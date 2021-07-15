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Фронтмены псковской политики: на стартовой решетке

15.07.2021 18:47|ПсковКомментариев: 1

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Резонер». Еженедельная программа, посвященная резонансным событиям общественно-политической жизни, выходит по четвергам в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Автор и ведущий – Константин Калиниченко.

 

«Вы должны идти на компромисс: победа или ничего. Это означает, участвуете вы в гонке или нет. Если вы — второй, это означает, что вы первый среди неудачников»
Айртон Сенна, трехкратный чемпион мира в автогонках Формула 1

Вчера на радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове прошел круглый стол, за которым собрались лидеры парламентских партий Псковской области. «Единую Россию» представлял вице-спикер регионального парламента Виктор Остренко, коммунистов — первый секретарь обкома Петр Алексеенко, ЛДПР — координатор псковского отделения партии Антон Минаков, партию «Справедливая Россия — За правду» — председатель местной ячейки эсеров Олег Брячак, а «Яблоко» представлял бессменный лидер псковского отделения Лев Шлосберг. 

Событие, надо сказать, совершенно неординарное. Впервые за долгие годы получилось собрать главные политические силы региона в прямом смысле за одним столом для серьезного разговора о настоящем и будущем Псковской области. 

Понимаю, те, кто убежден, что в российской политике от партий и конкретных людей ничего не зависит, сейчас приуныли. Это такой модный тренд в России — разговаривать с телевизором во время общественно-политических ток-шоу, полагая, что по ту сторону экрана собрались исключительно идиоты и циники, цель которых в том, чтобы окончательно развалить Россию. Но в год больших парламентских выборов политический скепсис совершенно неуместен. 

Вообще дорогие россияне — едва ли не самая политически инфантильная нация. Любой избирательный цикл в России легко поделить на этапы, в соответствии с поведением электората. 

Первый этап — он совпадает с избирательной кампанией — это критика, уныние, пессимизм и электоральный эскапизм. Пространные рассуждения на тему «зачем идти на выборы», когда «от моего голоса ничего не зависит» и «там все равно, как надо посчитают». Многие наивно полагают, что отказ голосовать дает им какие-то особые права, например, право критиковать власть. Или же снимает с них ответственность за неправильный выбор (а в России «неправильный выбор» — наиболее вероятный сценарий). 

Второй этап — сокрушительная критика правящего режима. Болезненная рефлексия длится аккурат до следующего избирательного цикла Человек, разговаривающий с телевизором, гордо сообщает городу и миру, что эти кретины разваливают страну, но он за этих кретинов не голосовал. «Я же вам говорил, что так и будет»! И типа его совесть чиста — значительно чище майки-алкоголички, заляпанной лапшой быстрого приготовления и майонезом, и пузырящихся на коленях треников.

Смотреть на это все довольно противно. В этом смысле меня давно занимает вопрос: когда же россияне, а в данном конкретном случае псковичи, перестанут жевать сопли и начнут брать дело в свои руки. Вспомнят, что по Конституции у нас именно народ является источником власти. Перестанут ныть, обвинять во всех своих бедах внешние обстоятельства, третьи силы и кровавый режим. И для начала, хотя бы оторвут свои задницы/чресла от мягкой мебели и придут на избирательные участки, где отдадут голос за партию власти (в том случае, если у них все нормально) или за оппозицию (если что-то идет не так).

Вот тут я и перейду к вчерашнему круглому столу парламентских партий. Мне в этом смысле было интересно наблюдать, с каким настроем идут партии на парламентские выборы 2021 года. Посмотреть со стороны, понять их самоидентификацию в реальном времени. Грубо говоря, готовы партии к реальной борьбе, к политической «бойне» за этого инфантильного избирателя, который буквально прирос задом к дивану, научился умничать в фейсбуке, но никак не может перестать разговаривать с телевизором. И вот что получается. Давайте препарируем это.

«Единую Россию» представлял, как я уже сказал выше, Виктор Остренко. Но это, конечно, совершенно не важно. Кто бы не представлял партию власти — это будет вышколенный, отполированный элемент системы. Деталь единого механизма, который давно отлажен и бодро урчит, работая на достижение главной цели. «Единая Россия» — это «Опель». «Опелем» не принято хвастаться. Но при прочих равных обстоятельствах в дальней дороге ты хотел бы иметь надежный неприхотливый «Опель» с его дизельным движком. Старым и ничерта не современным, но совершенно неубиваемым, который гарантированно довозит вас до конечного пункта. Если вы фанат «Опеля» или сборной Германии по футболу 1996 года, вы без труда поймете вчерашнюю риторику Виктора Остренко. И прИмите ее как неизбежность. «Единая Россия» не особо оглядывается на внешний мир, не рефлексирует на сиюминутные обстоятельства — она просто, тупо, холодно, в лоб ставит цель: сохранения нынешнего статус-кво на следующие 5 лет. То, что вы, господа-оппозиционеры, не считаете это статусом-кво — это ваши проблемы. Мы за рулем, пересаживаться на пассажирское не намерены. 


Виктор Остренко

КПРФ представлял Петр Алексеенко. Это важно. Коммунисты Петра Алексеенко — это «Волга». Скорее всего,«Газ-21». Попытка жить ностальгией. Мечта о прошлом как отражении идеального будущего. Когда хочется выглядеть как модный философ Мирча Элиаде, рассуждающий о «золотом веке». Но все равно выходит какой-то Карл Маркс, причем не в оригинале, а в вольной трактовке бывшего семинариста Иосифа Сталина. Попытка найти более-менее современный мотор, чтобы впихнуть его в старый и насквозь заржавевший корпус «Волги». Авось так оно поедет и от «Опеля» не отстанет. Я бы сказал, что Петр Алексеенко вчера был хорош и достоин своих оппонентов. Хотя будь на его месте Дмитрий Михайлов, ситуация могла бы развиваться иным путем. Дмитрий Михайлов — это, скорее, «Haval F7». Молодой китайский товарищ, который нагло и бесцеремонно начал теснить годами сытых и довольных «буржуинов». Со стороны пока не очень понятно. Вроде плоть от плоти коммунистического Китая, знаменитого не качеством, а дешевизной. Но в последнее время осваивает модные тренды, заделался передовиком в самых продвинутых соцсетях. Неплохо тюнингован. Такой вполне может понравиться современной молодежи. Осталось понять, как в одном флаконе могут сочетаться «Газ-21» и «Haval F7». Вчера было ощущение, что коммунисты все еще рассчитывают выжать максимум из старого советского автопрома. Не факт, что это путь к успеху.


Петр Алексеенко

ЛДПР представлял Антон Минаков. Антон Минаков — это «Alfa Romeo». Можете ли вы сказать, что «Альфа Ромео» — плохая машина? Вряд ли. Хорошая итальянская машина. Купите ли вы «Альфа Ромео» при прочих равных обстоятельствах? Совершенно не факт. ЛДПР — прекрасная партия, с прекрасным названием. Но при этом заложник ситуации. Как любая партия вождистского типа, она есть производная своего лидера. Я давно слежу за высказываниями первых лиц всех псковских политических объединений — поверьте мне, Антон Минаков говорит самые правильные и логичные вещи. Так было и на круглом столе. Меня не покидало ощущение, что если бы я внезапно прилетел на псковскую землю с Альфа Центавра и по итогу круглого стола пошел голосовать, я бы однозначно отдал голос за псковских либерал-демократов. Но объективная реальность, увы, ставит вопросы. Голосую я за правильные идеи? Или же за политическую концепцию Владимира Жириновского? Полагаю, это две большие разницы. Впрочем, возможно, для многих это не является проблемой. В остальном, как всем известно, «Альфа-Ромео» — весьма оригинальная машина. Хотя далека по надежности от «Опеля», конечно. 


Антон Минаков

Эсеров представлял Олег Брячак. Олег Брячак — это бульдозер «Caterpillar». Брутальная техника. Комфорта в поездке ждать не приходится. При встрече с оппонентом предпочитает не вдаваться в полемику, а сразу давить колесами. Хотя сам при этом уверен, что как раз полемизирует. «Опель», скорее всего, от колес увернется. Да, похоже, что этому «Катерпиллеру» интереснее раздавить отечественную «Волгу» или, на худой конец, претенциозную «Альфа-Ромео». А с «Опелем» выходит интересный дуализм любви и ненависти. Сама машина Олегу Брячаку сильно не нравится, он это и не скрывает. Но вот «командующий парадом» его полностью устраивает. Олег Брячак легко и непринужденно разводит эти понятия. Сможет ли столь же легко развести электорат — вот вопрос.

Олег Брячак

«Яблоко» представлял Лев Шлосберг. Лев Шлосберг — это мотороллер «Vespa». Модная итальянская штучка, ориентированная на продвинутую молодежь и эстетов. Но вот беда, сколь модна Vespa в молодежной субкультуре, столь же высокомерно, а подчас презрительно к ней относятся государственные служащие, военные и прочие сторонники стабильности и твердой руки. «Веспу» на дороге принято прессовать и не уважать. «Опель» не против подрезать и скинуть в кювет, «Caterpillar» так и вовсе не прочь намотать на колеса. Да и «Альфа-Ромео» не станет лишний раз притормаживать при виде оригинала на двухколесном транспорте. Лев Шлосберг на круглом столе сильно напоминал водителя мотороллера, зажатого всеми видами транспорта на оживленном автобане. Прижатый к отбойнику вопросом ведущего, готов ли он поддержать своего духовного лидера Григория Явлинского, призвавшего сторонников Навального не голосовать за «Яблоко», Лев пытался как-то вырваться из западни. Но в итоге, припертый к стенке, вынужден был полностью отмежеваться от вечного лидера «Яблока» и совершенно искренне сказать, что участникам январских уличных протестов сегодня не за кого голосовать, кроме «Яблока». И, добавил Лев Шлосберг, «я обращусь к этим людям, когда настанет время агитации, чтобы они голосовали за «Яблоко». Да, непросто быть в гонке, когда все едут на четырех колесах, а ты на двух. Еще и руководство команды тебе в который раз не слишком тонко намекает, что ты слишком уж активен на прямой, да и в повороты не следует входить так резко. Ведь задачи выиграть не стоит — есть задача взять несколько призовых очков. Трех будет вполне достаточно…


Лев Шлосберг

Вот такой у нас получился «стартовый протокол» предстоящей гонки. «Опель» уверенно занимает «поул-позишн». Чувствует себя уверенно, особых сомнений в победе не испытывает, планирует ближайшим преследователям привезти целый круг, а то и больше. 

«Волга» пытается доказать, что шасси и двигатели 40-летней давности еще вполне конкурентоспособны. 

«Alfa Romeo» хочет перестать быть эксклюзивом для избранных и освоить масс-маркет. 

«Caterpillar» не прочь всех раздавить колесами. Хотя больше всего хочет раздавить «Опель», ради чего готов на коллаборации с другими участниками гонки. 

Вообще, надо сказать, в воздухе витал некий дух ненависти к «Опелю». Примерно как в «Формуле-1» все поголовно ненавидят «Мерседес» и Льюиса Хэмилтона за его бесконечные победы и полнейшее отсутствие конкуренции.

А «Vespa» больше борется с собственными комплексами и внутренними противоречиями. Желание всех пересадить на демократичный двухколесный транспорт пока разбивается об ощущение собственной избранности и эксклюзивности. 

Нам же остается занять удобные кресла и наблюдать, как все они уйдут со старта в гонку. Гонка длинная, до сентября может произойти многое. Кто-то неожиданно сойдет с трассы по техническим причинам. Других дисквалифицируют за нарушение регламента гонки. Третьи наоборот, смогут воспользоваться ошибками соперников. Сегодня исход нам кажется совершенно предсказуемым. Но кто знает, чем все это закончится. 

Ведь любая гонка полна сюрпризов и неожиданностей…

Константин Калиниченко

Пресс-портрет
Шлосберг Лев Маркович Остренко Виктор Владимирович
Брячак Олег Михайлович Депутат Псковской городской Думы по единому городскому округу Минаков Антон Александрович
Михайлов Дмитрий Юрьевич Депутат Псковской городской Думы по одномандатному избирательному округу №13, руководитель фракции КПРФ в гордуме Алексеенко Петр Васильевич Депутат Псковского областного Собрания
Источник: Псковская Лента Новостей
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