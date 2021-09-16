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Все на выборы, даже если кандидаты — …

16.09.2021 16:48|ПсковКомментариев: 1

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Резонер». Еженедельная программа, посвященная резонансным событиям общественно-политической жизни, выходит по четвергам в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Автор и ведущий – Константин Калиниченко.


 

«Плохую власть выбирают хорошие люди, которые не ходят на выборы»

Уинстон Черчилль

Близится к завершению предвыборная неделя. Ни секунды не сомневаюсь, наших граждан уже воротит с выборной тематики, агитационных материалов и социологических прогнозов. От предвыборной гонки устали все — кандидаты, их штабы, средства массовой информации. Все сегодня напоминают бегунов на финише изнурительного марафона. Хочется, чтобы просто все уже закончилось.

Результат, понятное дело, имеет значение. Кандидаты пытаются в оставшиеся дни наверстать упущенное. Но сейчас не об этом. А о том, что осталось сделать чертов финишный рывок, чтобы потом не горевать о бездарно потраченном времени. Главный вопрос — идти на выборы или не идти? Пойти и проголосовать или плюнуть на это дело и провести время как-то по-другому, с большей пользой?

Источник: risovach.ru.

Сегодня на этот вопрос интернет вам даст примерно два варианта ответа. И по миллиону обоснований каждого из них. Те, кто не планируют голосовать, считают, что отказ идти на избирательный участок — это такая форма протеста против Системы. Своего рода внутренний героизм. Че Гевара боролся с автоматом в руках, а у нас другие времена, потому мы будем протестовать с лукошком для грибов в лесу, а, скорее всего, на диване перед телевизором.

Самый распространенный аргумент — я не иду голосовать, потому что все и так понятно. Зачем, если забитые и запуганные манкурты-бюджетники, согнанные на избирательные участки злобным окриком начальства, трясущимися ручонками поставят галочку в ненавистную клеточку. Поставить в другую они не могут, потому что «манкурты» не рассуждают, а лишь исполняют приказы. Стало быть зачем тратить силы и время, если от моего голоса ничерта не зависит?

Источник: memchik.ru.

Другая версия — «неважно, как проголосуют, важно, как посчитают». Эту фразу приписывают множеству людей, от Сталина до Папы Дока Дювалье. Но, скорее всего, это очередная «городская легенда». Подобные месседжи обычно сами являются продуктом пропаганды. Людям свойственно заранее пытаться оправдать собственные неудачи. Конечно, проще всего в них обвинить избирательные комиссии, которые «посчитают, как надо». Или КОИБы — малопонятные широким народным массам шайтан-машины, флегматично проглатывающие бюллетени в течение всего дня, а затем выдающие результат буквально за пару минут после простого нажатия кнопки.

Еще одна важная системная проблема нашего общества. Я много раз замечал, что бойкотирование голосования для многих является основанием критиковать власть. «Я за эту власть не голосовал», - с пеной у рта доказывал мне коллега по прежней работе. Чудак, ты не за какую власть не голосовал — вот в чем вопрос. Ты все выборное воскресенье усердно полировал диван. Человек, для которого понятие «осознанный выбор» лимитировано головоломным выбором между полторашкой дешевой бормотухи в сетевом гипермаркете или походом в близлежащую «наливайку», вряд ли вообще имеет право что-либо критиковать. Но таковы уж некоторые представители глубинного народа. Ему проще и интуитивно понятнее разговаривать с телевизором, чем раз в жизни сделать осознанный выбор.

Источник: meme-arsenal.ru.

И вот мы живем в этом непрекращающемся «дне сурка». Сначала люди не идут на выборы, не голосуют в принципе. Затем они недовольны, что власть плохая, страну, видите ли, вместо того, чтобы поднимать с колен, фактически ставят, извиняюсь, раком. Так было в легендарные «лихие 90-е», так было в 2000-е, 2010-е. Каждый второй — специалист в вопросе, как нам обустроить Россию. Все разбираются в налоговой политике, понимают, что нужно развивать малый бизнес, со знанием дела рассуждают, что пока в России нет среднего класса, грош нам всем цена. Я, наверно, миллион раз оказывался в таких компаниях, где каждый второй уверен, что он умнее министра финансов. Но как только задаешь вопрос о выборах, люди смотрят на тебя с удивлением, вроде как ты сейчас эпическую глупость сморозил. Ну какие выборы — мы же в России живем, тут тебе не Европа или Америка, у нас это не работает. На вопрос, а вы вообще пробовали что-то изменить сами, начинают злиться. Еще бы — они-то гении, знающие все ходы на годы вперед, а ты тут лезешь со своими скучными выборами.

Так вот вопрос, надо ли идти на выборы? На самом деле, если вы не пещерный троглодит, а человек цивилизованный, гражданин своей страны, понимающий, как и благодаря чему развивается современное общество, для вас этот вопрос не стоит. Голосование на выборах — это, на самом деле, обязанность человека и гражданина, какая бы формулировка ни была прописана на этот счет в Конституции. Кстати, в ряде стран голосование является именно обязанностью, что соответствующим образом закреплено в законе. Например, в Бельгии, Австралии. Там за неявку на избирательный участок существует отлаженная система санкций. И что характерно, Бельгия и Австралия — весьма успешные страны, на которые нам не стыдно было бы равняться.

Ну ладно, приведенные примеры, быть может, слишком радикальны. У нас и так уже буквально за все штрафуют, пусть хотя бы участие в голосовании пока останется правом, а не обязанностью. Но ведь многие хотели бы смены власти. Не потому, что власть плохая, а просто хочется чего-то нового. Это, кстати, нормально — если месяц человека беспрерывно кормить черной икрой, он эту икру возненавидит, как болельщик «Реала» ненавидит «Барселону». Но как можно что-либо изменить, если не прилагать к этому усилий?

Источник: meme-arsenal.ru.

Опять же, в эти дни в разных общественных аудиториях много рассуждают, как надо голосовать. Накануне в массы был вброшен некий список под названием «умное голосование». Сарказма и иронии на предмет отсутствия «ума» в этой модели голосования уже высказано столько, что мне нечего добавить. Действительно, концепция этого УГ донельзя напоминает вывод тупого стада из стойла на выпас. Где каждому, как барану, четко указано, что следует делать, за кого ему следует голосовать. А если ваше мнение с указанием не совпадает, засуньте себе это мнение поглубже. Впрочем, каждому — свое, как говорили в Третьем рейхе. Если человек хочет, чтобы ему указывали за кого голосовать, тут уж наука и медицина бессильны.

А нормальным людям, которые считают себя сознательными гражданами, конечно, надо идти и голосовать, как им подсказывают логика и здравый смысл. Не хотите ничего менять и вас все устраивает — что ж, у вас есть свой кандидат. Не устраивает положение вещей и хотите изменений — масса вариантов, за кого проголосовать.

Это, по-моему, прекрасная ситуация, в которой любое активное действие является правильным ситуативным поведением. А проигравшими, при любом итоге, окажутся те, кто не придет на избирательный участок. Потом снова эти люди будут ругать власть последними словами, рассуждать о том, что жизнь не складывается, цены кругом растут, чиновники в который раз оказались нерадивыми, а правительство снова на другой планете. Вот только винить в этом придется исключительно себя.

Константин Калиниченко

Теги: #выборы в Госдуму #выборы 2021
Источник: Псковская Лента Новостей
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