, честно говоря, представление о силовиках, как о коллективном «городовом». Лепят из них какого-то «кита на отмели», который настолько большой и неповоротливый, что его с места не сдвинуть. Чушь. Не сомневаюсь, что в руководстве любого ведомства достаточно думающих людей, прекрасно понимающих, как устроены человек и общество.

Власть ясно осознает: общество уже длительное время переживает усталость и напряжение. Люди все понимают, но хотят решать и свои бытовые проблемы, а не млеть с утра до ночи под пафосные мантры про укрепление и единение.

По сути, ведь подавляющее большинство не подвергает сомнению нашу национальную идею и выбранный курс. Люди вполне себе сплотились вокруг флага. Они только не понимают, почему за них решают, какими соцсетями пользоваться, где постить котиков, какое кино смотреть и как жить без мобильного интернета?

Так будет ли оттепель?

Да. Но такая, как если открыть окно на пять минут. Проветрить хватит, но глобально климат не поменяется. Свежий воздух пустят — но ровно столько, чтобы выдох был длиннее, чем вдох. И чтобы подкипающий котел не рванул.

А политическую систему никто трогать, конечно, не собирается: вертикаль встанет как стояла, силовики как укрепились, так и дальше будут укрепляться, «Единая Россия» как шла на выборы с задачей запылесосить все — так и пойдет.

Но…

Инстаграм* без звездочки — да.

Телеграм без страха — да.

WhatsApp* без подозрений — да.

Чуть больше воздуха, чуть меньше тревоги — да.

И знаете что?

Власть тоже этого ждет. Потому что гайку они закрутили до такой степени, что если ее не отпустить — затянет уже не только общество, а механизм самой системы.

Так что оттепель будет, никуда она от нас не денется. Но мелкая, аккуратная, фасадная. Чтобы было, что показать, но не дай бог чтобы закралась мысль поменять систему.

Короче, дадут нам подышать. Но через трубочку. Устроит это, разумеется, не всех. Но таков уж этот «уникальный русский путь».

Константин Калиниченко

*Принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 2
